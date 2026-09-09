La Armada Argentina realizará un sorteo para viajar a bordo de la fragata ARA “Libertad”

La Armada Argentina lanzó un sorteo en Instagram para que 20 ganadores y sus acompañantes presencien el arribo de la fragata ARA Libertad en Buenos Aires. (Jaime Olivos)

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La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto al público para que 20 ganadores y sus respectivos acompañantes puedan ser testigos del arribo de la fragata ARA “Libertad” al Apostadero Naval Buenos Aires el próximo sábado 19 de septiembre, cuando la embarcación pondrá fin a su 54º Viaje de Instrucción.

La convocatoria, que se tramita íntegramente a través de las redes sociales de la institución, apunta a acercar a la comunidad a uno de los hitos del calendario naval: el regreso del buque escuela tras seis meses de navegación.

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Para participar, los interesados deben seguir la cuenta oficial de Instagram @ArmadaArgentinaOf, dar “me gusta” en la publicación del sorteo, compartirla en sus historias etiquetando a la Armada y, en los comentarios, mencionar a la persona con la que desearían compartir la experiencia.

La fragata ARA Libertad finalizará su 54º Viaje de Instrucción el sábado 19 de septiembre con su llegada al Apostadero Naval Buenos Aires.

En total, habrá 40 plazas disponibles: los 20 ganadores, cada uno con un acompañante. Los nombres se darán a conocer el lunes 14 de septiembre, y el embarque de los seleccionados se realizará ese mismo sábado 19 desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

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La fragata ARA “Libertad” es el buque escuela de la Armada Argentina y cumple una función central en la formación de los nuevos oficiales de la institución. Durante el LIV Viaje de Instrucción —el quincuagésimo cuarto de su historia— la nave recorrió la costa este del continente americano durante seis meses, tocando 9 puertos extranjeros en los que representó al país. A bordo, los cadetes realizaron su práctica de navegación en el marco del proceso de formación que los convierte en oficiales de la Armada.

El sorteo forma parte de una iniciativa institucional orientada a vincular a la ciudadanía con las actividades de la fuerza naval.

Los participantes del sorteo deben seguir la cuenta @ArmadaArgentinaOf, dar me gusta, compartir la publicación en historias y mencionar a un acompañante.

Cómo fue el recorrido de la fragata ARA Libertad

El pasado sábado 11 de abril, al mediodía, la fragata ARA “Libertad” salió desde el puerto de Buenos Aires. El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres dirige el 54° Viaje de Instrucción, junto al capitán de fragata Juan Cruz Granja como segundo al mando.

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En el Apostadero Naval Buenos Aires se realizó la salida, lugar desde el que partieron más de 250 personas, entre las que se contaban oficiales, suboficiales, cabos e invitados especiales de otras fuerzas y del sector civil. A la travesía también se sumaron los guardiamarinas en comisión —estudiantes de la Armada—; ellos deberán rendir durante todo el viaje y, al completar sus tareas de manera satisfactoria, recibirán su titulación.

La Armada informó que la formación de los alumnos es prioritaria en los entrenamientos, pero el funcionamiento en el barco requiere la colaboración continua de todos: cualquier cocinero puede participar luego en el izado de velas o el manejo de cañones, y, cada día, cada integrante debe ocuparse de lavar su ropa y tender su cama.

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A bordo de la fragata ARA Libertad viajan 45 estudiantes de la Armada que alternan clases académicas con tareas operativas en el buque escuela. (Jaime Olivos)

Mientras los oficiales y suboficiales disponen de espacios diferenciados y mayores comodidades, ellos también adaptan su rutina para asegurar la operatividad en altamar, alternando tareas según lo que requiera la navegación, aunque por lo general cuentan con especialidades asignadas.

Son 45 los estudiantes presentes este año, distribuidos según sus promociones: 155° del Escalafón Comando Naval, cuyo foco es la navegación; 90° de Infantería de Marina, centrados en el uso de armamento; y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, encargados principalmente de temas de administración, suministros y contabilidad.

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Dividido el grupo en dos, mientras uno toma clases académicas —Introducción al Planeamiento Naval; Reglamentación y Doctrina Naval; Comunicaciones Navales; y Ética Pública y Transparencia Institucional, entre ellas—, la otra mitad asume distintos puestos dentro de la unidad; después ambos sectores intercambian los papeles.