El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que permita localizar y detener a Alberto Pérez-Elías, acusado por el robo de una joyería en Cape Coral, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que permita localizar y detener a Alberto Pérez-Elías, acusado por la Justicia federal de participar en el robo de una joyería en Cape Coral, Florida, el 6 de enero de 2026. De acuerdo con el FBI, el hombre tiene vínculos conocidos con las ciudades de Miami y Hialeah y permanece prófugo.

La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida informó que el asalto dejó un botín de miles de piezas de joyería valuadas en más de USD 1 millón. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados ingresaron al comercio tras atravesar una pared desde un local desocupado vecino y retuvieron al gerente bajo amenaza con un arma de fuego.

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El caso involucra a autoridades de Cape Coral, Hialeah y al FBI. La acusación formal incluye a otros tres hombres que ya fueron detenidos, mientras que Pérez-Elías es el único de los cuatro imputados que continúa fuera de custodia, según la información difundida por la Fiscalía Federal.

Recompensa del FBI por Alberto Pérez-Elías, acusado del robo de una joyería en Cape Coral

El FBI anunció una recompensa de hasta USD 50.000 para quien aporte información que derive en la captura de Alberto Pérez-Elías. La medida fue comunicada por la oficina del FBI en Tampa, que identificó al sospechoso como uno de los acusados por el robo a una joyería de Cape Coral ocurrido el 6 de enero de este año.

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Según la información de la agencia federal, Pérez-Elías nació en Cuba y posee nexos conocidos con Miami y Hialeah, dos ciudades del sur de Florida. El FBI solicitó a las personas que tengan datos sobre su ubicación que se comuniquen con una oficina local de la institución o llamen a la línea telefónica 1-800-CALLFBI.

La agencia describió a Pérez-Elías como un hombre de aproximadamente 1,68 metros de altura y 68 kilos de peso. También indicó que habría usado dos fechas de nacimiento distintas: el 15 de julio de 1968 y el 12 de julio de 1972. El FBI señaló que debe ser considerado armado y peligroso.

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La recompensa se mantiene vigente mientras continúe la búsqueda. El FBI no informó una posible ubicación actual del acusado ni precisó si existe una alerta migratoria o internacional vinculada a su paradero. La información institucional se limita a señalar sus conexiones con las áreas de Miami y Hialeah.

La Fiscalía Federal informó que el robo en la joyería de Cape Coral dejó un botín de miles de piezas valuadas en más de USD 1 millón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el robo de más de USD 1 millón en una joyería de Florida

Según la acusación federal divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el grupo ingresó primero a un negocio vacío contiguo a la joyería de Cape Coral. Desde allí, abrió un paso a través de la pared que separaba ambos establecimientos para acceder al comercio que era el objetivo del asalto.

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La Fiscalía Federal indicó que, una vez dentro de la joyería, los acusados apuntaron con un arma al gerente. Luego lograron ingresar a una caja fuerte y retiraron miles de piezas de joyería. El valor de los objetos sustraídos superó USD 1 millón, según los documentos judiciales y el comunicado oficial.

El Departamento de Justicia no difundió el inventario de las piezas robadas ni aclaró cuántos objetos fueron recuperados durante la investigación. Tampoco comunicó si hubo personas heridas durante el hecho. La acusación se concentra en el ingreso al local, la amenaza al gerente, el acceso a la caja fuerte y la posterior fuga.

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La investigación determinó que los sospechosos se dirigieron hacia Miami después del asalto, de acuerdo con la Fiscalía Federal. Ese desplazamiento derivó en la intervención de autoridades de Cape Coral, Hialeah y organismos federales, que trabajaron sobre las conexiones de los investigados en el sur del estado.

Qué cargos enfrenta Alberto Pérez-Elías en la Justicia federal de Estados Unidos

El 24 de junio de 2026, una corte federal emitió una orden de arresto contra Pérez-Elías. El Departamento de Justicia confirmó que fue incluido en una acusación ampliada junto con Ivel Sánchez Rivera, Osmani Barrios Carrera y Yunior López Delgado.

Los cuatro enfrentan cargos de conspiración para interferir con el comercio mediante robo, interferencia con el comercio mediante robo y uso, porte y exhibición de un arma de fuego durante un delito violento. La Fiscalía Federal sostiene que esos delitos se vinculan con el asalto cometido en Cape Coral.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada acusado podría recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión por los cargos relacionados con el robo. A esa eventual condena se podría sumar una pena consecutiva de siete años por el uso y exhibición de un arma de fuego durante el delito, si un tribunal los declara culpables.

La Fiscalía Federal recordó que una acusación formal no equivale a una condena. Los cargos constituyen alegaciones que deberán ser examinadas en el proceso judicial correspondiente, y los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.

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El FBI indicó que Alberto Pérez-Elías tiene vínculos con Miami y Hialeah, permanece prófugo y debe ser considerado armado y peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los otros acusados por el asalto a la joyería de Cape Coral

La acusación federal incluye a Ivel Sánchez Rivera, de 52 años y residente en Hialeah; Osmani Barrios Carrera, de 37 años y también residente en Hialeah; y Yunior López Delgado, de 42 años y residente en Miami. Según el Departamento de Justicia, los tres fueron arrestados después de la investigación del robo.

La Fiscalía Federal identificó a Pérez-Elías como residente de Miami y señaló que tenía 57 años al momento de la presentación de la acusación ampliada. El FBI, por su parte, precisó que el acusado utilizó al menos dos fechas de nacimiento, un elemento que puede dificultar la verificación de antecedentes e identidades en bases de datos.

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El Departamento de Justicia no detalló cuál habría sido el papel individual de cada acusado dentro del robo ni informó si alguno de los detenidos presentó una declaración ante las autoridades. La información oficial tampoco comunica acuerdos de culpabilidad, fechas de juicio ni resoluciones posteriores para los tres hombres que están bajo custodia.

La causa quedó a cargo del fiscal federal adjunto Jesús M. Casas, según la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida. Las actuaciones judiciales continuarán ante la corte federal competente, mientras las autoridades buscan localizar a Pérez-Elías para que responda por los cargos que le atribuye la acusación.

Qué autoridades investigan el robo a la joyería en Cape Coral

El Departamento de Policía de Cape Coral, el Departamento de Policía de Hialeah y el FBI participaron en la investigación, según la Fiscalía Federal. La intervención de cuerpos policiales de distintas jurisdicciones se relaciona con el lugar del robo y con los vínculos de los acusados en el área metropolitana de Miami.

Cape Coral está situada en el condado de Lee, en la costa oeste de Florida, mientras que Miami y Hialeah se encuentran en el condado de Miami-Dade, al sur del estado. La distancia entre ambas zonas obligó a coordinar información entre agencias locales y federales, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

La investigación permitió la presentación de una acusación ampliada, un instrumento judicial que incorpora o actualiza cargos y personas imputadas dentro de una causa federal. Según la Fiscalía Federal, el expediente incorporó a los cuatro hombres por delitos vinculados con el mismo asalto ocurrido en enero.

El FBI mantiene el pedido de colaboración pública para encontrar a Pérez-Elías. Las personas que cuenten con datos sobre su ubicación pueden contactar a la agencia federal a través del 1-800-CALLFBI. La recompensa de hasta USD 50.000 depende de que la información contribuya a su arresto, según precisó el FBI.