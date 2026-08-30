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¿Cuándo se estrena GTA 6, cuánto dura y estará disponible en formato físico?: lo más consultado de Grand Theft Auto

El proyecto apunta a un mapa más grande y una experiencia más extensa, pero su estreno ocurre en pleno cambio de modelo, con plataformas empujando lo digital y usuarios reclamando preservación

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
GTA 6 ya tiene fecha y despeja dudas clave, consolas compatibles, duración y futuro del formato físico (Rockstar)
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El lanzamiento de GTA 6 se perfila como uno de los eventos más esperados en la historia de los videojuegos, tras más de una década de demanda por una nueva entrega de la saga de Grand Theft Auto.

Cuándo se estrenará la nueva entrega de Grand Theft Auto

La fecha elegida por Rockstar Games, el próximo 19 de noviembre de 2026, ha generado expectación mundial, pero también múltiples dudas sobre las plataformas, la duración del juego y el futuro del formato físico en la industria.

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El regreso a Vice City y la promesa de un mapa más ambicioso que nunca sitúan a GTA 6 en el centro de atención, mientras jugadores y coleccionistas se preguntan qué dispositivos podrán disfrutarlo desde el primer día y cómo será la experiencia respecto a entregas anteriores.

Vice City regresa con GTA 6 y abre una nueva etapa entre ambición técnica y propiedad digital en disputa - ROCKSTAR GAMES
Vice City regresa con GTA 6 y abre una nueva etapa entre ambición técnica y propiedad digital en disputa - ROCKSTAR GAMES

¿En qué consolas estará disponible GTA 6?

Rockstar Games ha confirmado que GTA 6 se lanzará exclusivamente en consolas de nueva generación: PlayStation 5 (incluyendo la Digital Edition y la PS5 Pro), Xbox Series X y Xbox Series S. Las consolas de generaciones anteriores, como PlayStation 4 y Xbox One, quedan fuera del estreno debido a las exigencias técnicas del título, lo que obliga a quienes deseen jugarlo desde el día uno a actualizar su hardware.

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En cuanto a la PC, de momento Rockstar no ha anunciado una fecha de lanzamiento ni ha confirmado la llegada del juego para ordenadores o tiendas digitales como Steam. Tradicionalmente, la compañía ha llevado sus grandes títulos a PC meses o incluso años después del estreno en consolas, pero por ahora no hay detalles oficiales. La Nintendo Switch 2 tampoco figura en los planes inmediatos de la desarrolladora.

¿Cuánto dura la historia principal de GTA 6?

La duración de la campaña principal ha sido otro de los puntos más consultados por la comunidad. Según Rob Nelson, codirector de Rockstar North, completar la historia principal de GTA 6 llevará unas 80 horas, incluyendo algunos objetivos opcionales que afectan la narrativa.

Si el usuario decide explorar el mundo abierto de Leonida a fondo, participar en actividades secundarias y perderse en las posibilidades del escenario, la experiencia puede superar fácilmente las 100 horas.

GTA VI - Rockstar Games
GTA 6: Cuántas horas dura la historia principal y qué pasa con la versión de PC - Rockstar Games

Para comparar, la historia principal de GTA 5 rondaba las 30 horas y Red Dead Redemption 2 alcanzaba las 50. GTA 6 apunta a ser el título más extenso de Rockstar hasta la fecha, tanto en historia como en contenido secundario y exploración libre.

¿Cómo será el rendimiento gráfico y habrá diferencias entre consolas?

Rockstar ha confirmado que GTA 6 funcionará a 30 cuadros por segundo (FPS) en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Series S en su lanzamiento. Por ahora, no hay opción confirmada para jugar a 60 FPS, aunque la compañía no descarta futuras actualizaciones que optimicen el rendimiento.

Tampoco se han detallado diferencias visuales concretas entre modelos de consolas, aunque la PS5 Pro podría ofrecer ventajas gracias a su mayor potencia y tecnología de reescalado.

En el caso de Xbox Series X y Series S, se prevén diferencias en las configuraciones gráficas por la disparidad de potencia, pero aún no hay información oficial sobre el impacto en la experiencia diaria.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
La historia de GTA 6 rondará 80 horas y la exploración podría llevar la experiencia más allá de 100 - (Rockstar Games)

¿Estará GTA 6 disponible en formato físico?

El debate sobre el futuro del formato físico en videojuegos se ha intensificado por los recientes anuncios de la industria. Sony confirmó que, a partir de enero de 2028, dejará de lanzar juegos en disco para PlayStation, eliminando la fabricación masiva de discos y apostando por un modelo exclusivamente digital.

Esta decisión ha generado preocupación entre coleccionistas y defensores de la preservación lúdica, ya que el formato digital depende de servidores, políticas de licencia y la vigencia de las plataformas.

En el caso de GTA 6, la edición física sí estará disponible para PS5 y Xbox Series X/S en su lanzamiento, pero, a diferencia del pasado, no será en disco tradicional. Diversos reportes indican que el formato físico consistirá en una tarjeta o código de descarga, una tendencia que ya han adoptado varias editoras para adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Así, los jugadores podrán adquirir la caja y el material promocional, pero no un CD o Blu-ray como en generaciones anteriores.

La transición hacia la distribución digital parece irreversible a medio plazo, y GTA 6 podría convertirse en uno de los últimos grandes títulos en ofrecer una edición física, aunque sea sin disco. Esto refuerza el debate sobre la propiedad real de los videojuegos, la dependencia de las plataformas y la conservación del patrimonio cultural digital en la industria.

La llegada de GTA 6 marca un punto de inflexión no solo en términos de ambición y narrativa, también en el debate sobre la propiedad digital y la preservación de videojuegos.

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