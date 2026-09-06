Tecno

Las empresas dicen que la IA todavía no les da ganancias, pero los proveedores de software son los primeros en sentir el golpe

Una de cada tres organizaciones encuestadas por McKinsey dejó de comprar al menos un programa porque lo fabricó con agentes de programación. El impacto en el resultado operativo sigue clavado en el 37% y el costo de uso ya frena a una de cada cinco

Un hombre en traje en un escritorio detiene una caja en un carrito y señala un monitor con la etiqueta inteligencia artificial interna.
La encuesta de McKinsey muestra que la adopción de IA ya está extendida y que un 32% de las empresas dejó de comprar al menos una solución de software al poder desarrollarla internamente (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 25 de agosto, McKinsey publicó la edición 2026 de su encuesta anual sobre el estado de la inteligencia artificial en las empresas, elaborada por QuantumBlack, su unidad de IA, con 1.719 respuestas de 97 países relevadas entre el 4 de mayo y el 8 de junio.

El dato nuevo no está en la adopción ni en las ganancias: el 32% de los encuestados dice que su organización decidió no comprar al menos un producto o una función de software porque pudo construirla puertas adentro con agentes de programación, programas de IA que escriben y prueban código con autonomía a partir de una instrucción.

PUBLICIDAD

La creencia instalada sostiene que el principal desafío de la IA en las empresas es su adopción: una vez que se utilice de manera masiva, llegarán los resultados. La encuesta, sin embargo, muestra que ese paso ya está prácticamente resuelto. El 89% de las compañías usa IA de forma regular en al menos una función y el 44% afirma estar escalándola a toda la organización, frente al 38% registrado en 2025.

Lo que no avanza al mismo ritmo es el impacto económico. El 37% atribuye algún efecto de la IA sobre su resultado operativo, la misma proporción que hace un año. Además, solo el 6% entra en la categoría de empresas de alto rendimiento, definida por McKinsey como aquellas que atribuyen a esta tecnología al menos el 5% de ese resultado y describen su impacto como “significativo”. Ese porcentaje también se mantiene sin cambios respecto del año pasado.

PUBLICIDAD

El efecto visible de la IA empresarial, entonces, no aparece todavía en la cuenta de quien la usa. Aparece en la del que le vendía software.

El agente de programación reemplaza al proveedor antes que al empleado

Cerca de dos de cada diez encuestados dicen que su organización ya escaló agentes de programación, y la cifra sube al 31% en empresas con ingresos superiores a USD 1.000 millones. La decisión de dejar de comprar software se concentra en tecnología (41%), salud (39%), servicios profesionales y energía (el 38% cada uno) y entidades financieras (36%). En el otro extremo, quedan seguros (19%) y sector público (17%). Entre las empresas de alto rendimiento, casi la mitad dejó de comprar al menos un producto, contra el 31% del resto.

Lieven Van der Veken, socio sénior de McKinsey y coautor del informe, lo describe como un cambio de tono: hasta hace poco, muchos líderes asumían que la IA excedía la capacidad de sus propios equipos técnicos y que moverse rápido significaba conseguir el socio externo correcto; ahora preguntan qué necesitan para construir las herramientas ellos mismos.

Hombre programando en un escritorio con múltiples monitores mostrando código y diagramas de red. Una lámpara y tazas de café están en el escritorio.
Los agentes de programación ganan terreno sobre todo en grandes compañías y sectores como tecnología, salud, servicios profesionales y energía, donde crece la decisión de desarrollar software internamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Van der Veken aclara que eso no implica fabricar todo en casa, sino negociar con los proveedores “desde una posición de agencia”.

Es una encuesta, no una auditoría: mide lo que los encuestados dicen haber decidido, no cuántas licencias dejaron de facturarse. Pero el dato ordena la secuencia. El empleado que iba a ser reemplazado sigue ahí: solo el 14% informa que la IA redujo su plantilla en el último año, menos de la mitad del 32% que lo anticipaba en 2025. El proveedor de software es el primero que registra una venta que no ocurrió.

La factura no desaparece, cambia de destinatario

Dejar de pagar una licencia no significa que ese ahorro vuelva de manera automática al balance. El 20% de los encuestados afirma que los costos operativos de la IA, incluidos los tokens, ya limitaron su uso.

El token es la unidad utilizada para calcular el costo de cada consulta a un modelo. Michael Chui, uno de los autores del informe, resume el fenómeno con una idea: en el desarrollo de software con agentes y en las tareas complejas de razonamiento, la IA no resultó “demasiado barata para medirla”. Aunque el precio por token bajó, el volumen consumido creció todavía más rápido.

Balanza inclinada con un documento tachado en el plato izquierdo y fichas doradas con un contador digital en el plato derecho.
Aunque el precio por token bajó, el consumo creció más rápido y los costos operativos de la IA siguen siendo un límite para algunas empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá hay un dato que no cierra. Las empresas de alto rendimiento, las que más software fabrican, son las que más frenadas están por el costo de los agentes de programación: el 18% contra el 6% del resto. Quien más reemplaza al proveedor es quien más paga al modelo. La encuesta no dice si el cambio conviene; solo dice que el gasto se movió de la licencia al cómputo, y que el resultado operativo, por ahora, no lo notó.

La venta perdida queda fuera de la encuesta

McKinsey pregunta por lo que las organizaciones dejaron de comprar, no por lo que los proveedores dejaron de vender. Por eso, la otra mitad de la historia queda fuera del informe. El 60% espera aumentar su inversión en IA el próximo año y el 28% ya destina más del 10% de su presupuesto de tecnología a estas herramientas.

Ilustración de un hombre junto a cajas de software que entrega monedas y microchips a un robot sobre un mostrador.
McKinsey advierte que la inversión en IA seguirá creciendo, aunque parte de ese gasto ya se desplaza desde las licencias tradicionales hacia modelos, tokens y desarrollos internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A mi lectura, ese dinero tiene un destino distinto del que tenía hace tres años: menos licencias de software empaquetado, más modelos, más tokens, más equipos internos que construyen con agentes.

Hagan la cuenta desde el otro lado del mostrador. Un tercio de las organizaciones que usan IA dice que canceló al menos una compra. El resultado operativo del conjunto no se movió un punto.

La IA todavía no reparte ganancias entre quienes la usan. Ya reparte clientes entre quienes venden.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialInteligencia artificial generativaSoftwareProgramaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

La compañía indicó que Astra se lanzaría con “monitoreo adicional de la cadena de pensamiento para detectar y contener cualquier acción potencialmente sin alineación”

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

La herramienta secreta de WhatsApp Business que permite enviar mensajes masivos de forma segura sin sufrir un baneo

Las alternativas no oficiales, como programas que imitan el comportamiento de un usuario dentro de la app, suelen activar los algoritmos antifraude de Meta

La herramienta secreta de WhatsApp Business que permite enviar mensajes masivos de forma segura sin sufrir un baneo

Sam Altman, CEO de OpenAI, traza una frontera clara entre la inteligencia de los niños y la de la IA

Sus declaraciones se dieron en la Reunión Ministerial sobre Innovación del G20, celebrada en Carolina del Norte, junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick

Sam Altman, CEO de OpenAI, traza una frontera clara entre la inteligencia de los niños y la de la IA

Nokia 1100 en 2026: dónde conseguir el celular clásico y cuánto puede costar

Los ejemplares sellados o conservados junto con embalaje, cargador y manuales alcanzan importes elevados en ventas especializadas, muy por encima de aquellos con desgaste visible

Nokia 1100 en 2026: dónde conseguir el celular clásico y cuánto puede costar

“La humanidad se está extinguiendo”: la advertencia de Elon Musk por las cifras de natalidad

El empresario interpreta la menor natalidad como una amenaza de largo alcance, pero el envejecimiento y la reducción de los nacimientos avanzan a ritmos distintos según cada país

“La humanidad se está extinguiendo”: la advertencia de Elon Musk por las cifras de natalidad

DEPORTES

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

Fue multicampeón en Europa, ganó la Champions y acordó su arribo a un grande de Sudamérica

Con gol de Gonzalo Montiel de penal, River Plate le gana a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Fue N°1 del mundo, “desapareció” por una década y hoy factura USD 4 millones al año con un negocio vinculado al tenis

TELESHOW

La China Suárez posó con Mauro Icardi y en redes la compararon con sus fotos junto a Benjamín Vicuña

La China Suárez posó con Mauro Icardi y en redes la compararon con sus fotos junto a Benjamín Vicuña

La indirecta de Tiago PZK después del escándalo con Luck Ra y La Joaqui: “Te gustan villeros”

Martín Seefeld confirmó su separación de Valeria Giuliani tras 35 años juntos: “Es muy amiga, pero es la vida”

El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

El fuerte choque que sufrió Tomás Holder con su auto: “Casi nos mata este asesino”

INFOBAE AMÉRICA

El retroceso del hielo marino empuja a los pingüinos de la Antártida a cambiar de dieta: cómo afecta a sus colonias

El retroceso del hielo marino empuja a los pingüinos de la Antártida a cambiar de dieta: cómo afecta a sus colonias

Cuba hará virtual su principal feria comercial ante la crisis energética

Megaoperativo antidrogas deja 82 detenidos y masivo decomiso de narcóticos este fin de semana en República Dominicana

Colorido y creatividad: así llenó las calles de San Salvador el Desfile Nacional de Primera Infancia

“Primero está el país”: Abinader asumió la presidencia del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana