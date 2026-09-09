El Liverpool de Mac Allister jugará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Comenzó una nueva edición del torneo más importante de Europa a nivel clubes. Tras el debut de potencias como Real Madrid, Manchester City e Inter, ahora será el turno de otros grandes del continente en la segunda jornada. El PSG defenderá el título por segunda vez consecutiva y dará su primer paso ante el Slovan Bratislava de la liga bielorrusa.
Barcelona, en tanto, buscará demostrar que es uno de los candidatos a hacerse con el trofeo. Con Lamine Yamal a la cabeza, el conjunto azulgrana debutará en la competencia frente al Feyenoord de Países Bajos. El Arsenal, por su parte, protagonizará un entretenido duelo ante el Napoli en Italia.
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Otro de los enfrentamientos que dará de qué hablar será el que enfrente al Liverpool de Alexis Mac Allister con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El conjunto colchonero, que viene de caer por liga ante el Villarreal por 3-0, intentará dejar atrás la novela que protagonizó durante el mercado de pases con su goleador Julián Álvarez para centrarse en la lucha por los títulos.
Todos los partidos de la jornada
Barcelona vs. Feyenoord
Hora: 13.45 Argentina/ Uruguay / Chile / Paraguay - 12.45 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 11.45 Ecuador / Perú / Colombia - 10.45 Mexico
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TV: ESPN / Disney+ Premium
Estadio: Spotify Camp Nou
Stuttgart vs. Viking
Hora: 13.45 Argentina/ Uruguay / Chile / Paraguay - 12.45 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 11.45 Ecuador / Perú / Colombia - 10.45 Mexico
TV: Disney+ Premium
Estadio: MHP Arena / Mercedes-Benz Arena
Liverpool vs. Atlético de Madrid
Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Anfield
Napoli vs. Arsenal
Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico
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TV: ESPN / Disney+ Premium
Estadio: Diego Armando Maradona
PSG vs. Slovan Bratislava
Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico
TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium
Estadio: Parque de los príncipes
Sporting CP vs. Galatasaray
Hora: 16.00 Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay - 15.00 Bolivia / Miami (EE. UU.) - 14.00 Ecuador / Perú / Colombia - 13.00 Mexico
TV: ESPN 4 / Disney+ Premium
Estadio: Estadio José Alvalade
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