El femicida Pablo Laurta fue trasladado a un penal de Córdoba y seguirá preso otros 100 días por el crimen del remisero

Pablo Laurta está detenido desde octubre de 2025

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Pablo Rodríguez Laurta ya se encuentra alojado en la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, luego de ser trasladado desde Entre Ríos para afrontar el juicio por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Sin embargo, su situación judicial en la provincia entrerriana continúa abierta: ahora le extendieron por otros 100 días la prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

Se trata de dos causas y dos prisiones preventivas diferentes. Mientras Laurta permanece detenido en Córdoba por el crimen de su ex pareja y su ex suegra, la jueza de Garantías de Concordia María Gabriela Seró prorrogó hasta el próximo 16 de diciembre la medida cautelar que pesa sobre él por el homicidio y posterior desmembramiento de Palacio.

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La extensión fue solicitada por la Fiscalía y la defensa de Laurta decidió no oponerse ni apelar la resolución. “No nos opusimos en esta instancia procesal, dado que tiene preventiva en Córdoba vigente. No la apelaremos”, explicó a Infobae el abogado Augusto Laferriere.

Distinta fue la postura del defensor ante el traslado de Laurta a Córdoba. Laferriere había presentado un recurso para intentar impedirlo, pero el planteo no prosperó. “Lo rechazó la jueza por no ser una resolución apelable”, señaló.

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Las víctimas del doble femicidio junto a su Padro Laurta: Luna Giardina y Mariel Zamudio

El abogado había cuestionado el cambio de penal al considerar que podía agravar las condiciones de detención de su cliente y alejarlo todavía más de su entorno familiar, que reside en Uruguay.

Con Laurta ya alojado en Cruz del Eje, también cambió la dinámica de comunicación con su abogado. “Para hablar con él, tendré que viajar y hacerlo presencialmente, o bien mediante videoconferencia con periodicidad semanal”, detalló Laferriere.

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En ese sentido, al disponer la nueva prórroga por el crimen de Palacio, la Justicia entrerriana ordenó que se le garanticen al menos 30 minutos semanales de comunicación con su defensor mediante videollamadas u otros medios telemáticos.

No es la primera vez que la Justicia de Entre Ríos extiende la detención de Laurta por el homicidio del remisero. En febrero pasado, cuando venció el plazo inicial de 120 días de prisión preventiva, la jueza Seró la prorrogó durante otros 90 días, también a pedido del Ministerio Público Fiscal y sin oposición de la defensa.

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Pablo Laurta en la cárcel de Gualeguaychú

El crimen de Martín Palacio

Laurta está procesado en Concordia por el crimen de Martín Sebastián Palacio, un remisero de Buenos Aires al que había contratado para viajar hacia la provincia de Córdoba.

Según reconstruyó la investigación, antes de encontrarse con el chofer, Laurta cruzó en canoa desde Uruguay hacia Entre Ríos, una maniobra con la que habría evitado que su ingreso al país quedara registrado por Migraciones.

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El 7 de octubre de 2025, a las 19.53, subió al Toyota Corolla de Palacio. El remisero había sido contratado para llevarlo hasta la ciudad santafesina de Rafaela, aunque el recorrido tomó otro rumbo.

Los investigadores sostienen que el trayecto que Laurta realizó posteriormente por Entre Ríos fue planificado para evitar los controles de las fuerzas de seguridad ubicados sobre las principales rutas.

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Martín Sebastián Palacio tenía 49 años

Seis días después, el cuerpo de Palacio, al que le faltaban los brazos y la cabeza, fue encontrado en un paraje rural cercano a Concordia. Los otros restos aparecieron posteriormente en inmediaciones de la ciudad entrerriana de Tala.

El Toyota Corolla del remisero, en tanto, fue hallado incendiado en Córdoba.

Para los investigadores, el crimen de Palacio formó parte del raid que llevó a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba, donde está acusado de haber asesinado a Luna Giardina, su expareja, y Mariel Zamudio, la madre de la joven.

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Tras los femicidios, Laurta se llevó a su hijo, que entonces tenía 5 años, y emprendió el regreso hacia Entre Ríos. Finalmente, fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño.

En la habitación, los investigadores hallaron pertenencias de Martín Palacio.