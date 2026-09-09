Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Panamá, El Salvador y Costa Rica

El iPhone 18 Pro y Pro Max fueron presentados en el Apple Event. (Apple)

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Apple hizo la presentación oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max durante su Apple Event. Tras el lanzamiento, los compradores de Panamá, El Salvador y Costa Rica ya pueden tomar como referencia los precios estadounidenses para calcular cuánto tendrían que pagar por los nuevos teléfonos en sus respectivos mercados.

Los modelos parten de 256 GB de almacenamiento y tienen precios de 1.199 dólares para el iPhone 18 Pro y 1.299 dólares para el iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos. Sin embargo, los valores aumentan cuando los equipos llegan a otros países debido a impuestos, costos logísticos y márgenes de los distribuidores.

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En Panamá, el iPhone 18 Pro de 256 GB tendría un precio comercial estimado de entre 1.329 dólares y 1.399 dólares, mientras que el Pro Max se situaría entre 1.439 dólares y 1.499 dólares debido a los impuestos. Una importación directa mediante Amazon o un servicio de casillero podría reducir el costo a unos 1.335 dólares y 1.440 dólares, respectivamente.

El iPhone 18 Pro y 18 Pro Max fueron presentados de manera oficial en el Apple Event. (Apple)

En El Salvador, los precios serían mayores. El iPhone 18 Pro podría encontrarse entre 1.499 dólares y 1.550 dólares, mientras que el Pro Max alcanzaría entre 1.599 dólares y 1.650 dólares tras pagar impuestos. La importación directa tendría un costo estimado de unos 1.415 dólares para el Pro y 1.530 dólares para el Pro Max a través de Amazon.

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Por su parte, en Costa Rica, el iPhone 18 Pro tendría un precio comercial estimado de entre 720.000 colones y 760.000 colones, tomando como referencia un tipo de cambio de 450 colones por dólar. El Pro Max se ubicaría entre 780.000 colones y 820.000 colones. La importación directa se calcula en unos 1.390 dólares para el Pro y 1.505 dólares para el Pro Max.

Cuánto costaría comprarlo en Panamá

Panamá utiliza el dólar estadounidense como moneda de circulación, por lo que los consumidores no enfrentan una conversión cambiaria al comparar los precios con Estados Unidos.

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No obstante, el precio final incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), de 7%, además de transporte, seguros y otros costos asociados con la comercialización del teléfono.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max empiezan con una base de almacenamiento de 256 GB. (Apple)

Para quienes opten por importar el equipo directamente, la carga tributaria estimada, considerando arancel e ITBMS sobre el valor correspondiente, se sitúa aproximadamente entre 10% y 12%. Por ello, utilizar Amazon o un casillero en Miami puede resultar competitivo frente a la compra local.

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El precio del iPhone 18 Pro en El Salvador

El Salvador también utiliza el dólar estadounidense, pero la importación de teléfonos incorpora una carga tributaria superior a la de Panamá.

El cálculo considera un IVA de 13%, además del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), que para este tipo de productos puede ubicarse aproximadamente entre 0% y 5%, dependiendo de la clasificación correspondiente.

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Con estos conceptos, la carga total estimada sobre el valor CIF puede situarse alrededor del 16% al 18%. Esto ayuda a explicar por qué el precio comercial puede superar ampliamente al establecido por Apple en Estados Unidos.

Apple dio a conocer las características del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Apple)

Cuánto costaría en Costa Rica

En Costa Rica, el precio de los teléfonos debe convertirse a colones. Con un tipo de cambio de referencia de 450 colones por dólar, los 1.199 dólares del iPhone 18 Pro equivalen a unos 539.550 colones, antes de impuestos y otros gastos.

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El precio comercial estimado aumenta hasta entre 720.000 colones y 760.000 colones. En el caso del Pro Max, los 1.299 dólares equivalen a unos 584.550 colones, pero el precio final podría alcanzar entre 780.000 colones y 820.000 colones.

La importación contempla un 13% de IVA, además de un recargo del 1% establecido por la Ley 6946 y posibles gastos relacionados con el despacho aduanero.

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El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

Qué ofrecen los nuevos iPhone 18 Pro

Más allá del precio, Apple incorporó diferentes novedades en esta generación. Entre ellas destaca una cámara principal de 48 MP con apertura focal variable, diseñada para adaptar físicamente el lente a las condiciones de iluminación y captar más luz.

También se incluye un sistema de identificación mediante metadatos destinado a distinguir fotografías capturadas por el teléfono de contenido generado artificialmente.

El procesamiento corre a cargo del A20 Pro, acompañado de un Neural Engine orientado a tareas de inteligencia artificial. Siri también recibirá nuevas funciones de IA, con una interfaz más cercana a un chatbot e integración con aplicaciones como Mail, Notas y Cámara.

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El iPhone 18 Pro y Pro Max cuentan con una cámara totalmente mejorada. (Apple)

Batería, carga y colores

Apple promete hasta 36 horas de autonomía en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el Pro Max. La carga rápida permitiría recuperar alrededor del 15% de batería en cinco minutos, según las cifras proporcionadas para esta generación.

Los teléfonos estarán disponibles en Negro, Plata, Azul Glacial y Cherry, este último con una tonalidad cercana al borgoña.

Para los compradores de Panamá, El Salvador y Costa Rica, el precio estadounidense sirve como punto de partida, pero los impuestos, la logística y los márgenes comerciales harán que el costo final sea mayor. Por eso, comparar la compra local con la importación directa será determinante para saber cuál alternativa resulta más conveniente.