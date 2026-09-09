Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung con un homenaje cargado de emoción en Diputados

Virginia Gallardo afirmó que trabajó junto a Chiche Gelblung y dijo que su muerte representa también la pérdida de una parte de su historia. (RS Fotos)

Guardar

Con la voz entrecortada y visible emoción, la diputada nacional Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, encabezó este miércoles el homenaje a Samuel “Chiche” Gelblung en la Cámara de Diputados de la Nación, donde legisladores de distintos bloques se sumaron para despedir al periodista fallecido a los 82 años.

Fue Gallardo quien tomó la palabra con mayor carga emocional y, desde ese lugar personal, trazó un recorrido por la carrera de Gelblung que va mucho más allá de la pantalla. “Fue periodista, productor, director, conductor.

PUBLICIDAD

Fue corresponsal de guerra, y cubrió conflictos internacionales en numerosas oportunidades desde la década del 60 hasta sus últimos años", enumeró la legisladora. Y agregó: “Pero por sobre todas las cosas, fue un apasionado de su oficio. Hizo de la curiosidad una forma de vida, de la pregunta una herramienta”.

Virginia Gallardo encabezó en la Cámara de Diputados el homenaje a Samuel “Chiche” Gelblung tras la muerte del periodista a los 82 años

Lo que hizo que su intervención se distinguiera del resto fue el vínculo que la unió con el periodista. Gallardo reveló que trabajó junto a Gelblung y que su muerte no es solo la partida de un referente del periodismo argentino, sino también la pérdida de algo propio. “Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Antes de cerrar, le habló directamente: “Te quiero, Chiche. Fuiste, sos único e irrepetible”. Y a la familia le dejó un mensaje final: “Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro”.

La sesión de homenaje convocó a legisladores de distintos espacios políticos. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, describió la jornada como “un día triste para los argentinos” y ponderó la capacidad del periodista para narrar el país: “Explicaba y narraba la Argentina, contaba, investigaba”, dijo.

PUBLICIDAD

Juliano también recordó la “generosidad” de Gelblung —señaló que le concedió su primera entrevista radial apenas días después de asumir como diputado— y fue uno de los que subrayó el alcance de su trayectoria: “Todos los que estamos acá fuimos entrevistados por Chiche”, sostuvo uno de los oradores presentes en la sala.

El diputado Nicolás Trotta lo definió como “un periodista comprometido con la palabra” y un trabajador genuino de su profesión. Kelly Olmos lo despidió “con tristeza y con enorme afecto”, mientras que Silvana Giudici destacó su “seriedad, profesionalismo e independencia”. La diputada Lourdes Arrieta, por su parte, lo consideró un referente para quienes estudian comunicación y periodismo. Tras las intervenciones, la Presidencia dio por rendido el homenaje de la Cámara.

PUBLICIDAD

Chiche Gelblung murió en el Sanatorio Los Arcos de Palermo tras ser internado por un cuadro respiratorio, luego de cuatro hospitalizaciones en el año.

En el transcurso de la mañana de hoy, en el Sanatorio Los Arcos, que se encuentra en el barrio porteño de Palermo, murió el periodista. El martes por la mañana había sido trasladado e ingresado en ese centro de salud como consecuencia de un cuadro respiratorio. A lo largo del año, ya había tenido que afrontar cuatro hospitalizaciones distintas; a pesar de ello, decidió continuar cumpliendo con su labor profesional hasta el último momento, aún cuando persistían sus problemas de salud.

Su nacimiento ocurrió en Buenos Aires en el año 1944; con el pasar de las décadas recientes, terminaría consolidándose como una figura central en la historia de los medios de comunicación, valorado tanto por su estilo directo como por su capacidad para innovar en una variedad de formatos distintos. Dentro de su legado se cuentan el haber ocupado el puesto de director en revistas de relevancia, junto con la conducción de programas televisivos que terminaron convirtiéndose en verdaderos referentes.

PUBLICIDAD

A las 10:30 de este miércoles tuvo lugar el inicio del velatorio, que se llevó a cabo en una de las salas de la AMIA, situada en la dirección Loyola 1139, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando había transcurrido algunos minutos después de las 15, el cortejo emprendió el viaje hacia el Cementerio de La Tablada, donde tuvo lugar la despedida final.