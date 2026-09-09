La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

La exmodelo se animó a ir desde Escosia a Liverpool en moto y mostró cómo es la travesía (Video: Instagram)

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Escocia se convirtió en el escenario de una travesía motociclista que combina paisajes de montaña, pueblos rurales y un itinerario de miles de kilómetros entre ciudades históricas. Entre los protagonistas de esa aventura está Carolina Baldini, quien decidió sumarse a un grupo de turistas para recorrer el país a bordo de una moto. Baldini integra un grupo de turistas motociclistas que recorre el país británico bajo la organización una guía turistica alemana, con etapas que combinan montañas, pueblos y un itinerario de 2.500 kilómetros hasta Liverpool, Inglaterra.

La exmodelo eligió una BMW 1300 GS para el recorrido, a la que bautizó “mi pantera negra”. El grupo de “motoqueras” que integra sigue un itinerario que prioriza los caminos secundarios por encima de las autopistas, una decisión que Baldini explicó en uno de sus registros: “Son 2.500 kilómetros en total desde Edimburgo hasta Liverpool porque hacemos camino de montaña, pasamos por pueblitos y no pasamos por las autopistas que serían más aburridas y no ves nada”.

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Al frente del grupo viaja una guía de nacionalidad alemana, responsable de comunicar cada mañana el plan del día. El briefing diario tiene lugar antes de retomar la ruta y no siempre anticipa el trayecto completo. “Está explicando el recorrido, donde vamos a parar y lo que vamos a ver. Yo creo que me voy a ir enterando en el momento”, relató Baldini en uno de sus videos, grabado en un interior con paredes de madera oscura, a las 7.30 de la mañana.

Carolina Baldini posa junto a su motocicleta durante un recorrido por Escocia, con un amplio puente metálico sobre el agua a sus espaldas.

El clima escocés condicionó parte de la cobertura del viaje. “Recién paramos un ratito a comer. No pude filmar nada de la ruta porque llovió un montón, un montón, así que no pude filmar nada”, contó Baldini en uno de sus registros. En contraste, otra jornada arrancó con cielo despejado: “Ocho de la mañana con esta vista divina”, describió antes de retomar la marcha.

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La barrera del idioma también apareció como protagonista del recorrido. Cuando un compañero le explicó en inglés que el grupo iba a cambiar de ruta, Baldini respondió con humor: “Ah, quiero mi inglés, ¿no? No entendí nada, pero no importa. Hay motos por allí”. Un intercambio similar se repitió en otro tramo: al preguntarle a un compañero adónde se dirigían, la respuesta fue un escueto “sí”, que dejó en evidencia las dificultades de comunicación dentro del grupo internacional.

Una de las etapas documentadas fue la que conecta Aberdeen con Inverness, con una distancia aproximada de 300 kilómetros por un camino alternativo. “Ocho de la mañana. Nos estamos preparando para ir de Aberdeen a Inverness. Creo que se pronuncia así”, comentó Baldini entre risas, antes de agregar: “Hoy tenemos 300 kilómetros más o menos, y en total son como 2.500 más o menos”.

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El recorrido es desde Edimburgo hasta Liverpool

Parte del trayecto atraviesa las montañas Cairngorm, integradas a las Highlands escocesas. Uno de los participantes del grupo describió el paisaje durante la marcha: “Aquí hay una parte de las montañas Cairngorm. Son parte de las Highlands escocesas, claro”.

El grupo también pasó por el Forth Bridge, el histórico puente ferroviario que cruza el estuario del río Forth, donde se detuvieron brevemente. En una de las imágenes se observa a varios motociclistas estacionados en las inmediaciones, con el puente y un buque de crucero visible al fondo.

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Luego de un día completo en la moto, Carolina se arregló para una noche en el hotel

Las salidas matutinas, que rondan entre las 7.30 y las 8 de la mañana según los registros compartidos por Baldini, forman parte de la rutina diaria de la travesía, que continúa su avance hacia el sur de las islas británicas.