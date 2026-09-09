Bioetanol versus biodiésel: el trasfondo de la guerra empujada por azucareros que frustró la sesión en el Senado

Biodiésel en un tubo de una refinería en San Lorenzo (Santa Fe), en 2010 (Reuters)

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El problema de no contar los votos antes de sesionar en el Senado -primer mandamiento legislativo- volvió a generar un cortocircuito, tras desactivarse la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14 de hoy y una sesión que tendrá que esperar, de mínima, hasta la semana próxima. Detrás de otro tropiezo se esconde una guerra comentada por Infobae meses atrás: un nuevo régimen de biocombustibles que favorece, al final del camino, a las provincias azucareras que producen bioetanol y distritos de peso que, para el caso del biodiésel, no fueron contemplados con la misma vara.

Ayer, tras una cumbre informal entre el oficialismo libertario y la oposición dialoguista, se había acordado presentarse en Labor Parlamentaria para cerrar un encuentro en el recinto con ese tema, más algunos pliegos judiciales frenados tiempo atrás y traspasos judiciales de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Pasadas las 13 de hoy, las primeras alarmas se encendieron y, a los pocos minutos, los principales bloques dieron por caído el convite y la sesión.

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¿Qué plantea el proyecto? La nueva modalidad significaría, para el bioetanol, un corte obligatorio que pasará del 12% al 15% al año de estar sancionada la ley. Dicho porcentaje se compone de 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, 6% con maíz y un 3% abierto de la libre competencia.

Para el biodiésel, el corte se mantendrá en el 7,5% durante el primer año y luego subirá al 10%. En tanto, se distinguirá entre empresas integradas, las cuales participan de toda la cadena productiva, y las no integradas, en referencia a pymes regionales. Las dudas que quedaban apuntaban a la transición para el último grupo y trifulcas sectoriales que, de continuar así, generarán una fuerte batalla en el recinto, como advirtió ayer este medio. No era -en absoluto- lo recomendable por los distritos involucrados y los intereses en juego.

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El plenario de comisiones del jueves pasado, cuando se dictaminó la ley de biocombustibles (Prensa Senado)

¿Dónde está la clave? Para el bioetanol, diversos legisladores -algunos firmaron en disidencia el dictamen- avalaron un nuevo régimen, por 30 años. En cambio, el del biodiésel sería más corto y complejo. Solo se consiguió estirar la modalidad para las no integradas, hasta 2036. Es por ello que varios senadores estaban dispuestos, en una votación en particular de la iniciativa, exigir que el 3% fuera por toda la vigencia de la ley.

¿Qué implicaría ello? Con un cronograma de descenso para las no integradas, éstas perderían cupo -a favor del mercado libre- mientras que, para el bioetanol, se mantendría el blindaje. Esto precipitó el grito en el cielo en varias bancadas que, de repente, se encontraron con colegas de ambos lados de la disputa. No era el mejor clima para aterrizar al recinto. De hecho, ayer, esta consulta fue realizada a un importante actor de La Libertad Avanza: deslizó que si bien el Gobierno no quería negociar más lo acordado en el dictamen, no descartaba inconvenientes con el sector biodiésel. Fue un preanuncio de lo que, al final, llevó a frenar la agenda.

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Tras lo ocurrido, en la Cámara alta restan dos plenarios importantes. En el primero, las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán acelerar la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

Desde las 17.30, las Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

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