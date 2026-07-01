Tecno

Estos son los Galaxy que no podrán recibir la actualización One UI 9

El límite de cuatro años de actualizaciones deja fuera a varios modelos aún en uso por miles de usuarios

Guardar
Google icon
La actualización One UI 9 solo estará disponible para los Galaxy que aún reciben soporte oficial de Samsung. (Europa Press)
La actualización One UI 9 solo estará disponible para los Galaxy que aún reciben soporte oficial de Samsung. (Europa Press)

Varios modelos de Samsung Galaxy quedarán fuera de la próxima actualización de One UI 9 basada en Android 17, debido a los límites de soporte anunciados por la compañía. El despliegue de la nueva versión comenzará con los dispositivos plegables más recientes, pero no llegará a una serie de modelos populares todavía en uso.

Tras la conclusión del despliegue de One UI 8.5, Samsung se prepara para presentar One UI 9. La actualización debutará primero en los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, para luego extenderse a modelos anteriores que aún se encuentren dentro del plazo de soporte. La política de la compañía, que en los lanzamientos más recientes promete entre 6 y 7 años de actualizaciones, sigue dejando fuera a los dispositivos que ya han superado los cuatro años de soporte.

PUBLICIDAD

Aunque en ocasiones se han registrado excepciones, como la actualización de móviles con casi una década de antigüedad, la marca suele cumplir con los plazos anunciados. Según la información disponible, la lista de dispositivos que no recibirán One UI 9 incluye modelos que aún contaban con la política de cuatro años de actualizaciones, lo que genera decepción entre los usuarios que siguen utilizando estos equipos.

La lista de equipos excluidos se basa en la política de actualizaciones vigente en el momento del lanzamiento. (Europa Press)
La lista de equipos excluidos se basa en la política de actualizaciones vigente en el momento del lanzamiento. (Europa Press)

Lista de Galaxy que no recibirán One UI 9

La siguiente lista reúne los modelos que, de acuerdo con los criterios de soporte vigentes, quedarán excluidos de la actualización a One UI 9:

PUBLICIDAD

  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy A73
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy A14
  • Galaxy A06
  • Galaxy A05 / A05s
  • Galaxy M53 5G / F53 5G
  • Galaxy M33 5G / F33 5G
  • Galaxy M14 / F14
La beta de One UI 9 puede descargarse desde la app Samsung Members, pero solo para equipos elegibles. (Europa Press)
La beta de One UI 9 puede descargarse desde la app Samsung Members, pero solo para equipos elegibles. (Europa Press)

Esta selección no es oficial ni definitiva, pero se basa en la duración de soporte que Samsung ofreció al lanzar estos modelos. Todo indica que, al haber alcanzado el límite de años de actualizaciones, no accederán a la nueva versión.

Cambios en la política de actualizaciones

La llegada de One UI 9 no se prevé como una actualización radical, aunque sí incorporará nuevas funciones sobre Android 17. Los modelos más recientes seguirán recibiendo soporte extendido, mientras que los dispositivos de generaciones anteriores culminan su ciclo de actualizaciones con la versión 8.5 o anteriores.

A partir del lanzamiento de la serie Galaxy S24, la política de actualizaciones se extiende a seis o siete años, lo que reducirá en el futuro la cantidad de dispositivos excluidos de actualizaciones importantes. Los modelos que aún están dentro del ciclo de cuatro años, como el Galaxy S23, recibirán One UI 9 en lo que será su última actualización mayor bajo la política vigente.

Samsung extiende el soporte a seis y siete años para los modelos más recientes. (Europa Press)
Samsung extiende el soporte a seis y siete años para los modelos más recientes. (Europa Press)

Cómo acceder a la beta de One UI 9

Por ahora, One UI 9 se encuentra en fase beta. Para quienes tengan un dispositivo compatible, el acceso requiere descargar la aplicación Samsung Members y seguir los pasos que aparecen en la página principal, como completar el formulario de solicitud. Una vez aceptada la petición, la actualización se gestiona desde el menú de Ajustes, en la sección de información del dispositivo, donde se puede descargar e instalar One UI 9 junto con Android 17.

El despliegue progresivo de la nueva versión reafirma la estrategia de Samsung de priorizar el soporte a sus modelos más recientes, mientras los dispositivos fuera del período de actualizaciones se mantienen con versiones anteriores del sistema.

Temas Relacionados

GalaxyOne UI 9SamsungCelularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

El mecanismo de la extensión Search for Perplexity ai se basa en la suplantación de un servicio legítimo de inteligencia artificial

Alerta en Chrome: una extensión pirata se hacía pasar por Perplexity para espiarte letra por letra

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

La decisión del magnate, tomada sin previo aviso, permitió que miles de usuarios pudieran ver la película de forma gratuita durante 48 horas

Elon Musk convierte en fenómeno global desde X la película ‘Citizen Vigilante’, vetada en Alemania por incitación a la violencia

Así es como estos usuarios de Microsoft están consiguiendo GTA 6 gratis

Este sistema de recompensas premia búsquedas en Bing y uso de apps del ecosistema de la compañía

Así es como estos usuarios de Microsoft están consiguiendo GTA 6 gratis

EE. UU. levanta el bloqueo a la IA de Anthropic y restablece el acceso a sus modelos Claude más avanzados

La decisión federal pone fin a más de dos semanas de restricciones y marca un nuevo capítulo en la regulación de sistemas de última generación

EE. UU. levanta el bloqueo a la IA de Anthropic y restablece el acceso a sus modelos Claude más avanzados

Pasos para reservar tu nombre de usuario en WhatsApp y dejar de compartir tu número telefónico

La función es opcional y está disponible en la última versión de la aplicación

Pasos para reservar tu nombre de usuario en WhatsApp y dejar de compartir tu número telefónico

DEPORTES

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

TELESHOW

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica

El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo