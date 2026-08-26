PlayStation Plus confirma juegos gratis para septiembre de 2026: lista completa

PlayStation Plus renovará su catálogo con nuevas incorporaciones y salidas durante septiembre. (PlayStation)

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Sony amplió su oferta habitual para los miembros de PlayStation Plus y confirmó que septiembre traerá cuatro títulos sin costo adicional, uno más de lo que el servicio entrega de forma regular cada mes. A eso se suma un paquete de recompensas exclusivo para uno de los juegos, lo que convierte a septiembre en uno de los meses más generosos del servicio en lo que va del año.

La confirmación llegó a través del blog oficial de PlayStation y ratificó en gran medida lo que el insider billbil-kun había filtrado días antes, aunque Sony fue más allá al anunciar contenido adicional que el filtrador no había anticipado.

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Los cuatro juegos de septiembre

La lista oficial incluye títulos de géneros variados. Chained Echoes, un RPG de corte clásico, llegará disponible para PS4. Sniper Elite: Resistance, el shooter de la franquicia, estará accesible tanto en PS5 como en PS4. Wobbly Life, el juego indie de mundo abierto, también aparecerá en ambas plataformas. El cuarto título es MLB The Show 26, la entrega más reciente de la franquicia de béisbol desarrollada por uno de los propios estudios de Sony, disponible para PS5.

Chained Echoes, RPG clásico, estará disponible para PS4 en el servicio.

Todos estos juegos estarán disponibles desde el martes 1.° de septiembre hasta el martes 5 de octubre.

El paquete Jump Star, la sorpresa del mes

Más allá de los cuatro juegos, Sony confirmó una recompensa adicional para los suscriptores: el bundle Jump Star para MLB The Show 26. El paquete incluye 5 paquetes de The Show, 1 Paquete de equipo y el Paquete de inicio a elección, todos con contenido especial para personalizar personajes en el modo Road To The Show. Este bono estará disponible desde principios de septiembre hasta el 6 de octubre.

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El contenido completo de septiembre para los miembros de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium (Deluxe) es el siguiente:

Sniper Elite: Resistance (PS5 y PS4)

MLB The Show 26 (PS5)

Wobbly Life (PS5 y PS4)

Chained Echoes (PS4)

Paquete Jump Star para MLB The Show 26 (PS5)

MLB The Show 26, exclusivo de PS5, encabeza la lista de septiembre. (Playstation Store)

Los juegos de agosto que desaparecen del servicio

El cambio de mes también trae salidas. Los títulos que PlayStation Plus ofreció durante agosto —entre ellos Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Signalis y Big Walk, que debutó como lanzamiento de día 1 en el servicio— podrán reclamarse por última vez hasta el 31 de agosto.

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Además, PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) perderán 10 juegos de su catálogo en algún momento de septiembre. La lista incluye Persona 5 Tactica, EA Sports Madden NFL 26, Toukiden 2, Romance of the Three Kingdoms 13, Bubsy: The Woolies Strike Back, los clásicos Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue y Toy Story 3, además de las tres entregas de la franquicia Shadowrun: Returns, Hong Kong: Extended Edition y Dragonfall: Director’s Cut.

Sony avanza hacia un modelo exclusivamente digital

En paralelo a los anuncios de contenido gratuito, Sony atraviesa un momento de tensión con parte de su comunidad. La compañía envió correos electrónicos a los usuarios de PlayStation para recordarles que los juegos comprados en la PlayStation Store no son de su propiedad: al adquirirlos, obtienen una licencia revocable, limitada, no exclusiva e intransferible. Si la cuenta es bloqueada, un servicio se cierra o un acuerdo de licencia con terceros llega a su fin, la biblioteca digital del usuario podría desaparecer sin compensación alguna.

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Sony avanza hacia el formato digital y dejará de lanzar juegos físicos en 2028. (Reuters)

La medida se produce en el marco de un plan ya confirmado: a partir de enero de 2028, Sony dejará de lanzar juegos en formato físico. La compañía ya instaló advertencias en las cajas de las consolas PS5 y avanza en la reconversión de su principal planta de discos en Austria, que pasará a fabricar microlentes ópticas. La decisión ha generado protestas coordinadas en redes sociales —entre ellas el movimiento #PSBlackout— y una petición que superó las 345.000 firmas bajo la consigna “No maten al disco”.