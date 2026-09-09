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Cuánto valdría el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia

La venta estará disponible desde el 18 de septiembre, pero ya se pueden solicitar en línea desde el día 12

iPhone 18 pro y iPhone 18 Pro Max son los primeros modelos de la nueva línea de teléfonos Apple. (Europa Press)
iPhone 18 pro y iPhone 18 Pro Max son los primeros modelos de la nueva línea de teléfonos Apple. (Europa Press)
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Apple lanzó su nueva línea de iPhone 18, que por ahora incluye dos modelos, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. En Colombia, sus precios serán 4.511.805 de pesos y 4.885.196 de pesos respectivamente. Si bien los equipos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre, la compañía pondrá en disponibilidad de preventa a partir del 12 de septiembre.

Precio de los iPhone 18 en Colombia

El precio publicado en la página de Apple para el iPhone 18 Pro es 1.199 dólares, mientras que para el iPhone 18 Pro Max es 1.299 dólares.

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Si se compra en línea y se solicita envío por Amazon hacia Colombia, el usuario pagaría un aproximado de 4.511.805 de pesos por el iPhone 18 Pro y 4.885.196 de pesos por el iPhone 18 Pro Max.

Batería, diseño y procesador de los modelos Pro

Los dos modelos Pro incorporan baterías de mayor tamaño respecto a generaciones anteriores. Según datos de la compañía, los dispositivos soportan hasta 45 horas de reproducción de video.

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En cuanto al diseño, ambos equipos presentan una Isla Dinámica con una superficie reducida y suman dos nuevos acabados de color, azul y rojo. El diseño de las cámaras mantiene un estilo similar al del iPhone 17 Air, aunque en esta generación incorporan dos lentes ubicadas de forma horizontal.

El corazón de los nuevos equipos es el procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada. Apple señala que este avance apunta a mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y a reducir el consumo energético de los dispositivos. La compañía también explica que el nuevo chip resulta más ágil para ejecutar tareas vinculadas con inteligencia artificial y contribuye a una mejor distribución del calor dentro del equipo.

Las cámaras suman apertura variable y nuevos controles profesionales

La principal novedad en materia fotográfica es la incorporación de un sensor de apertura variable, reservado de forma exclusiva para la versión Pro Max. Se trata de una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para regular la cantidad de luz que llega al sensor.

Ambos modelos incorporan además una herramienta denominada Pro Controls, disponible tanto para fotografías como para videos, que permite a los usuarios equilibrar los colores y ajustar las velocidades de captura. Apple suma también una etiqueta oculta en las imágenes tomadas con este modelo, llamada Apple Image Reference.

iOS 27, el sistema operativo que acompaña a los nuevos equipos

Los nuevos iPhone llegan con iOS 27, la próxima actualización del sistema operativo de Apple, que sucede a iOS 26. La compañía la había anunciado el 8 de junio durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026, junto con iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27 y el software 27 para HomePod. Su lanzamiento definitivo está previsto para finales de 2026.

La actualización amplía las funciones de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la compañía, con mejoras en las Herramientas de Escritura y la posibilidad de generar imágenes mediante un modelo privado alojado en la nube. Las funciones que demandan más recursos, como la generación de imágenes, tienen límites de uso diario. Los suscriptores pagos de iCloud+ pueden acceder a un mayor uso de estas herramientas, con excepción de quienes cuentan con el plan de 50 GB.

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