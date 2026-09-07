El Salvador superó la meta de recaudación tributaria en 7.1% al cierre de julio

Los ingresos del Gobierno Central al 31 de julio de 2026 mostraron que la recaudación tributaria y las contribuciones superaron las metas, mientras los ingresos no tributarios quedaron por debajo del presupuesto. (EFE/Vladimir Chicas)

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Los ingresos del Gobierno Central mostraron resultados dispares al 31 de julio de 2026: la recaudación tributaria y las contribuciones superaron las metas acumuladas, mientras que los recursos no tributarios quedaron por debajo de lo presupuestado.

El informe comparativo de la Dirección General de Tesorería, elaborado con datos del Departamento de Ingresos Bancarios, señaló que los ingresos tributarios y las contribuciones sumaron USD 5,565.5 millones. El monto fue USD 618.4 millones mayor que el registrado en el mismo período de 2025, con una variación interanual de 12.5%.

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La proyección acumulada para los primeros siete meses del año era de USD 5,198.8 millones. La recaudación efectiva superó esa previsión en 7.1%, con el IVA y el impuesto sobre la renta como los principales componentes del resultado.

El comportamiento fiscal hasta julio reflejó un incremento de los recursos obtenidos mediante impuestos, contribuciones y derechos de importación. El descenso de los ingresos no tributarios contrastó con esa evolución, ya que el registro de USD 206 millones se ubicó por debajo de los USD 359 millones presupuestados.

La recaudación tributaria y las contribuciones sumaron USD 5,565.5 millones, con un alza interanual de 12.5% frente al mismo período de 2025. (Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

El IVA y el impuesto sobre la renta concentraron la recaudación

El Impuesto al Valor Agregado aportó USD 2,518.8 millones hasta el 31 de julio. La cifra fue USD 303.2 millones superior a la obtenida durante el mismo lapso de 2025 y representó un crecimiento de 13.7%.

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Las declaraciones de IVA generaron USD 1,174.1 millones, un resultado 10.9% mayor que el proyectado. La recaudación por importaciones llegó a USD 1,344.7 millones y excedió en 5% la meta acumulada.

El impuesto sobre la renta sumó USD 2,517.1 millones, con un aumento de USD 261.8 millones frente al resultado de 2025. La variación interanual de ese tributo alcanzó 11.6%.

Las declaraciones por renta totalizaron USD 965.9 millones y aumentaron USD 126 millones respecto del año anterior. Las retenciones alcanzaron USD 1,029.8 millones, 2.5% por encima de la proyección, mientras que los pagos a cuenta fueron de USD 521.4 millones, con un excedente de 7.6%.

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El impuesto sobre la renta alcanzó USD 2,517.1 millones, con una variación interanual de 11.6% y resultados por encima de la proyección en retenciones y pagos a cuenta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los aranceles y los impuestos al consumo también registraron alzas

Los derechos arancelarios a la importación aportaron USD 235.2 millones. El ingreso fue USD 21.5 millones mayor que el registrado en 2025 y mostró una suba de 10.1%.

Los impuestos selectivos al consumo recaudaron USD 151.3 millones. El resultado superó en USD 11.3 millones al del período anterior y representó una variación positiva de 8%.

El informe indicó aumentos en los gravámenes sobre productos alcohólicos, cerveza, cigarrillos y bebidas no carbonatadas. Esos subrubros avanzaron en menor proporción que los principales tributos.

Dentro de los otros impuestos y gravámenes diversos, la transferencia de bienes raíces aportó USD 55.3 millones. El impuesto especial de matrícula generó USD 18.5 millones.

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Las contribuciones especiales sumaron USD 52.4 millones. El documento registró incrementos en los recursos asociados con la promoción turística y el transporte público.

Las contribuciones especiales sumaron USD 52.4 millones y reflejaron incrementos en los recursos vinculados con la promoción turística y el transporte público. (Infobae Centroamérica)

Los ingresos no tributarios quedaron debajo del presupuesto

Los ingresos no tributarios alcanzaron USD 206 millones durante los primeros siete meses del año. El resultado implicó una caída de 42.4% frente a los USD 359 millones establecidos en el presupuesto acumulado.

Las tasas y derechos, las contribuciones a la seguridad social y la venta de bienes y servicios mostraron variaciones menores. El informe señaló que esos componentes mantuvieron una tendencia estable.

La Tesorería precisó que los ingresos correspondientes a la contribución del Fondo de Conservación Vial, conocido como FOVIAL, se reportan a nivel del Sector Público No Financiero.

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El documento también advirtió que las variaciones porcentuales superiores a 200% y las diferencias absolutas inferiores a USD 49,000 se presentan de forma diferenciada dentro del detalle de los ingresos acumulados.