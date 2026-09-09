Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

Sabrina Rojas se refiere a las declaraciones de Flor Vigna en un reality show de México, La Casa de los Famosos.

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Sabrina Rojas cuestionó con dureza a Flor Vigna por los relatos que la cantante compartió acerca de distintas figuras de la farándula argentina durante su participación en La Casa de los Famosos, el reality que se emite en México. El tema apareció en Pasó en América, donde la conductora analizó la exposición de Vigna dentro del programa y marcó una contradicción entre lo que, según ella, la artista cuenta frente a las cámaras en el exterior y la postura que suele adoptar cuando los medios argentinos le consultan sobre asuntos personales o conflictos del ambiente.

Para Rojas, la discusión no se limita al contenido de las historias que Vigna decidió contar dentro de la casa, sino que puso el foco en el contexto en el que eligió hacerlo: un reality mexicano, ante participantes y espectadores que, en muchos casos, no conocen a las personas de la televisión, la música y las redes sociales argentinas a las que hizo referencia.

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Desde su mirada, esa distancia geográfica y cultural le permitió a la cantante hablar con mayor libertad sobre episodios vinculados con su vida pública en la Argentina, sin enfrentar en el momento las consecuencias de esas declaraciones dentro de la dinámica del programa. Rojas consideró que los comentarios de Vigna no quedaron en alusiones vagas ni en menciones indirectas, sino que incluyeron nombres concretos y referencias identificables para el público argentino.

En La Casa de los Famosos, Flor Vignia relató una anécdota personal, el momento en que Candela Ruggeri, en un viaje, hizo avances hacia su entonces novio

Uno de los casos que más resonó en el debate fue el de Cande Ruggeri. Rojas sostuvo que Vigna tenía una intención clara de mencionar ese tema y recordó que lo hizo de manera directa frente a las cámaras. El también conductor del ciclo, Augusto Tartúfoli, coincidió con esa interpretación y reconstruyó el momento en el que la participante habló de Ruggeri con nombre propio.

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El segundo eje de la crítica estuvo relacionado con la forma en que Vigna se vincula habitualmente con los programas de espectáculos argentinos. Según Rojas, cuando la cantante da notas en el país, suele evitar responder consultas que excedan el lanzamiento de una canción, un videoclip, una presentación o cualquier aspecto estrictamente ligado a su carrera musical.

La conductora describió una actitud que, de acuerdo con su percepción, se repite cada vez que Vigna se encuentra frente a cronistas locales. “Hablo solamente de mi música”, fue la frase que Rojas le atribuyó a la artista para explicar la posición que suele tomar ante preguntas sobre su vida privada, sus relaciones sentimentales o conflictos con otras personalidades públicas.

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En La Casa de los Famosos México, la actriz habló de su relación pasada con el ex de Sabrina Rojas (Video: Intrusos-América TV)

“Lo peor de todo, que ella lo padece el medio”, expresó Rojas. Con esa frase, la conductora buscó invertir el foco de la discusión. Para ella, la principal perjudicada por la exposición no sería la prensa ni las personas mencionadas, sino la propia Vigna, quien luego debe enfrentar preguntas, reacciones, cruces públicos y versiones derivadas de aquello que cuenta.

Rojas se preguntó por qué la cantante toma decisiones que, bajo su análisis, vuelven a ubicarla en el centro de conflictos con los medios y con integrantes del ambiente artístico. La conductora sostuvo que Vigna ya atravesó situaciones similares en otras oportunidades y que, por ese motivo, debería conocer las consecuencias que pueden tener ciertas declaraciones cuando involucran a terceros.

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“Porque la pasás mal vos, sobre todo”, añadió Rojas, en un mensaje dirigido de manera indirecta a Vigna. Su argumento fue que revelar historias sobre otras figuras públicas suele abrir una etapa posterior de consultas, aclaraciones, respuestas y discusiones en televisión, redes sociales y portales. Según la conductora, esa exposición parece incomodar a Vigna cuando ocurre en Argentina, aunque sus intervenciones dentro de La Casa de los Famosos puedan contribuir a que vuelva a producirse.

Flor Vigna contó que, tras salir del reality, fue a un hotel, no usó su celular y todavía no había hablado con su madre ni con sus amigas (Video: Instagram)

Rojas respondió con ironía a la idea de que Vigna tuviera experiencia suficiente en esta clase de formatos. La definió como una chica “supuestamente experta en realities” y sugirió que, luego de su eliminación, podría extender su estadía en México para realizar entrevistas, participar de actividades de prensa o intentar abrirse camino en el mercado audiovisual de ese país.

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El cierre de la conversación incluyó una referencia a las oportunidades laborales que ofrece México para actores, conductores y artistas argentinos. Rojas señaló que muchos profesionales del país trabajan allí y que existe una producción sostenida de ficción. Luego volvió sobre la eliminación de Vigna, mencionó los 14 millones de votos en contra y concluyó que estarán esperándola a su regreso.