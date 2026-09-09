Política

La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

El plenario de comisiones reunió las firmas para aprobar sin cambios la iniciativa que ya tuvo aval de Diputados. Ocurrió tras más de cuatro horas de debate con Santiago Bausili y Vladimir Werning. “La idea es llevarlo la semana que viene al recinto”, señaló Patricia Bullrich

Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
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El bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró avanzar con el dictamen para tener lista la ley que modifica la carta orgánica del Banco Central.

En una comisión que duró más de 4 horas y que contó con la presencia del titular del BCRA, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, el plenario de comisión consiguió las firmas para dictaminar sin cambios el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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“La idea es llevarlo la semana que viene al recinto”, señaló la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a Infobae. “Vamos a ir a una sesión con Inocencia Fiscal II, biocombustibles, Super Rigi y Carta Orgánica”, agregó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Aunque el peronismo no suele participar de la Comisión, los miembros del bloque esperaron que el oficialismo consiguiera el quórum y una vez abierta la comisión, ingresaron.

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“Así es como tratan ustedes al Congreso, que es quien tiene que controlar los actos del gobierno”, dijo la senadora de la provincia de Buenos Aires del peronismo. Por último, dijo que, de aprobarse el texto sin modificaciones, el Parlamento perdería la capacidad de controlar lo que realiza el BCRA.

El cierre por el lado del oficialismo estuvo en manos de Bullrich, quien dijo que la reforma “trasciende” a esta administración.

“Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”, sostuvo Bullrich, y remarcó que la discusión no se limita a la organización interna del Banco Central, sino que apunta a definir qué institución monetaria necesita el país.

En ese sentido, señaló que establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda “no es una abstracción técnica, sino una decisión sobre un estilo de vida”. “Es preservar el poder de compra de los salarios, lograr que el ahorro no se evapore, que la jubilación alcance más, que podamos producir y crecer”, explicó.

Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

“Hay que terminar con el financiamiento monetario del déficit. En vez de financiar el déficit, tengamos lo que necesitamos para que el país crezca y lo necesario para que el Estado pueda funcionar”, señaló Bullrich.

Otro de los ejes centrales de su intervención fue la autonomía institucional del Banco Central. Bullrich cuestionó que históricamente los gobiernos hayan podido modificar sus autoridades de acuerdo con sus preferencias políticas y defendió reglas más estrictas para la designación y remoción de los integrantes de su directorio.

Finalmente, Bullrich subrayó que un Banco Central más independiente, concentrado en preservar el valor de la moneda y alejado del financiamiento discrecional del Estado, será beneficioso para cualquier administración. “El Banco Central estable le va a servir a cualquier Gobierno. Tiene que estar más concentrado en su objetivo y no ser un prestamista del Estado”, concluyó.

Por último, la senadora Bullrich cerró su exposición diciendo que la reforma representa así mucho más que un cambio institucional: es una decisión para terminar con una dinámica que durante décadas deterioró los ingresos, licuó los ahorros y profundizó la pobreza. “Terminemos de pagar la cuenta. No podemos seguir viviendo en una fantasía que cada vez significa más pobreza”, afirmó.

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