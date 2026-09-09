Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

La modelo Daniela Christiansson compartió una vista nocturna de la plaza del Duomo en Milán con un texto que la define como su segundo hogar.

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Daniela Christiansson confirmó que viajó a Milán junto a sus hijos, Elle y Lando, y reveló finalmente el motivo: trabajo. Después de haber sembrado dudas entre sus seguidores con una encuesta en la que propuso tres posibles destinos: Buenos Aires, Zúrich o la ciudad italiana.

Al cabo de unas horas, la modelo sueca publicó varias historias desde el centro de la ciudad, donde dejó constancia de su nueva escapada europea en medio de los cambios que atravesó su familia durante los últimos meses. Una de las postales mostró la Plaza del Duomo al anochecer: la fachada de la catedral iluminada, los edificios históricos que rodean la explanada, grupos de turistas y residentes que cruzaban el espacio peatonal, palomas sobrevolando el lugar y el movimiento habitual de la zona.

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En otra secuencia, Christiansson apareció de espaldas junto a la niña, a quien tomó de la mano mientras ambas recorrían la plaza. Elle llevaba un vestido rosa claro y la modelo usaba un vestido animal print en blanco y negro. La imagen incluyó la etiqueta de ubicación “Duomo di Milano - Milan Cathedral”.

La publicación permitió despejar una de las alternativas que ella misma había ofrecido horas antes. Sin dar pistas precisas, había compartido una fotografía de un cochecito de bebé, una valija beige y otro bolso de viaje. Sobre la imagen escribió “Where to?”, que puede traducirse como “¿A dónde?”, y abrió una encuesta para que sus seguidores eligieran entre la capital argentina, la ciudad suiza y Milán.

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Daniela Christiansson interactúa con su hija en la plaza del Duomo de Milán ante la fachada iluminada de la catedral.

La llegada a Italia no fue una elección al azar dentro de las opciones de la encuesta. En una de las historias nocturnas, la propia Daniela definió a Milán como “mi segundo hogar”. El mensaje apareció sobre una toma vertical de una calle cercana a la Plaza del Duomo, con los arcos de un edificio iluminado a un lado y la silueta de la catedral al fondo.

La ciudad forma parte del recorrido personal de la modelo y de Maxi López, cuya carrera futbolística tuvo una etapa en Italia. Por eso, el destino sumó otra escala a la dinámica que mantiene la familia entre Argentina y Europa.

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A comienzos de este año, Christiansson y el exfutbolista tomaron la decisión de dejar Ginebra, donde habían consolidado su vida cotidiana con sus dos hijos pequeños, Elle y Lando. La mudanza a Argentina exigió resolver el traslado de las pertenencias familiares, organizar la nueva rutina de los chicos y llevar a su mascota.

El plan implicaba una instalación definitiva en el país, aunque semanas más tarde la modelo volvió a Europa. López, por su parte, quedó vinculado a compromisos laborales relacionados con el Mundial 2026.

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Daniela Christiansson se relaja leyendo un libro al borde de una piscina bajo el sol de verano en Suiza.

Antes de este viaje, Christiansson había realizado una escapada a Francia para celebrar el aniversario de sus padres. Luego retomó sus publicaciones desde Europa, sin brindar precisiones sobre la duración de sus estadías o la agenda que sostendría fuera de Argentina.

Después de mostrar las primeras imágenes de la ciudad, Christiansson publicó una selfie frente a un comercio y volvió a alimentar las especulaciones. Con una remera blanca, el cabello recogido y dos collares con dijes en forma de corazón, escribió en inglés y español: “No veo la hora de contarles por fin por qué estoy en Milán”.

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La frase no incluyó más detalles en ese momento, aunque minutos después aclaró que su estadía se debía a una cuestión laboral. Tampoco aclaró la fecha en la que dará a conocer la información que anticipó.

Así las cosas, por ahora, sus historias dejaron tres señales: el destino fue Milán, Elle la acompañó en el recorrido por la Plaza del Duomo y la razón de la estadía permanece sin revelar.

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