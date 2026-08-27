Amazon se une a Nvidia y tendrá dos millones de chips para sus centros de datos

Amazon le compra a Nvidia dos millones de chips para sus centros de dato. (Amazon/Nvidia)

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Amazon reforzará su infraestructura de inteligencia artificial con la incorporación de dos millones de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia a sus centros de datos durante 2027 y 2028.

El acuerdo confirma que Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de la compañía, seguirá dependiendo de forma considerable del hardware de Nvidia para entrenar y ejecutar modelos de IA, incluso mientras desarrolla sus propios chips para competir en este mercado.

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El anuncio, realizado conjuntamente por ambas compañías, se suma a otro compromiso de gran escala anunciado en marzo. En aquella oportunidad, Amazon comunicó que instalaría un millón de chips de Nvidia en sus centros de datos de AWS a partir de este año.

Amazon seguirá adquiriendo chips de Nvidia, lo que demuestra que aún depende de su hardware. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Con la nueva adquisición, la infraestructura de Amazon recibirá varios millones de procesadores de la compañía estadounidense en los próximos años, en plena expansión mundial de la capacidad informática destinada a la inteligencia artificial.

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Los nuevos chips que llegarán a los centros de datos de Amazon

El acuerdo contempla el despliegue de distintas generaciones de procesadores de Nvidia. Amazon incorporará GPU de las familias Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, productos de alta gama orientados a las tareas más exigentes relacionadas con la inteligencia artificial.

Estas unidades están diseñadas tanto para el entrenamiento de grandes modelos como para la ejecución de servicios basados en IA. En términos prácticos, su instalación permitirá a Amazon ampliar la capacidad disponible para empresas que utilizan AWS para desarrollar asistentes, herramientas de generación de contenido y otros sistemas basados en grandes modelos de lenguaje.

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Las GPU se han convertido en una pieza fundamental del actual auge de la inteligencia artificial. A diferencia de los procesadores convencionales, estos chips pueden realizar grandes cantidades de operaciones de forma simultánea, una capacidad especialmente útil para procesar enormes volúmenes de datos y entrenar redes neuronales.

Los chips Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra de Nvidia serán los que llegarán a los centros de datos de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ni Amazon ni Nvidia revelaron el valor económico del nuevo acuerdo. Sin embargo, los chips de gama alta utilizados en centros de datos pueden tener precios de catálogo de decenas de miles de dólares por unidad. Los grandes clientes, como Amazon, suelen negociar condiciones y descuentos especiales debido al volumen de sus pedidos.

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Amazon también desarrolla sus propios chips

La magnitud de la compra resulta especialmente significativa porque Amazon no depende exclusivamente de proveedores externos para su estrategia de semiconductores. La compañía ha realizado durante los últimos años importantes inversiones en Annapurna Labs, su división dedicada al desarrollo de chips.

Amazon cuenta con procesadores propios y aceleradores de inteligencia artificial diseñados para ofrecer alternativas a las GPU de Nvidia. Entre ellos se encuentra la familia Trainium, creada específicamente para el entrenamiento de modelos de IA dentro de la infraestructura de AWS.

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Esta estrategia forma parte de un movimiento más amplio entre las grandes empresas tecnológicas. Amazon, Microsoft y Google son algunos de los principales clientes de Nvidia, pero al mismo tiempo desarrollan hardware propio para reducir costes, mejorar la eficiencia y adaptar los procesadores a las necesidades específicas de sus centros de datos.

Amazon se encuentra desarrollando sus propios chips para reducir costos. REUTERS/Isabel Infantes

El objetivo es conseguir mayor control sobre una infraestructura que se ha convertido en uno de los principales campos de competencia tecnológica. Diseñar chips propios permite a las empresas optimizar el consumo energético y el rendimiento de sus servicios, además de reducir, en determinadas áreas, la dependencia de un único proveedor.

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Sin embargo, la nueva operación demuestra que Nvidia continúa ocupando una posición difícil de reemplazar. Amazon ha señalado, además, que la próxima versión de su acelerador Trainium utilizará tecnología de red de Nvidia, una señal de que ambas estrategias no son necesariamente excluyentes.

Nvidia mantiene su posición en el centro de la carrera por la IA

La expansión de Amazon se produce en un momento en el que la demanda de capacidad informática para inteligencia artificial continúa creciendo. Las principales empresas de tecnología están construyendo y ampliando centros de datos capaces de alojar cantidades cada vez mayores de chips especializados.

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Nvidia se ha convertido en uno de los principales beneficiados de esta tendencia. Sus GPU son utilizadas por numerosos desarrolladores de modelos de inteligencia artificial y por los grandes proveedores de servicios en la nube, que necesitan ofrecer esa potencia de cálculo a sus propios clientes.

Nvidia sigue siendo el principal proveedor de chips para la carrera de la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para Amazon, el acuerdo supone asegurar capacidad tecnológica a largo plazo mientras continúa desarrollando alternativas internas. Para Nvidia, representa otro contrato de gran escala que consolida su papel como proveedor central de la infraestructura que sostiene la actual expansión de la IA.

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Con dos millones de nuevos chips previstos para 2027 y 2028, Amazon deja claro que su apuesta por la inteligencia artificial requerirá una capacidad informática cada vez mayor. Y aunque la empresa busca construir sus propios procesadores, las GPU de Nvidia seguirán siendo una pieza clave en sus centros de datos durante los próximos años.