El Liverpool de Mac Allister jugará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Los futbolistas Lamine Yamal, Ferran Torres, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez posan con las camisetas de sus respectivos equipos.

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Comenzó una nueva edición del torneo más importante de Europa a nivel clubes. Tras el debut de potencias como Real Madrid, Manchester City e Inter, ahora será el turno de otros grandes del continente en la segunda jornada. El PSG defenderá el título por segunda vez consecutiva y dará su primer paso ante el Slovan Bratislava de la liga bielorrusa.

Barcelona, en tanto, buscará demostrar que es uno de los candidatos a hacerse con el trofeo. Con Lamine Yamal a la cabeza, el conjunto azulgrana debutará en la competencia frente al Feyenoord de Países Bajos. El Arsenal, por su parte, protagonizará un entretenido duelo ante el Napoli en Italia.

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Otro de los enfrentamientos que dará de qué hablar será el que enfrente al Liverpool de Alexis Mac Allister con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El conjunto colchonero, que viene de caer por liga ante el Villarreal por 3-0, intentará dejar atrás la novela que protagonizó durante el mercado de pases con su goleador Julián Álvarez para centrarse en la lucha por los títulos.

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Feyenoord

Barcelona se enfrentará al Feyeenord (efe)

Hora: 13.45 Argentina/ Uruguay / Chile / Paraguay - 12.45 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 11.45 Ecuador / Perú / Colombia - 10.45 Mexico

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TV: ESPN / Disney+ Premium

Estadio: Spotify Camp Nou

Stuttgart vs. Viking

Stuttgart debuta en Champions League (Reuters)

Hora: 13.45 Argentina/ Uruguay / Chile / Paraguay - 12.45 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 11.45 Ecuador / Perú / Colombia - 10.45 Mexico

TV: Disney+ Premium

Estadio: MHP Arena / Mercedes-Benz Arena

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Atlético Madrid visita al Liverpool (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Anfield

Napoli vs. Arsenal

El finalista de la edición pasada debuta frente al Napoli (AP)

Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico

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TV: ESPN / Disney+ Premium

Estadio: Diego Armando Maradona

PSG vs. Slovan Bratislava

PSG buscará su tercer título consecutivo en Europa (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico

TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium

Estadio: Parque de los príncipes

Sporting CP vs. Galatasaray

Sporting debuta en Champions League (EFe)

Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico

TV: ESPN 4 / Disney+ Premium

Estadio: Estadio José Alvalade