Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

La iniciativa busca ofrecer una herramienta de cribado preliminar de cáncer de bajo costo y no invasiva para la detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Bangalore, una empresa emergente de India entrena a perros para detectar algunos tipos de cáncer a partir del aliento humano, con apoyo de inteligencia artificial y mediante una tecnología experimental que analiza sus reacciones físicas y de comportamiento frente a muestras respiratorias.

Según informó GEO, el proyecto trabaja con 15 canes, entre ellos Chloé, una perra mestiza de labrador de 4 años. Los animales usan un casco y un arnés con sensores mientras huelen mascarillas de algodón en las que pacientes respiraron durante unos 10 minutos.

PUBLICIDAD

La iniciativa busca crear una herramienta de cribado preliminar de bajo costo y no invasiva, es decir, una prueba de detección temprana. El gobierno de India estima que 1 de cada 9 personas de sus 1.500 millones de habitantes podría desarrollar la enfermedad.

La inteligencia artificial traduce el olfato en datos

El proyecto en Bangalore usa 15 perros con casco y arnés con sensores para analizar sus reacciones ante muestras respiratorias (Magnific)

Los ingenieros apuestan por estudiar la actividad cerebral, la respiración y el lenguaje corporal de los perros mientras olfatean una muestra. Después, esos signos se transforman en datos con asistencia de inteligencia artificial para intentar identificar indicios de tumores.

“Son como si estuvieran equipados con ‘Iron Man’”, dijo a la AFP Akash Kulgod, cofundador de la empresa y graduado en ciencias cognitivas por la Universidad de Berkeley.

PUBLICIDAD

“En 1 hora, pueden olfatear miles de muestras”, afirmó Kulgod. La técnica parte de trabajos científicos que sugieren que algunas enfermedades, entre ellas ciertos cánceres, el párkinson o el covid-19, alteran las sustancias químicas del cuerpo y, por lo tanto, también los olores.

La compañía informó que su estudio sobre 1.500 pacientes alcanzó una fiabilidad del 90% para identificar 7 tipos de cáncer (Magnific)

Según una investigación reciente realizada por la propia compañía sobre 1.500 pacientes y publicada en el Journal of Clinical Oncology, la técnica alcanzó una fiabilidad del 90% para identificar 7 tipos de patologías oncológicas.

Ese resultado alimenta la expectativa de que el sistema sirva como una primera herramienta de identificación para derivar a personas con sospecha de la enfermedad hacia estudios complementarios. La meta no es reemplazar los exámenes médicos convencionales, sino orientar los casos que requieran una evaluación más profunda.

PUBLICIDAD

Un antecedente científico respalda la hipótesis

“El estudio es prometedor como herramienta de detección inicial”, señaló el doctor Santhosh Kumar Devadas, jefe del servicio de oncología del Hospital Ramaiah Memorial de Bangalore.

Un estudio publicado en BMC Cancer respaldó que perros entrenados pueden identificar señales de cáncer de pulmón en muestras de aliento y orina (Magnific)

Además, añadió que “ahora es necesario ampliar el estudio a un grupo mucho mayor de participantes antes de poder extraer conclusiones definitivas”. Esa observación apunta a una de las principales limitaciones actuales del desarrollo, que todavía necesita mayor validación científica.

En la misma línea, el doctor Neelesh Reddy, de los hospitales Manipal, sostuvo que “solo el tiempo dirá si esta tecnología puede ser útil para pacientes reales”. El sistema aún no está autorizado para su comercialización.

PUBLICIDAD

Un trabajo publicado en BMC Cancer en 2021 analizó la capacidad de perros entrenados para identificar cáncer de pulmón a partir de muestras de aliento y orina, y concluyó que la detección olfativa canina puede funcionar como una herramienta para reconocer señales asociadas a la enfermedad.

La tecnología para detectar cáncer con perros sigue en fase experimental, no está autorizada para su comercialización y apunta a una posible salida al mercado en 2027 (Magnific)

En esa investigación, los animales lograron identificar correctamente 40 de 41 casos cuando se combinaron ambos tipos de especímenes, mientras que en las pruebas realizadas solo con aliento detectaron 32 de 41. Los autores señalaron que estos resultados respaldan la idea de que ciertas enfermedades modifican compuestos orgánicos del cuerpo.

Un desarrollo que aún espera validación

Kulgod, de 26 años, y su socio Itamar Bitan, de 28, prevén una posible salida al mercado en 2027. Si eso ocurre, la firma se convertiría en la tercera del mundo en este segmento, después de compañías de Alemania e Israel.

PUBLICIDAD

Bitan, quien trabajó en una unidad militar canina, explicó que el entrenamiento se basa en el condicionamiento: los ejemplares aprenden a reconocer un “olor específico” a cambio de una recompensa. En el laboratorio, los perros olfatean muestras sobre plataformas equipadas con dispensadores automáticos de premios.

Una empresa entrena perros para detectar algunos tipos de cáncer a partir del aliento humano con apoyo de inteligencia artificial (Magnific)

La mayoría de los perros preparados para esta tarea son beagles, malinois y cruces del pastor alemán, rescatados de refugios o adquiridos a criadores. Según la empresa, mantienen un equilibrio entre actividad y descanso, con sesiones de trabajo de entre 30 y 45 minutos diarios.

Las reacciones no son iguales en todos los animales: “Algunos corren directamente al dispensador (...) esperando una recompensa, otros se quedan inmóviles, otros rascan la muestra con entusiasmo”, explicó Bitan.

PUBLICIDAD

El cofundador sostuvo que esas diferencias no impiden el funcionamiento del sistema, siempre que la máquina aprenda a reconocer de manera consistente la respuesta de cada perro. Por ahora, el desarrollo sigue en fase experimental y su aplicación práctica en pacientes dependerá de estudios futuros y de la autorización correspondiente.