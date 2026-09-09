En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

Su pareja, Pablo Giménez, decidió arrodillarse frente al castillo de Cenicienta en Magic Kingdom e hizo la pregunta (Video: Instagram)

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La influencer y modelo Mar Tarrés vive uno de los momentos más felices de su vida tras confirmar su compromiso con su pareja, Pablo Giménez. La propuesta ocurrió durante un viaje que la pareja realizó a Disney, en uno de los escenarios más elegidos por novios de todo el mundo para dar ese paso.

La noticia se conoció a través de las redes sociales de la influencer, donde compartió fotografías del momento junto a un mensaje cargado de emoción y humor. “Sí, quiero”, escribió Mar junto a las imágenes que publicó en sus redes sociales. Con su habitual sentido del humor, aclaró además: “Y les juro, chicas, que yo no lo obligué”.

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La influencer contó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa. “Yo pensé que estas cosas nunca me iban a pasar en la vida”, expresó, sin poder ocultar su felicidad por el compromiso que decidió poner a la vista de todos.

La pareja se comprometió frente al castillo de Disney

A pesar de la lluvia, Pablo se arrodillo e hizo la gran pregunta

Como es habitual en el mágico mundo de Disney, uno de los miembros de la pareja elige algún ícono reconocible para realizar la ofrenda matrimonial. En este caso, el sitio elegido fue el castillo de Cenicienta, uno de los más reconocibles del Magic Kingdom.

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Tarrés también dejó en claro la emoción que le provocó la sorpresa: “¡Estoy que shoroooo!”, escribió, en referencia al llanto de felicidad que le generó el momento. “Encima en el lugar más feliz del mundo con la persona que más feliz me hace”, escribió Tarrés junto a varios emojis de corazones y besos, en referencia al eslogan histórico del parque.

"Les juro chicas que yo no lo obligué", bromeó la influencer en el pie de foto de la publicación

Las fotografías que documentan el instante muestran a la pareja bajo la lluvia, con ponchos plásticos de colores (ella con uno bicolor en celeste y magenta), de pie frente a la estatua de Walt Disney tomado de la mano de Mickey Mouse, con las torres azules y doradas del castillo como telón de fondo.

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En una de las imágenes, Pablo aparece arrodillado, sosteniendo la cajita con el anillo mientras Mar lo toma de la mano con una sonrisa. En otra toma, ya con el anillo puesto, ambos se funden en un beso frente al mismo castillo, esta vez con el cielo despejado y las luces del atardecer.

La influencer le dedicó unas palabras a su pareja al cierre de su publicación: “¡Te amo, gordito hermoso, sos el papá perruno más bueno del mundo!”.

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La felicidad de Mar Tarrés junto a su novio Pablo en Disney

La escena de la propuesta, registrada en fotografías que luego la influencer decidió compartir con sus seguidores, muestra a Pablo con una remera oscura y pulseras de colores en la muñeca, arrodillado ante Mar en medio de la lluvia del parque.

Una de las imágenes posteriores a la propuesta capta a la pareja dentro de una tienda temática, sonrientes; ella con una diadema de orejas verdes con detalles de flores y él con una gorra naranja con el diseño del personaje Pluto, ambos bajo dos estatuas doradas de Mickey y Minnie Mouse vestidos con estampado floral, en referencia al recorrido posterior que la pareja realizó por el parque tras el pedido de mano.

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Mar confirmó de esta manera su compromiso y compartió con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida en pareja. La publicación de Tarrés fue celebrada por sus seguidores con una catarata de mensajes de felicitación. La influencer, conocida por su activismo en torno a la diversidad corporal y su presencia constante en redes, convierte así su vida personal en un nuevo capítulo que sus más de dos millones de seguidores siguieron en tiempo real.