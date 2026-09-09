River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

Vista aérea del Monumental (Crédito: @RiverPlate/X))

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River Plate convocó a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial a una presentación formal sobre el Proyecto de Remodelación del Estadio Monumental, que se realizará el próximo 14 de septiembre de 2026, desde las 18, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del club. La jornada servirá para dar a conocer en profundidad las obras que ya están en marcha en Núñez y que seguirán con la transformación del recinto, uno de los estadios más grandes del mundo.

Serán oradores del encuentro el Dr. Ignacio Villarroel, vicepresidente 2° del club; Mariano Taratuty, vicepresidente 3° y directivo a cargo de Obras e Infraestructura; y el Dr. Juan Manuel Gallo, presidente de la Comisión de Disciplina. Los tres directivos expondrán los alcances técnicos, financieros y operativos del proyecto ante un auditorio compuesto por actores del sistema judicial.

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La reunión con el Poder Judicial es un encuentro que se repite todos los años entre el club y esos actores, aunque en esta edición adquiere un matiz particular: el proyecto de remodelación del Monumental formará parte de la agenda como un tema adicional, en línea con la coyuntura actual de las obras. Todos los lunes, en reuniones reducidas de entre 30 y 50 socios, River Plate muestra el proyecto integral a grupos de asociados, en una modalidad de difusión interna que lleva semanas en marcha.

La nueva bandeja perimetral y el techo, los pilares de la transformación

El corazón del proyecto es la construcción de una quinta tribuna perimetral de 360 grados y la instalación de un techo integral que cubrirá todas las plateas del estadio. Ambas obras, diseñadas en conjunto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP) —que tiene en su haber estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu— llevarán la capacidad total del recinto a 101.000 espectadores, lo que posicionará al Monumental entre los grandes colosos deportivos a nivel mundial.

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La envergadura de los trabajos es considerable: el plan contempla la excavación de 17.000 metros cúbicos de tierra, el movimiento de 2.160 camiones, el uso de 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón. Las fundaciones de la estructura alcanzan profundidades de entre 16 y 27 metros. Cien columnas —cincuenta de ellas en forma de “V”— sostendrán la estructura perimetral sin comprometer el tejido urbano del Barrio River.

La cubierta estará formada por una membrana traslúcida que favorecerá el ingreso de luz solar —condición indispensable para el mantenimiento del césped híbrido— y una cubierta metálica acústica destinada a reducir la transmisión de ruido hacia el exterior. El diseño contempla además un mirador elevado inspirado en el skywalk del estadio del Tottenham y sistemas de colgado que permitirán montar escenarios para eventos masivos sin estructuras temporales.

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La obra seguirá transformando al Monumental

Uno de los aspectos más destacados del proyecto tiene que ver con el destino de las nuevas localidades. Las 16.000 ubicaciones adicionales que generará la bandeja perimetral estarán reservadas exclusivamente para socios y no tendrán ningún costo extra, lo que llevará a 40.000 el total de lugares sin arancel adicional dentro del estadio. El club remarca que el 40% de las ubicaciones totales quedará a disposición directa de los asociados. Todas las nuevas butacas serán rojas y blancas, formando una bandera en altura alrededor del estadio.

Durante los 36 meses estimados de ejecución de la obra, la localía del club se verá afectada en no más de tres partidos, lo que garantiza la continuidad deportiva.

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El techo también tendrá un impacto directo sobre los costos de mantenimiento: la cobertura protegerá del sol y la lluvia a butacas, caños y materiales plásticos, reduciendo los gastos de reposición y prolongando la vida útil de la infraestructura. La mejora acústica que generará la cubierta potenciará además el perfil multipropósito del recinto, optimizando la organización de recitales y espectáculos masivos.

El proyecto incluye también otras innovaciones: un espacio de circulación bajo la grada del nivel 5, un patio gastronómico en la tribuna San Martín Baja y una fachada envolvente con diseño curtain wall y paneles de aluminio. Parte de los ingresos generados por el estadio se destinará a programas educativos y de inclusión social.

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Cuando concluyan los trabajos, en 2029, el Monumental estará preparado para recibir uno de los partidos inaugurales de la selección Argentina en el Mundial 2030, un torneo que se disputará en seis países de tres continentes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Será la primera vez que el estadio albergue un partido mundialista desde 1978, 52 años después de haber sido sede de aquella Copa del Mundo.