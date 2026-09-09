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El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

El sistema que puso en marcha la CAB permitirá postular a los jóvenes que compiten en distintas regiones y también de quienes desarrollan su carrera fuera del territorio nacional

La CAB inició un programa para la detección de nuevos talentos en el básquet
La CAB inició un programa para la detección de nuevos talentos en el básquet (Foto: Confederación Argentina de Básquet)
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El básquet argentino inició una búsqueda de futuras estrellas. A través de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) se lanzó el Programa Talento Basquetbolístico Identificable (TBI), una iniciativa orientada a reforzar la detección y el seguimiento de jugadores y jugadoras con proyección hacia las selecciones nacionales masculinas y femeninas, tanto en el país como en el exterior.

El nuevo esquema fue lanzado por el Departamento de Selecciones Nacionales de la CAB con el objetivo de sumar una vía adicional para identificar a basquetbolistas en etapas formativas. La entidad puso a disposición un formulario, en el cual los deportistas podrán cargar información sobre su recorrido, estadísticas, antecedentes y material audiovisual para una primera evaluación del cuerpo técnico. El documento online indica que se completen, además de los datos personales la cantidad de horas semanales que juegan, sin contar los partidos, la carga horaria de preparación física y un enlace de los highlights del deportista registrado (clip con las mejores jugadas).

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Según explicó Cristian Santander, coordinador de Selecciones Formativas de la CAB al sitio oficial de la Confederación, el registro permitirá “ampliar nuestra base de datos” y mejorar el conocimiento sobre jugadores y jugadoras que compiten fuera del país. El dirigente señaló que la herramienta servirá para detectar nuevos perfiles y analizar si pueden integrarse, en una etapa posterior, a procesos de preselecciones argentinas.

La CAB tiene su programa para detectar talentos tanto en Argentina como en otras partes del mundo (Prensa CAB)
La CAB tiene su programa para detectar talentos tanto en Argentina como en otras partes del mundo (Prensa CAB)

La entidad indicó que el Programa Talento Basquetbolístico Identificable (TBI) no reemplaza el trabajo que ya realizan entrenadores y coordinadores en torneos, concentraciones y competencias, sino que actúa como un complemento dentro de la estructura de observación de talentos. En ese marco, todo el material enviado será revisado por el equipo de detección de la Confederación Argentina de Básquet, aunque solo serán contactados quienes cumplan con los criterios deportivos definidos por el Departamento de Selecciones Nacionales para avanzar hacia un seguimiento más exhaustivo.

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El programa también incorpora a las federaciones y asociaciones afiliadas. Por medio de sus directores deportivos o coordinadores de selecciones, cada entidad dispondrá de una plataforma exclusiva para proponer jugadores y jugadoras con proyección. De acuerdo con la información difundida por la CAB, este mecanismo apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre la estructura nacional y las organizaciones de todo el país, en línea con una estrategia federal de identificación y desarrollo.

Con la puesta en marcha del TBI, la confederación sostuvo que busca consolidar un sistema más amplio para detectar talentos y ofrecer más oportunidades de evaluación e ingreso al radar de las selecciones nacionales. La presentación del programa fue publicada por la Confederación Argentina de Básquet en su sitio oficial, donde además se habilitó el formulario para la inscripción de jugadores y jugadoras.

(Gentileza: FIBA América)
El programa TBI apunta al seguimiento de jugadores y jugadoras con proyección hacia las selecciones nacionales masculinas y femeninas. (Gentileza: FIBA América)

En cuanto a la actualidad a nivel selecciones, la Argentina mantiene intacta sus chances de clasificar al Mundial FIBA masculino de 2027 en Qatar. En la última ventana, que inició la segunda fase, los dirigidos por Pablo Prigioni vencieron a Puerto Rico en Mar del Plata (89-75) y cayeron en Quebec ante el líder e invicto Canadá (97-92). En la siguiente jornada, programada para noviembre, la Albiceleste recibirá a los canadienses y a Bahamas.

Argentina tiene un récord de 6 victorias y 2 derrota, el cual lo ubica tercero en el Grupo F detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el grupo. Los tres primeros y el mejor cuarto entre ambas zonas conseguirán su boleto a Qatar 2027.

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