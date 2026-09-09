Política

Bioetanol versus biodiésel: el trasfondo de la guerra empujada por azucareros que frustró la sesión en el Senado

Las provincias del norte pelearon por un nuevo régimen que los beneficia y fracturaron a varios bloques de forma horizontal. Al preverse una votación en particular muy delicada, se prefirió frenar y descartar, por ahora, el recinto

Biodiésel en un tubo de una refinería en San Lorenzo (Santa Fe), en 2010 (Reuters)
Biodiésel en un tubo de una refinería en San Lorenzo (Santa Fe), en 2010 (Reuters)
Guardar

El problema de no contar los votos antes de sesionar en el Senado -primer mandamiento legislativo- volvió a generar un cortocircuito, tras desactivarse la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14 de hoy y una sesión que tendrá que esperar, de mínima, hasta la semana próxima. Detrás de otro tropiezo se esconde una guerra comentada por Infobae meses atrás: un nuevo régimen de biocombustibles que favorece, al final del camino, a las provincias azucareras que producen bioetanol y distritos de peso que, para el caso del biodiésel, no fueron contemplados con la misma vara.

Ayer, tras una cumbre informal entre el oficialismo libertario y la oposición dialoguista, se había acordado presentarse en Labor Parlamentaria para cerrar un encuentro en el recinto con ese tema, más algunos pliegos judiciales frenados tiempo atrás y traspasos judiciales de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Pasadas las 13 de hoy, las primeras alarmas se encendieron y, a los pocos minutos, los principales bloques dieron por caído el convite y la sesión.

PUBLICIDAD

¿Qué plantea el proyecto? La nueva modalidad significaría, para el bioetanol, un corte obligatorio que pasará del 12% al 15% al año de estar sancionada la ley. Dicho porcentaje se compone de 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, 6% con maíz y un 3% abierto de la libre competencia.

Para el biodiésel, el corte se mantendrá en el 7,5% durante el primer año y luego subirá al 10%. En tanto, se distinguirá entre empresas integradas, las cuales participan de toda la cadena productiva, y las no integradas, en referencia a pymes regionales. Las dudas que quedaban apuntaban a la transición para el último grupo y trifulcas sectoriales que, de continuar así, generarán una fuerte batalla en el recinto, como advirtió ayer este medio. No era -en absoluto- lo recomendable por los distritos involucrados y los intereses en juego.

PUBLICIDAD

Reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energia y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión, en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 3 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina.
El plenario de comisiones del jueves pasado, cuando se dictaminó la ley de biocombustibles (Prensa Senado)

¿Dónde está la clave? Para el bioetanol, diversos legisladores -algunos firmaron en disidencia el dictamen- avalaron un nuevo régimen, por 30 años. En cambio, el del biodiésel sería más corto y complejo. Solo se consiguió estirar la modalidad para las no integradas, hasta 2036. Es por ello que varios senadores estaban dispuestos, en una votación en particular de la iniciativa, exigir que el 3% fuera por toda la vigencia de la ley.

¿Qué implicaría ello? Con un cronograma de descenso para las no integradas, éstas perderían cupo -a favor del mercado libre- mientras que, para el bioetanol, se mantendría el blindaje. Esto precipitó el grito en el cielo en varias bancadas que, de repente, se encontraron con colegas de ambos lados de la disputa. No era el mejor clima para aterrizar al recinto. De hecho, ayer, esta consulta fue realizada a un importante actor de La Libertad Avanza: deslizó que si bien el Gobierno no quería negociar más lo acordado en el dictamen, no descartaba inconvenientes con el sector biodiésel. Fue un preanuncio de lo que, al final, llevó a frenar la agenda.

Tras lo ocurrido, en la Cámara alta restan dos plenarios importantes. En el primero, las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán acelerar la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

Desde las 17.30, las Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Temas Relacionados

Senado de la NaciónBiocombustiblesBioetanolBiodiéselAzúcarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

El ex presidente se expresó sobre el fallo de la magistrada Marta Pascual que inhabilitó la nueva legislación que baja la edad de imputabilidad. La Fiscalía de Lomas de Zamora apeló la decisión y remarcó que avanzó sobre facultades del Congreso

"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung con un homenaje cargado de emoción en Diputados

La legisladora de La Libertad Avanza recordó su vínculo personal con el periodista fallecido a los 82 años y lo definió como "parte de mi historia". Legisladores de distintos bloques se sumaron a las palabras de despedida en el recinto

Virginia Gallardo despidió a Chiche Gelblung con un homenaje cargado de emoción en Diputados

La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

El plenario de comisiones reunió las firmas para aprobar sin cambios la iniciativa que ya tuvo aval de Diputados. Ocurrió tras más de cuatro horas de debate con Santiago Bausili y Vladimir Werning. “La idea es llevarlo la semana que viene al recinto”, señaló Patricia Bullrich

La Libertad Avanza logró dictamen en el Senado para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones que enviará al Congreso

En Casa Rosada definen el formato de presentación que tendrá la normativa el próximo lunes. El articulado se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica. El viernes, Quirno y Presti viajarán a Tierra del Fuego

Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones que enviará al Congreso

Por falta de votos, el oficialismo levantó Labor Parlamentaria y no habrá sesión mañana en el Senado

La convocatoria de las 14 horas se suspendió a última hora, cuando se cayó la intención de debatir este jueves en el recinto. La falta de acuerdo en biocombustible imposibilitó a LLA avanzar

Por falta de votos, el oficialismo levantó Labor Parlamentaria y no habrá sesión mañana en el Senado

DEPORTES

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

Un futbolista de Newell’s fue detenido con un arma de fuego y cinco cartuchos: analizan rescindirle el contrato

Con asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Liverpool de Mac Allister: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

TELESHOW

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

Chiche Gelblung: el cortejo fúnebre ya está en camino al cementerio de La Tablada, escenario del último adiós

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

INFOBAE AMÉRICA

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

Desde “Che” Guvera al logo de la cerveza Quilmes: las huellas del colonialismo en el arte de América Latina

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

Un respiro entre la crisis: La Habana celebra el Día de Oshún y la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba

El Ejército y la Policía Nacional Civil en Guatemala realizan una nueva requisa en la cárcel de Puerto Barrios