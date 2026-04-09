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Cómo elegir la computadora apta para mi empresa si necesito IA, ciberseguridad y mantenimiento

Modelos de escritorio y portátiles recientes cuentan con herramientas que ayuden a gestionar y restringir accesos y mantener el dispositivo en buen estado

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Es clave contar con los dispositivos adecuados para sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas enfrentan el desafío de elegir computadoras que respondan a las nuevas demandas tecnológicas. Factores como la necesidad de inteligencia artificial (IA), la protección de los datos y el ahorro en mantenimiento han transformado los criterios de selección tanto en modelos de escritorio como portátiles.

Para responder a las dudas que surjan durante la elección, es fundamental identificar las características específicas que pueden impactar en la productividad y la protección de la información.

A continuación, todo lo que las empresas deben saber sobre cómo realizar una evaluación de computadoras para sus negocios, según las prioridades actuales en tecnología, ciberseguridad y mantenimiento.

Qué requisitos de inteligencia artificial debe tener un ordenador empresarial

Apretón de mano entre una mano virtual y una humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El avance de la IA exige dispositivos con capacidades específicas para operar de forma segura y eficiente dentro de la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de inteligencia artificial en los procesos empresariales amplía el rango de tareas automatizables y eleva la productividad. Para aprovechar estas ventajas, es clave que los dispositivos cuenten con unidades de procesamiento neuronal (NPUs), que permiten ejecutar algoritmos avanzados sin necesidad de enviar datos fuera del dispositivo.

“Al tener NPUs, nos da la posibilidad de tener el acceso a la inteligencia artificial dentro de la máquina para que la seguridad que tiene la máquina de mis datos no se vayan al exterior”, indicó Silvio Hernán García, Director regional de ACER en Colombia y México.

Además, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para la optimización de tareas diarias. “En compras, la IA le puede decir: ‘Ojo, estas son las treinta, cuarenta tareas más específicas para obtener en su negocio’, cuando eso tomaba en Excel cantidades de tiempo impresionantes”, agregó el directivo.

Un grupo de profesionales reunidos en una oficina moderna, rodeados de monitores que muestran gráficos y estadísticas digitales. Varias personas de pie, una de ellas hablando y sosteniendo una tableta, mientras otras personas se sientan delante de pantallas de ordenador. Diversos iconos y gráficos digitales superpuestos indican un entorno de análisis de datos y toma de decisiones tecnológicas.
El uso de herramientas de inteligencia artificial permite optimiza procesos que antes tomaban mucho tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, el avance hacia una adopción más profunda de estas funciones requiere hardware preparado para soportar cargas de trabajo robustas y sistemas capaces de operar localmente con autonomía.

Cómo se puede garantizar la ciberseguridad y el control de los dispositivos

La seguridad en el espacio digital es otro de los ejes principales a la hora de seleccionar computadoras para una empresa. Según García, la posibilidad de contar con un superusuario que gestione accesos y restricciones desde el propio dispositivo es clave.

Gracias a la tecnología de modelos recientes, “un superusuario puede restringir claves, hacer inventarios, mirar accesos, restringir accesos, sin necesidad de invertir en un software muy costoso”, señaló el ejecutivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La protección de los datos y la gestión de accesos requieren soluciones que combinen hardware dedicado y funciones avanzadas de administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, herramientas como Acer Sense permiten bloquear entradas y salidas de información, para reducir el riesgo de filtraciones por medio de dispositivos externos.

“Esta herramienta permite que este superusuario restrinja entradas y salida de información, así que si alguna vez una persona deja la máquina y alguien le pone un cable, una entrada de Internet o un USB; todo eso se puede restringir y reducir vulnerabilidades”, dijo el ejecutivo.

Cómo influye el hardware de la computadora en evitar daños prematuros

El rendimiento sostenido y el bajo costo de propiedad dependen de la capacidad de las computadoras para mantenerse operativos en condiciones adversas.

Sistemas tecnológicos como Dust Defender, diseñados para prolongar la vida útil de las computadoras empresariales, que es un sistema de refrigeración y de quitado de polvo de la máquina automático.

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Sistemas de autolimpieza y resistencia física permiten prolongar la vida útil de los equipos y reducir las interrupciones en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia del mantenimiento interno se traduce en menos paradas y en modelos con mejor desempeño a lo largo del tiempo. “La máquina permanentemente está haciendo un mantenimiento para sacar el polvo para tenerla más eficiente”, puntualizó García.

Este tipo de soluciones resulta muy valioso para empresas que requieren disponibilidad continua de sus sistemas informáticos, sin depender de intervenciones técnicas recurrentes.

Asimismo, los dispositivos empresariales pueden estar expuestos a caídas, derrames y usos intensivos. El ejecutivo subrayó que modelos recientes cumplen con “resistencia a estándares militares”, lo que permite soportar caídas desde ciento veintidós centímetros, contacto con líquidos y uso repetido de las bisagras sin que se vea comprometida la integridad del hardware.

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