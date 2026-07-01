Estos son los Galaxy que no podrán recibir la actualización One UI 9

La actualización One UI 9 solo estará disponible para los Galaxy que aún reciben soporte oficial de Samsung. (Europa Press)

Varios modelos de Samsung Galaxy quedarán fuera de la próxima actualización de One UI 9 basada en Android 17, debido a los límites de soporte anunciados por la compañía. El despliegue de la nueva versión comenzará con los dispositivos plegables más recientes, pero no llegará a una serie de modelos populares todavía en uso.

Tras la conclusión del despliegue de One UI 8.5, Samsung se prepara para presentar One UI 9. La actualización debutará primero en los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, para luego extenderse a modelos anteriores que aún se encuentren dentro del plazo de soporte. La política de la compañía, que en los lanzamientos más recientes promete entre 6 y 7 años de actualizaciones, sigue dejando fuera a los dispositivos que ya han superado los cuatro años de soporte.

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Aunque en ocasiones se han registrado excepciones, como la actualización de móviles con casi una década de antigüedad, la marca suele cumplir con los plazos anunciados. Según la información disponible, la lista de dispositivos que no recibirán One UI 9 incluye modelos que aún contaban con la política de cuatro años de actualizaciones, lo que genera decepción entre los usuarios que siguen utilizando estos equipos.

La lista de equipos excluidos se basa en la política de actualizaciones vigente en el momento del lanzamiento. (Europa Press)

Lista de Galaxy que no recibirán One UI 9

La siguiente lista reúne los modelos que, de acuerdo con los criterios de soporte vigentes, quedarán excluidos de la actualización a One UI 9:

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Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A14

Galaxy A06

Galaxy A05 / A05s

Galaxy M53 5G / F53 5G

Galaxy M33 5G / F33 5G

Galaxy M14 / F14

La beta de One UI 9 puede descargarse desde la app Samsung Members, pero solo para equipos elegibles. (Europa Press)

Esta selección no es oficial ni definitiva, pero se basa en la duración de soporte que Samsung ofreció al lanzar estos modelos. Todo indica que, al haber alcanzado el límite de años de actualizaciones, no accederán a la nueva versión.

Cambios en la política de actualizaciones

La llegada de One UI 9 no se prevé como una actualización radical, aunque sí incorporará nuevas funciones sobre Android 17. Los modelos más recientes seguirán recibiendo soporte extendido, mientras que los dispositivos de generaciones anteriores culminan su ciclo de actualizaciones con la versión 8.5 o anteriores.

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A partir del lanzamiento de la serie Galaxy S24, la política de actualizaciones se extiende a seis o siete años, lo que reducirá en el futuro la cantidad de dispositivos excluidos de actualizaciones importantes. Los modelos que aún están dentro del ciclo de cuatro años, como el Galaxy S23, recibirán One UI 9 en lo que será su última actualización mayor bajo la política vigente.

Samsung extiende el soporte a seis y siete años para los modelos más recientes. (Europa Press)

Cómo acceder a la beta de One UI 9

Por ahora, One UI 9 se encuentra en fase beta. Para quienes tengan un dispositivo compatible, el acceso requiere descargar la aplicación Samsung Members y seguir los pasos que aparecen en la página principal, como completar el formulario de solicitud. Una vez aceptada la petición, la actualización se gestiona desde el menú de Ajustes, en la sección de información del dispositivo, donde se puede descargar e instalar One UI 9 junto con Android 17.

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El despliegue progresivo de la nueva versión reafirma la estrategia de Samsung de priorizar el soporte a sus modelos más recientes, mientras los dispositivos fuera del período de actualizaciones se mantienen con versiones anteriores del sistema.