Un respiro entre la crisis: La Habana celebra el Día de Oshún y la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba

A follower of the Virgin of Charity, Oxun in the Yoruba religion, carries a doll as she takes part in a procession during the Oxun Day celebrations in Havana on September 8, 2026. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

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La festividad del 8 de septiembre fusiona el catolicismo y la santería mediante el homenaje conjunto a la Virgen de la Caridad y Oshún. A través de ropa amarilla, girasoles y rituales, los cubanos unen la devoción mariana con la energía del orisha del amor y la prosperidad en un símbolo de identidad nacional.

Ante la profunda crisis actual en la isla, esta celebración funciona como un vital espacio de respiro y refugio espiritual. Más allá de la religión, el homenaje a “Cachita” une a los creyentes en un acto de fe para pedir salud, bienestar y alivio económico.

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"La Cachita" como es conocida popularmente esta imagen en Cuba, es cargada en la celebración por decenas de creyentes, que se dan un espacio para respirar de sus situaciones adversas. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Cada 8 de septiembre, La Habana celebra el Día de Oshún, donde veneran a la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Su imagen apareció flotando en la bahía de Nipe a principios del siglo XVII (entre 1612 y 1616) hallada por tres pescadores. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)

El papa Benedicto XV la declaró Patrona de Cuba en 1916. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Los devotos se visten de amarillo o usan pañuelos y cintas de este color, ya que representa el oro, la riqueza y los ríos de Oshún. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

El Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre es el epicentro de la fe; miles de personas viajan desde toda la isla para pagar promesas y dejar ofrendas como joyas, uniformes y cartas. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)

Entre las multitudes, durante la procesión se presencia a un hombre con un tatuaje de la figura Ernesto "Ché" Guevara, intentando capturar el paso de la virgen. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

En La Habana y otras ciudades se realizan procesiones católicas en las calles que coinciden con toques de tambores africanos (bembés) en los hogares religiosos. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)

Se le ofrenda a Oshún como símbolo de la dulzura y el amor, derramándola a veces alrededor de sus soperas o altares. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)