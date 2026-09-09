Cuba

Un respiro entre la crisis: La Habana celebra el Día de Oshún y la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba

La festividad de la Virgen de la Caridad y Oshún, celebrada cada 8 de septiembre, une el catolicismo y la santería en el homenaje religioso más importante de Cuba; una tradición de fe, girasoles y mantos amarillos que hoy funciona como un vital espacio de respiro y esperanza frente a la crisis que atraviesa la isla.

Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
A follower of the Virgin of Charity, Oxun in the Yoruba religion, carries a doll as she takes part in a procession during the Oxun Day celebrations in Havana on September 8, 2026. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
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La festividad del 8 de septiembre fusiona el catolicismo y la santería mediante el homenaje conjunto a la Virgen de la Caridad y Oshún. A través de ropa amarilla, girasoles y rituales, los cubanos unen la devoción mariana con la energía del orisha del amor y la prosperidad en un símbolo de identidad nacional.

Ante la profunda crisis actual en la isla, esta celebración funciona como un vital espacio de respiro y refugio espiritual. Más allá de la religión, el homenaje a “Cachita” une a los creyentes en un acto de fe para pedir salud, bienestar y alivio económico.

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Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
"La Cachita" como es conocida popularmente esta imagen en Cuba, es cargada en la celebración por decenas de creyentes, que se dan un espacio para respirar de sus situaciones adversas. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
Cada 8 de septiembre, La Habana celebra el Día de Oshún, donde veneran a la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
Su imagen apareció flotando en la bahía de Nipe a principios del siglo XVII (entre 1612 y 1616) hallada por tres pescadores. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
El papa Benedicto XV la declaró Patrona de Cuba en 1916. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
Los devotos se visten de amarillo o usan pañuelos y cintas de este color, ya que representa el oro, la riqueza y los ríos de Oshún. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
El Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre es el epicentro de la fe; miles de personas viajan desde toda la isla para pagar promesas y dejar ofrendas como joyas, uniformes y cartas. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
Entre las multitudes, durante la procesión se presencia a un hombre con un tatuaje de la figura Ernesto "Ché" Guevara, intentando capturar el paso de la virgen. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
En La Habana y otras ciudades se realizan procesiones católicas en las calles que coinciden con toques de tambores africanos (bembés) en los hogares religiosos. (Infobae Cuba/YAMIL LAGE / AFP)
Virgen de la caridad y día de Oshún en La Habana, Cuba
Se le ofrenda a Oshún como símbolo de la dulzura y el amor, derramándola a veces alrededor de sus soperas o altares. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

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