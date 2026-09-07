República Dominicana

Policía dominicana investiga muerte de hombre tras discutir con su hermano por un "ticket de lotería"

El fallecido fue identificado como Máximo Minaya Sánchez, de 45 años, y sufrió fractura de cráneo, laceraciones y una herida de arma blanca en la pierna izquierda, según datos preliminares

Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
La Policía Nacional de República Dominicana investiga la muerte de Máximo Minaya Sánchez tras una discusión con su hermano en Peñalo, Bonao. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La violencia continúa golpeando República Dominicana, las autoridades de la Policía Nacional de República Dominicana investigan la muerte de un hombre tras una discusión con su hermano, ocurrida durante la madrugada del domingo 6 de septiembre en el sector Peñalo, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Las autoridades detuvieron a un presunto responsable mientras avanzan las diligencias.

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El fallecido fue identificado como Máximo Minaya Sánchez, de 45 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, presentaba una fractura en el cráneo, varias laceraciones y una herida provocada por arma blanca en la pierna izquierda. La combinación de esas lesiones le causó la muerte, según los datos preliminares del expediente policial.

Las declaraciones sobre el caso fueron publicadas en Diario Libre. El medio indicó que la confrontación entre los hermanos habría comenzado por la desaparición de un ticket de lotería, aunque esa versión forma parte de las primeras indagaciones y aún debe ser confirmada por las autoridades a cargo de la investigación.

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Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
El caso ocurrió durante la madrugada del domingo 6 de septiembre en Bonao, provincia Monseñor Nouel, y ya hay un detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión habría iniciado por un ticket de lotería

La investigación se centra en esclarecer la secuencia de hechos que precedió a la muerte de Minaya Sánchez. La hipótesis inicial apunta a que ambos hermanos discutieron por el boleto de lotería y que el altercado escaló hasta convertirse en una agresión física.

La identidad del detenido no fue divulgada en la información disponible. El hombre quedó bajo control del Ministerio Público, institución que deberá revisar los elementos reunidos por los investigadores y definir si existen méritos para presentar cargos penales en su contra.

El caso ocurrió en Peñalo, una comunidad situada en Bonao, cabecera de la provincia Monseñor Nouel. La actuación policial incluyó la inspección del área cercana al sitio donde las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima.

Durante las pesquisas, agentes policiales encontraron un machete a aproximadamente un kilómetro de donde fue localizado el cadáver. El objeto fue incorporado al proceso como posible prueba, debido a que los investigadores buscan determinar si tuvo relación con las heridas que presentaba Minaya Sánchez.

La Policía deberá establecer si el arma hallada fue utilizada durante la agresión, quién la manipuló y si existen otros elementos que permitan reconstruir el enfrentamiento. También se analizarán las condiciones en que se produjo la fractura de cráneo y las laceraciones descritas en el reporte preliminar.

El cuerpo de Máximo Minaya Sánchez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago. Los estudios médicos forenses permitirán precisar la causa de muerte y aportar información sobre el tipo de lesiones que sufrió antes de fallecer.

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
La hipótesis inicial indica que la discusión entre los hermanos habría comenzado por la desaparición de un ticket de lotería en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido permanece a disposición de las autoridades

Las autoridades no informaron si hubo testigos directos de la discusión ni si otras personas participaron en el incidente. Tampoco se detalló si el detenido recibió atención médica o si presentaba lesiones después del altercado.

El expediente será remitido al Ministerio Público con los resultados de las diligencias policiales, el análisis del machete y el informe forense. A partir de esos elementos, los fiscales determinarán la situación jurídica del hermano detenido y los siguientes pasos del proceso penal.

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