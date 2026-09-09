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Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Ovie Ejaria publicó en la red profesional su disponibilidad como agente libre, detalló las posiciones en las que puede jugar y adjuntó un video con sus actuaciones en España. El gesto, poco frecuente en el fútbol profesional, refleja una carrera que arrancó con mucho potencial y que hoy necesita un nuevo impulso

Hombre con peinado de rastas y camiseta deportiva azul sonríe y levanta el pulgar junto a una placa con el escudo del Real Oviedo
Ejaria, en su último paso por el fútbol español (Real Oviedo)
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Hay historias en el fútbol que caben en un perfil de LinkedIn. La de Ovie Ejaria es una de ellas. El mediocampista inglés de 28 años, campeón del mundo Sub-20 con Inglaterra en 2017 y formado en las juveniles del Liverpool, publicó en la red profesional un mensaje en el que se ofrece a clubes y representantes como agente libre. Sin intermediarios, sin comunicados de prensa: una publicación directa en la plataforma que todos los días usan abogados, contadores y diseñadores para buscar empleo.

El texto que escribió Ejaria no deja lugar a dudas: “Actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera División. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading”. Además, especificó que puede desempeñarse como centrocampista en los roles de 6, 8 y 10, y también como extremo izquierdo. Y cerró con una invitación abierta: “Si hay una oportunidad o conocés algún club que busca centrocampista o extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas”.

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Para reforzar su candidatura, el jugador adjuntó un video con un resumen de sus actuaciones en España, incluyendo una acción ante el Atlético de Madrid, para mostrar sus características a posibles interesados.

La experiencia en España que no salió como se esperaba

El último capítulo europeo de Ejaria transcurrió en Oviedo, la capital del Principado de Asturias. En agosto de 2025, tras varias semanas entrenándose con el plantel, el club asturiano le ofreció un contrato por dos temporadas, en lo que parecía un regreso sólido al fútbol de primer nivel. El entonces técnico Veljko Paunović lo había pedido de manera específica para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, los minutos nunca llegaron en la cantidad esperada. Durante la temporada 2025/26, Ejaria disputó apenas ocho partidos de LaLiga, con un total de 196 minutos y sin goles ni asistencias. Solo arrancó dos encuentros desde el inicio. El club decidió no continuar con el segundo año del contrato y lo desvinculó con una indemnización de 20.000 euros. El jugador no participó de la pretemporada del conjunto asturiano, y así se cerró una etapa que había arrancado con promesas y terminó con muy poca participación.

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Desde junio de 2026 es agente libre, condición que le permite incorporarse a cualquier equipo en cualquier momento, sin necesidad de que exista un traspaso entre clubes.

Un recorrido que comenzó en las academias más exigentes de Europa

La trayectoria de Ejaria tiene una base sólida. Comenzó su formación en las inferiores del Arsenal, pero en 2014 dio el salto a la academia del Liverpool, uno de los semilleros más competitivos del continente. Allí llegó al primer equipo y debutó en 2016 bajo las órdenes de Jürgen Klopp, con quien disputó ocho partidos en el elenco de Merseyside.

La búsqueda de continuidad lo llevó a salir cedido en varias ocasiones. Primero pasó por el Sunderland, luego tuvo una experiencia en Escocia con el Rangers, y finalmente encontró su etapa de mayor regularidad en el Reading, club de la segunda división inglesa, donde llegó cedido y fue adquirido de manera definitiva. En esa institución acumuló más de 70 partidos como titular y exhibió las condiciones que habían llamado la atención cuando era juvenil.

Oviemuno Ejaria, con la camiseta del Reading (Reuters/Andrew Couldridge)
Oviemuno Ejaria, con la camiseta del Reading (Reuters/Andrew Couldridge)

En el plano internacional, Ejaria formó parte del plantel de Inglaterra que conquistó el Mundial Sub-20 de 2017, torneo que se disputó en Corea del Sur. En aquella campaña compartió equipo con figuras que luego tuvieron mayor proyección en la élite europea.

La condición de agente libre, una ventana abierta

A diferencia de los jugadores con contrato vigente, la situación de Ejaria como agente libre le da una ventaja concreta en el mercado: cualquier club puede incorporarlo de inmediato, sin importar si el libro de pases está abierto o cerrado en su país. Para equipos que necesiten cubrir una posición en el mediocampo de forma urgente, ese punto puede resultar determinante.

Con 28 años, el inglés atraviesa un momento en el que todavía puede aportar en un nivel competitivo. Su publicación en LinkedIn ya generó visibilidad en los medios especializados de varios países, lo que amplió considerablemente el alcance del mensaje que escribió desde su cuenta en la plataforma.

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