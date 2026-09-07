Choque y vuelco en Nueva Pompeya en una mañana con varios incidentes viales en la Ciudad

Accidente y vuelco en Nueva Pompeya

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En el barrio porteño de Nueva Pompeya, un choque y vuelco entre dos autos se registró en Tilcara 3080, entre Abraham J. Luppi y Esquiú. Y dejó como saldo el traslado de un hombre de 41 años al Hospital Penna, según informó el SAME a Infobae.

De acuerdo con el parte difundido por el servicio de emergencias, el incidente involucró a dos vehículos y derivó en el vuelco de uno de ellos en esa cuadra.

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El auto volcado en Nueva Pompeya

Tras la intervención del personal médico, un paciente masculino de 41 años fue derivado al Hospital Penna para su atención. En tanto, el otro conductor, de 23 años, se negó a recibir atención médica y también rechazó el traslado al hospital.

Sin embargo, no fue el único incidente registrado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con choques entre autos, motos, taxis y un camión, además de un ciclista atropellado y una pasajera lesionada por una frenada brusca de colectivo.

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Personal de emergencias logró dar vuelta el vehículo (Motocam Infobae)

Entre los hechos reportados, en Avenida La Plata y Estados Unidos se produjo una colisión entre un auto y una moto, tras la cual fue asistido un hombre de 32 años que luego fue trasladado al Hospital Durand. En tanto, en Calilegua 2848, entre Yaguareté y Pasaje Ypacaraí, sobre Avenida Castillo a la altura de Calilegua, se registró una colisión entre un camión y un taxi, con un hombre de 31 años trasladado al Hospital Fernández.

Otro de los episodios con asistencia médica ocurrió en Avenida Federico Lacroze y Avenida Triunvirato, donde una frenada brusca de un colectivo de la línea 39 dejó herida a una mujer de 69 años, que presentaba politraumatismos y fue derivada al Hospital Tornú.

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Además, en Avenida General Paz a la altura de Avenida Libertador, mano a Capital, se produjo una colisión que involucró a dos autos y una camioneta. En ese lugar, el SAME asistió a cuatro personas, una mujer de 81 años, otra de 55, otra de 52 y un hombre de 54, todos atendidos en el lugar y sin necesidad de traslado.

Varios vehículos estuvieron involucrados en un siniestro vial sobre Avenida General Paz

La sucesión de incidentes incluyó también un ciclista atropellado por un taxi en Avenida Independencia y Virrey Liniers; colisiones entre autos y motos en Avenida Juan B. Justo y Alcaraz, Avenida Santa Fe y Avenida Juan B. Justo, Avenida Directorio y Emilio Mitre, Avenida Belgrano 1732, entre Solís y Avenida Entre Ríos, Avenida de los Constituyentes y José Cubas, además de José Cubas 4201, entre Gualeguaychú y Avenida Lincoln.

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También se informaron un choque entre una camioneta y una moto en Rincón 800, entre Avenida Independencia y Estados Unidos, y dos caídas de motociclistas, una en Avenida Pueyrredón 529, entre Avenida Corrientes y Lavalle, y otra en Avenida Juan B. Justo y Avenida Santa Fe.