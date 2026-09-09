El Arsenal vs Napoli por la Champions League en Tarjeta Roja o XUPER TV: los riesgos detrás de esta búsqueda

El partido entre Napoli y Arsenal por la UEFA Champions League se juega hoy en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia. (Ilustración: Jesús Beltrán)

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Miles de usuarios buscan cada semana la manera de ver partidos de la Champions League sin pagar una suscripción, y el cruce entre Arsenal y Napoli no es la excepción. Nombres como Tarjeta Roja o XUPER TV aparecen entre las opciones más consultadas para acceder a la transmisión de forma gratuita.

Sin embargo, este tipo de aplicaciones ilegales puede exponer a quien las instala al robo de contraseñas, datos personales y códigos de verificación, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

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El organismo señala que el peligro crece cuando la transmisión exige instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales, otorgar permisos que no guardan relación con su función o descargar archivos desde enlaces de origen desconocido. En esos casos, el dispositivo puede recibir malware orientado a robar información, mostrar publicidad no deseada, generar cargos sin autorización o bloquear archivos del teléfono.

Este tipo de aplicaciones ilegales puede exponer a quien las instala al robo de contraseñas, datos personales y códigos de verificación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué buscar Arsenal vs Napoli gratis en apps piratas es un riesgo de seguridad

La tentación de ver un partido como Arsenal contra Napoli sin costo lleva a muchos usuarios a instalar aplicaciones que no pasan por ningún control de seguridad. A diferencia de Google Play o App Store, estas plataformas no revisan el software antes de publicarlo, lo que facilita la distribución de programas maliciosos disfrazados de reproductores de video deportivo.

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El problema no se limita a la posibilidad de que la transmisión falle o se corte. INCIBE advierte que detrás de nombres como Tarjeta Roja o XUPER TV puede esconderse un mecanismo diseñado para acceder a información sensible del teléfono, desde credenciales de acceso hasta mensajes de texto vinculados a operaciones bancarias.

Ese acceso indebido puede ocurrir sin que el usuario lo note en el momento, porque la aplicación sigue reproduciendo el contenido deportivo mientras ejecuta procesos en segundo plano. Así, la búsqueda de una transmisión gratuita termina comprometiendo información que va mucho más allá del entretenimiento.

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El problema no se limita a la posibilidad de que la transmisión falle o se corte. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué permisos no debería pedir una app para ver fútbol en vivo

Una aplicación pensada para reproducir video necesita permisos acotados, como el acceso a internet o a las notificaciones si el usuario lo autoriza. Cuando una app de streaming deportivo solicita leer contactos, conocer la ubicación, usar la cámara, acceder a archivos, leer SMS o activar servicios de accesibilidad, conviene detenerse a evaluar si esas autorizaciones tienen sentido con lo que promete ofrecer.

Los atacantes pueden aprovechar esos permisos excesivos para acceder a contenidos almacenados en el dispositivo y controlar funciones del teléfono que no tienen relación con ver un partido. Una autorización concedida sin revisión puede abrir la puerta a fotos, documentos y datos vinculados con cuentas personales.

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Por eso, antes de instalar cualquier aplicación para seguir el Arsenal vs Napoli u otro encuentro de la Champions League, resulta necesario leer con atención qué permisos pide y descartar aquellas que soliciten accesos desproporcionados para su función declarada.

El robo de credenciales no depende únicamente de campañas de phishing enviadas por correo o mensajería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo pueden robar contraseñas sin necesidad de un correo falso

El robo de credenciales no depende únicamente de campañas de phishing enviadas por correo o mensajería. Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla del celular y captura usuarios, contraseñas o números introducidos en cualquier formulario.

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Ese mecanismo puede afectar el acceso a correo electrónico, redes sociales, servicios de streaming, plataformas de comercio en línea y aplicaciones bancarias. El riesgo se multiplica si la persona reutiliza la misma contraseña en varios servicios, porque una sola filtración puede facilitar el ingreso no autorizado a otras cuentas asociadas.

El peligro de que una app pirata lea los códigos SMS

Muchas entidades financieras y plataformas digitales utilizan códigos enviados por SMS como segundo paso para confirmar operaciones o recuperar contraseñas olvidadas. Si una aplicación pirata obtiene permiso para leer mensajes de texto, puede visualizar esos códigos y remitirlos a terceros sin que el usuario advierta el acceso en el momento.

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Ese acceso puede comprometer la verificación en dos pasos basada en mensajes de texto, uno de los mecanismos de seguridad más utilizados por bancos y servicios digitales.

Roja Directa TV es una plataforma y concepto en internet conocido por indexar y ofrecer enlaces de transmisión (streaming) en vivo de partidos de fútbol y otros deportes sin contar con los derechos oficiales de emisión.

Con una contraseña obtenida mediante un keylogger y el código de confirmación recibido en el teléfono, un atacante puede intentar validar transacciones, modificar datos de una cuenta o completar procesos de recuperación de acceso.

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Ransomware y otros daños que puede causar una transmisión ilegal

Las amenazas asociadas a estas plataformas no se limitan al robo de claves. Según INCIBE, una app de dudosa reputación puede instalar programas que ralentizan el dispositivo, despliegan anuncios de forma repentina o redirigen al usuario hacia otros sitios web. Esas páginas pueden buscar ingresos publicitarios, recopilar datos personales o promover nuevas descargas de software malicioso.

Existe además el riesgo de instalar ransomware, un tipo de software malicioso que cifra fotografías, documentos y otros archivos guardados en el dispositivo. En esos casos, aparece un mensaje que exige un pago a cambio de recuperar el contenido cifrado.

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Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles, por lo que contar con copias de seguridad actualizadas se convierte en una medida clave para reducir el impacto de un ataque de este tipo.

(Gemini)

Cómo protegerse al querer ver Champions League por internet

La recomendación principal de INCIBE es descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store. Estos servicios aplican controles y revisiones de seguridad antes de publicar cualquier software, y si detectan una aplicación dañina, pueden retirarla de sus catálogos.

Antes de instalar cualquier plataforma para seguir un partido como Arsenal vs Napoli, conviene comprobar quién desarrolla la aplicación, leer las opiniones de otros usuarios y examinar con detalle cada permiso solicitado durante la instalación.

Otras medidas recomendadas incluyen mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo, utilizar una solución de seguridad confiable y realizar copias de respaldo de manera periódica. Estas acciones ayudan a detectar amenazas a tiempo y a recuperar información en caso de que el dispositivo resulte afectado por un ataque.