Gemini te ayudará a encontrar las llaves: Android prepara una función para recordar dónde dejaste tus objetos

Android prepara nuevas funciones para que Gemini te ayude a recordar dónde dejaste tus objetos. (Google)

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Google prepara una nueva función para Android con la que Gemini podrá ayudar a los usuarios a recordar dónde dejaron objetos importantes, como las llaves, la cartera o el pasaporte.

La herramienta permitirá guardar en Find Hub una ubicación indicada por el propio usuario y consultar posteriormente esa información mediante el asistente de inteligencia artificial.

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La función está pensada para resolver una situación cotidiana: olvidar dónde se dejó un objeto y perder varios minutos buscándolo por toda la casa. En lugar de utilizar una etiqueta de rastreo o un localizador Bluetooth, el sistema funcionará como una memoria digital que almacenará el lugar que el usuario indique.

Puedes pedirle a Gemini que te guarde y luego ayude a recordar dónde dejaste tus llaves de la casa, pasaporte, etc. (Google)

Por ejemplo, será posible decirle al asistente: “Hey Google, recuerda en Find Hub que guardé mis llaves en el cajón de la mesa del salón”. Gemini registrará esa información en la sección de objetos recordatorios de Find Hub. Posteriormente, el usuario podrá preguntarle dónde dejó las llaves para recuperar el dato.

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Una función para recordar, no para rastrear

La principal diferencia de esta herramienta respecto a los localizadores tradicionales es que no permitirá conocer la posición física de un objeto en tiempo real.

Gemini no rastreará las llaves, el pasaporte o cualquier otro artículo. Simplemente guardará el último lugar que el usuario haya indicado. Por tanto, si el objeto ha sido trasladado después sin actualizar la información, el sistema seguirá mostrando la ubicación previamente registrada.

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La propuesta de Google busca funcionar como una alternativa para aquellos objetos que no tienen una etiqueta de rastreo. Para utilizarla no será necesario instalar un dispositivo adicional en las llaves o colocar un localizador dentro de una cartera.

Nueva función de Android te ayuda a recordar dónde dejaste tus objetos en casa. (Google)

Además, la función permitirá añadir fotografías a los objetos registrados. Esto facilitará su identificación dentro de Find Hub, especialmente para los usuarios que quieran almacenar información sobre varios artículos.

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La aplicación mostrará una lista de los objetos guardados y el lugar que el usuario indicó para cada uno. De esta manera, una persona podrá registrar diferentes pertenencias y consultar posteriormente dónde aseguró haberlas dejado.

Gemini se convierte en una memoria para los objetos cotidianos

La nueva función amplía el uso de Gemini dentro de Android y muestra cómo Google busca integrar la inteligencia artificial en tareas cotidianas.

En este caso, el asistente funcionará como una especie de memoria externa. En lugar de intentar recordar dónde se guardó un objeto días antes, el usuario podrá registrar la información en el momento y recuperarla posteriormente.

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La herramienta podría resultar especialmente útil para objetos que suelen guardarse en distintos lugares. Las llaves, la cartera, el pasaporte o determinados documentos pueden terminar en un cajón, una mochila o una habitación diferente según el momento.

Gemini será como una memoria extra para los usuarios. (Google)

La eficacia del sistema dependerá, sin embargo, de que el usuario recuerde registrar la ubicación. A diferencia de un rastreador, Gemini no podrá detectar automáticamente dónde se encuentra el objeto.

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Disponible en Android 16 y versiones posteriores

Google ha anunciado que la función llegará a dispositivos compatibles con Android 16 o versiones posteriores. También será necesario que Gemini y Find Hub estén disponibles en la región del usuario.

Esto significa que la novedad no estará limitada exclusivamente a Android 17. Los dispositivos que utilicen versiones anteriores compatibles del sistema operativo también podrán acceder a ella cuando se cumplan los requisitos establecidos por Google.

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La disponibilidad dependerá, además, de la expansión regional de los servicios de inteligencia artificial y de Find Hub.

La nueva función de encontrar objetos estará disponible desde Android 16 en adelante. (Imagen ilustrativa)

Otras novedades anunciadas para Android

La nueva herramienta para recordar objetos forma parte de un conjunto más amplio de funciones anunciadas para Android.

Una de ellas es Motion Assist, diseñada para reducir el mareo que algunas personas experimentan al utilizar el teléfono dentro de un vehículo. La función muestra pequeñas burbujas en pantalla que se mueven siguiendo el desplazamiento del vehículo.

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Motion Assist estará disponible en teléfonos con Android 17 y permitirá activar la función automáticamente, añadirla a los Ajustes rápidos y modificar aspectos como la forma, el color y la opacidad de los elementos visuales.

Google también ha presentado Guided Vision, una herramienta que combina la cámara del teléfono con Gemini Live para ayudar a las personas ciegas o con baja visión.

Android cuenta con nuevas funciones, una de ellas te ayuda a describir tu entorno. (Google)

El sistema puede describir lo que se encuentra delante del dispositivo, leer textos pequeños, identificar objetos y ofrecer indicaciones por voz para mejorar la posición de la cámara. Estará disponible en dispositivos con Android 9 o versiones posteriores en los lugares donde Gemini sea compatible.

A estas novedades se suman nuevas opciones de personalización para Google Messages. Los usuarios podrán modificar la apariencia de sus conversaciones mediante fondos, fotografías y colores, mientras que los bocadillos de texto se adaptarán automáticamente.

Con estas funciones, Google continúa ampliando el papel de Gemini en Android, desde la asistencia para tareas cotidianas hasta la accesibilidad y la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos.