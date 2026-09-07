Envíos de tarjetas de video repuntan en el segundo trimestre de 2026, pese a debilidad en ventas de computadoras

El propio informe advierte que las torres de escritorio pierden terreno. (Gemini)

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Los envíos de tarjetas de video repuntan con fuerza en el segundo trimestre de 2026, pese a la debilidad en las ventas de computadoras. Según el último informe de la consultora Jon Peddie Research, el mercado mundial de GPU para PC alcanzó 75.5 millones de unidades distribuidas, un crecimiento del 10.4% frente al trimestre anterior.

La cifra sorprende en un contexto de precios elevados, aunque un análisis detallado revela que el impulso no proviene del segmento gaming tradicional, sino de un cambio estructural en la forma en que se arman las computadoras hoy.

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El propio informe advierte que las torres de escritorio pierden terreno mientras las notebooks concentran cada vez más la demanda, un fenómeno que también se refleja en las cifras de procesadores. La consultora explica que ambos mercados, el de gráficas y el de CPU, avanzan en la misma dirección: hacia equipos portátiles con componentes integrados.

El motor del crecimiento son las notebooks. (Gemini)

Por qué crecen las GPU para notebooks y caen las de escritorio

El crecimiento del 10.4% intertrimestral esconde una realidad dividida. Los envíos de GPU para portátiles se dispararon un 16.8%, mientras que las tarjetas gráficas dedicadas para PC de escritorio retrocedieron un 4% en el mismo período.

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Ese contraste explica por qué el aumento global no equivale a un repunte del hardware de escritorio de alto rendimiento. El motor del crecimiento son las notebooks, no las torres con tarjetas dedicadas que suelen asociarse al gaming de gama alta.

En otras palabras: el mercado de gráficas crece porque cada vez se venden más notebooks con GPU integrada, no porque los usuarios estén comprando más tarjetas dedicadas para armar computadoras de escritorio potentes.

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Intel mantiene el liderazgo con el 56% del total de envíos. Jon Peddie Research (JPR)

Esta tendencia confirma un desplazamiento que Jon Peddie Research documenta trimestre a trimestre: los equipos de escritorio se convierten en un producto de nicho, mientras la demanda masiva se concentra en portátiles, incluso en un escenario de precios altos para los componentes gráficos.

Cuota de mercado de Intel, Nvidia y AMD en GPU

Al analizar la participación por fabricantes, Intel mantiene el liderazgo con el 56% del total de envíos. Así lo dio a conocer Profesional Review. Ese dominio no responde a un éxito en tarjetas dedicadas, sino a que casi cada notebook o PC convencional que la compañía vende incorpora su propio chip gráfico integrado.

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Pese a esa posición dominante, Intel perdió un 1% de cuota de mercado respecto al trimestre anterior. En paralelo, Nvidia y AMD registraron avances moderados, del 0.46% y el 0.6% respectivamente.

Estos movimientos, aunque pequeños, muestran que la competencia entre los tres fabricantes se mantiene activa incluso en un mercado donde la mayor parte de las unidades corresponde a gráficas integradas y no a tarjetas dedicadas de alto rendimiento.

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Tanto AMD como Intel mostraron crecimientos sólidos: 12.74% y 8.99% respectivamente.

Ventas de procesadores: las notebooks marcan récord

El informe de JPR también incluye datos sobre el mercado de procesadores para consumo, donde la tendencia hacia los portátiles se confirma con cifras contundentes. Las computadoras de escritorio representan apenas el 22% de los envíos de CPU, mientras que las notebooks acaparan un récord del 78%.

En este segmento, tanto AMD como Intel mostraron crecimientos sólidos: 12.74% y 8.99% respectivamente. Estos números refuerzan la idea de que el impulso de todo el mercado, tanto en gráficas como en procesadores, proviene del mismo fenómeno: el auge sostenido de los equipos portátiles.

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La consultora concluye que, aunque el precio del hardware se mantiene elevado, la demanda de componentes no se detiene. Simplemente se reubica hacia portátiles y equipos con componentes integrados, en detrimento de las torres de escritorio tradicionales, que ganan terreno como una alternativa cada vez más exclusiva dentro del mercado global de tecnología.