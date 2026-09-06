La indirecta de Tiago PZK después del escándalo con Luck Ra y La Joaqui: “Te gustan villeros”

Tiago PZK publicó un video en redes sociales que reavivó las especulaciones sobre su vínculo con La Joaqui y el cruce con Luck Ra (Video: TikTok)

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Tiago PZK publicó un nuevo video en sus redes sociales que reavivó las especulaciones sobre su vínculo con La Joaqui y sumó un capítulo más al cruce mediático que mantiene con Luck Ra. En el clip, el cantante aparece con gorra hacia atrás y un buzo negro, mientras interpreta lo que sería un fragmento de una nueva canción con una frase que no pasó inadvertida entre los seguidores de ambos artistas: “Que no se entere, que sos como tu vieja que te gustan villeros. Prendo tu chop, voy a tu country...”.

La publicación se suma a una seguidilla de gestos cruzados entre los tres protagonistas de esta historia, que comenzó cuando trascendieron versiones de un acercamiento entre La Joaqui y Tiago tras la separación de la cantante con el cordobés. El primero en reaccionar públicamente había sido Luck Ra, quien subió un video a TikTok con el tema “Fue culpa tuya” de fondo, una colaboración que él mismo grabó junto a Tiago PZK. La letra de esa canción, centrada en desilusiones amorosas, generó una ola de comentarios de apoyo hacia la artista por parte de los usuarios de redes sociales.

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Luck Ra reaccionó en TikTok con “Fue culpa tuya”, una colaboración con Tiago PZK que desató comentarios sobre La Joaqui (Video: TikTok)

La respuesta de Tiago no tardó en llegar. Diferentes cuentas de redes sociales habían rescatado días atrás un clip que el cantante subió y borró rápidamente de su TikTok, en el que aparecía con una mascarilla facial mientras bailaba “Waterproof”, su colaboración con FRO!. La letra de ese tema incluía la frase “si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”, interpretada por gran parte del público como una alusión directa a los rumores de romance que circulaban sobre él y la cantante de RKT.

El origen de esta trama se remonta al viernes anterior, cuando trascendió que La Joaqui había sido vista junto a Tiago PZK y las hijas de la cantante durante una caminata matutina por el Ecoparque de Buenos Aires. La panelista Marcia Frisciotti, de la cuenta de Instagram Gossipeame, brindó los primeros detalles de ese encuentro en el programa Puro Show, de eltrece: “Se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”. La panelista agregó un dato adicional sobre la salida, vinculado a la compra de un souvenir con forma de burro, en referencia a las comparaciones que suelen hacerse en redes entre Luck Ra y el personaje animado de la saga Shrek.

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Los cantante son amigos hace tiempo, sin embargo, una salida familiar fue suficiente para encender la llama (Video: Puro Show-El Trece)

El conflicto escaló cuando el cordobés publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de infidelidad que había hecho pública la artista en un programa de streaming. En ese mismo texto, el cantante confirmó de manera indirecta el nuevo vínculo de su expareja: “Ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió.

Ese comentario motivó una respuesta extensa por parte de La Joaqui, quien cuestionó a su expareja por exponer públicamente detalles de su vida privada. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio, decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, planteó la cantante en un descargo publicado en sus historias de Instagram. En ese mismo texto, defendió el vínculo que la une con Tiago: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”.

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La artista también remarcó que había optado por el silencio para proteger la imagen de su expareja tras la separación. “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”, sostuvo en el mismo comunicado.