Política

Morosidad: la oposición busca contener a 130 legisladores y mantener el quórum en Diputados

El oficialismo trabaja para que los gobernadores bajen a sus diputados para hacer caer la sesión del miércoles. La llegada del proyecto de ley por Malvinas, la lucha por la agenda y las internas libertarias

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
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La Libertad Avanza busca recuperar la centralidad del debate político. Lo hizo a través del tema Malvinas luego de la cadena nacional y ahora busca hacer lo mismo en el Congreso de la Nación.

El viernes hizo el giro al Senado de varios temas que estaban parados, como es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y ya habla de un cronograma de reuniones. En el caso de Diputados, anunció que, en línea con los dichos del Presidente Javier Milei, enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, la cual establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

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En medio de esto, hoy se conoció el llamado a sesión especial para el miércoles a las 12, que solicitó la oposición en la Cámara de Diputados con el fin de emplazar a las comisiones para tratar los proyectos de morosidad y prórroga de emergencia en discapacidad. En esta nueva estrategia que partió de la Casa Rosada, se espera que ese mismo día ingrese el proyecto de ley sobre Malvinas y la industria petrolera con el fin de “tapar los otros temas”.

En paralelo, desde el despacho del presidente de la Cámara Baja se trabaja para romper el quórum del miércoles y que se caiga la sesión. Martín Menem, presidente de Diputados, busca convencer a los aliados provinciales para que no se sumen y así dejar a la oposición con menos de 130 diputados. El oficialismo no quiere que el tema avance, por un lado, y por el otro, la interna entre los Menem y Santiago Caputo -hacedor de la estrategia malvinera- también se juega en esto. Todos quieren mostrar una victoria.

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En la oposición aseguran que tienen el número pero algunos reconocen que se va debilitando. De los 133 que votaron a favor en la última, la cuenta parece haberse achicado.

El poroteo inicial muestra que hay 93 UP, 15 PU, 7 Argentina Federal (los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, más Bernardo Biella de Salta, Claudio Álvarez de San Luis y por Formosa Gerardo González). No estarían los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
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A este grupo se le suman 2 CC, 2 Encuentro Federal, 3 de Elijo Catamarca, 4 del FIT, 1 de Coherencia, 1 de Defendamos Córdoba, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero San Luis.

Si no hay bajas la oposición alcanzaría los 130 diputados, uno más de los que necesita para poder abrir la sesión y votar el emplazamiento.

El problema que se presenta para la oposición es que, en muchos de los casos, no está clara o no la presencia de los diputados en el recinto. Hay 12 diputados en la lista que hoy la oposición cuenta como presentes que responden a los jefes de estado provincial, y ahí es donde apuntan los llamados de La Libertad Avanza.

Los proyectos Otro de los conflictos que presenta la oposición es la cantidad de proyectos. En total hay 51 proyectos incluidos en el temario de la Sesión Especial del 9 de septiembre, la mayoría se concentra en la problemática del sobreendeudamiento y el desendeudamiento familiar, con once y diez iniciativas respectivamente. Le siguen los proyectos vinculados a tarjetas de crédito, que suman nueve, principalmente enfocados en modificaciones a la ley 25.065 sobre comisiones, intereses y protección al usuario.

Hay además seis proyectos relacionados con la Defensa del Consumidor -ley 24.240- y el Código Civil y Comercial, cuatro sobre regulación de entidades financieras, dos sobre inembargabilidad de la cuenta sueldo -modificaciones al artículo 147 de la ley de Contrato de Trabajo-, dos sobre fraudes y cobranzas extrajudiciales, y dos sobre concursos, quiebras e insolvencia de personas humanas.

El resto del temario incluye un proyecto sobre la emergencia en discapacidad, uno sobre el Programa de Saneamiento Financiero para Personas Trans, uno sobre límites de gasto autocontrolados, uno de emergencia social y económica general, y un proyecto de declaración en apoyo a la “Marcha de los endeudados”.

Durante la jornada de hoy comenzarán las conversaciones entre los bloques para empezar a negociar sobre los proyectos. “No se puede avanzar con esta cantidad”, explicó una fuente, autora de una de las iniciativas que el miércoles buscarán que sea debatida en las comisiones.

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