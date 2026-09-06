Martín Seefeld confirmó su separación de Valeria Giuliani tras 35 años juntos: “Es muy amiga, pero es la vida”

Tras confirmar la ruptura con la madre de sus dos hijos, el actor de Los Simuladores habló en Almorzando con Juana de los motivos de la decisión (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

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Martín Seefeld sorprendió al confirmar que se separó de su esposa Valeria Giuliani después de 35 años de relación, una noticia que dio a conocer en la mesa de Juana Viale. Lejos de hablar de una ruptura en malos términos, el actor eligió poner el foco en el respeto, el afecto y la familia que construyeron juntos. “Es muy amiga, pero es la vida”, resumió al referirse a su expareja, con quien tuvo a sus hijos, Pedro y Lola.

Durante su participación en Almorzando con Juana (Eltrece), Seefeld habló de su presente sentimental y confirmó que ya no está en pareja con la madre de sus hijos, una figura siempre alejada del perfil mediático. El actor, que suele mantener reserva sobre su vida privada, sorprendió con la sinceridad con la que encaró el tema frente a la mesa.

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“Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”, explicó Martín Seefeld sobre el final de su relación de 35 años con Valeria Giuliani

La confesión se dio en medio de una charla distendida, pero enseguida abrió paso a preguntas más concretas sobre los motivos de la separación, la posibilidad de una reconciliación y la forma en que ambos lograron reacomodar la dinámica familiar después de tantos años juntos.

Cuando le preguntaron qué los llevó a tomar caminos distintos después de una historia tan larga, Seefeld evitó hablar de peleas o conflictos puntuales y prefirió ubicar la decisión en un plano más personal. “Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”, explicó.

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La frase no pasó desapercibida porque condensó una idea que el actor ya había desarrollado en otras entrevistas al hablar del paso del tiempo dentro de una pareja. En este caso, la utilizó para explicar que la separación no respondió a un hecho aislado, sino a un proceso más profundo, vinculado con los cambios que atraviesan las personas a lo largo de los años.

“Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, expresó el actor que es padre junto a Valeria Giuliani de Pedro y Lola (Instagram)

En la mesa también apareció una pregunta inevitable: si después de una separación así podía existir la chance de una segunda oportunidad. El comentario surgió a partir de una intervención de Patricia Echegoyen, que compartió una experiencia personal y deslizó que las reconciliaciones a veces ocurren cuando menos se esperan. Frente a ese planteo, el actor de Los Simuladores no dio nada por cerrado. “En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, sostuvo. La respuesta mostró una postura abierta, pero sin promesas ni definiciones tajantes.

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Lejos de leer la separación como un fracaso, eligió valorar la historia construida con la madre de sus hijos. En medio de la charla, puso el foco en el recorrido compartido y en todo lo que esa relación significó para su vida. “Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, expresó.

Si hubo una frase que terminó de pintar el escenario actual entre ambos, fue la que usó para contar cómo es hoy el vínculo cotidiano con Valeria Giuliani. “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”, señaló.

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La historia de amor de Martín Seefeld y Valeria Giuliani que cosechó 35 años juntos y dos hijos

Martín Seefeld y su historia de amor

En febrero del año pasado, Martín Seefeld había recordado públicamente cómo comenzó su historia con Valeria Giuliani. Lo hizo en una entrevista con Sebastián Wainraich en La noche perfecta, donde relató una anécdota inesperada y llena de cruces sentimentales.

Allí contó que el vínculo nació gracias a un amigo en común, aunque la historia tenía una vuelta bastante más enredada de lo habitual. “En realidad, yo estaba casado...”, arrancó, antes de revelar que en ese momento atravesaba su separación y que, en medio de esa etapa, se fue armando una trama singular entre ex parejas, amistades y nuevas conexiones.

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Según explicó, ese amigo había tenido un vínculo con su exmujer y, pese a lo que podría suponerse, entre ellos terminó naciendo una relación de confianza. Lejos de romperse, la amistad se sostuvo con el tiempo y fue justamente ese hombre quien terminó cumpliendo un papel decisivo en su vida sentimental.

El actor relató en el ciclo de Sebastián Wainraich cómo comenzó su historia de amor con Valeria Giuliani

En esa entrevista, Seefeld recordó que fue ese amigo quien un día le hizo una propuesta inesperada. “Tengo una mujer que me encantaría presentarte, me parece que es alguien para tener un vínculo”, le dijo, según contó el actor.

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El encuentro finalmente se produjo en una salida compartida, una cena a cuatro que terminó siendo decisiva. A partir de ese momento, el vínculo con quien hoy es su exmujer avanzó y con el tiempo se transformó en una relación duradera, una familia y una historia de más de tres décadas.

“Uno es el humor, que lo diferencian pocas letras del amor, te tenés que divertir mucho”, aseguró al hablar del tema. En esa misma línea, el actor había dicho algo que ahora parece dialogar de manera directa con la explicación que dio sobre la ruptura. “Cada uno crece a su ritmo, y a veces uno va más rápido que el otro. Lo importante es esperarse, acompañarse”, sostuvo entonces.

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“Uno es el humor, que lo diferencian pocas letras del amor, te tenés que divertir mucho”, había asegurado el actor

A eso había sumado otra definición igual de clara sobre el amor como construcción. “Uno no ama porque sí, el amor se construye con detalles que hacen que las relaciones crezcan y lleguen a otro lugar”, afirmó. Entre las ideas que compartió sobre la vida en pareja, Seefeld también había hecho foco en la importancia del diálogo y los valores compartidos. “Hay que tener una muy buena conversación, divertirte y pasarla bien. Y compartir los mismos valores”, dijo en aquel momento.