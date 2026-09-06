El renovado estilo de Oriana Sabatini que revolucionó las redes: las deslumbrantes imágenes y la reacción de sus fans

Con un aire renovado, Oriana impactó en redes y dejó en claro que no le teme a los cambios (Instagram)

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Si hay alguien en el mundo del espectáculo argentino que no le teme a la transformación, esa es Oriana Sabatini. Actriz, cantante e incluso flamante escritora, Oriana suele compartir con sus casi siete millones de seguidores en Instagram tanto momentos de su vida profesional y personal como sus apuestas de moda más audaces. Este domingo, la artista volvió a sorprender a sus fans al mostrar un cambio de look radical que rápidamente se convirtió en tendencia y generó una catarata de reacciones en las redes.

Lejos de su característico pelo negro azabache, Oriana se animó a un rubio claro que acompañó con un corte bob de textura húmeda, renovando por completo su imagen. Fiel a su costumbre de documentar cada paso, compartió una serie de fotos que mostraron el proceso de transformación: en primer plano, en medio de un estudio de maquillaje y peluquería, con el cabello rubio peinado hacia un costado y sujeto con clips. El maquillaje, intenso en tonos lilas y con un delineado marcado, acompañó a la perfección el nuevo estilo.

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En otras postales, Oriana posó sentada en una silla, luciendo una campera de cuero marrón sobre un top negro y jeans, con una actitud pensativa y relajada. El contraste entre el nuevo color de pelo y el look anterior se hizo evidente, reafirmando la versatilidad que la caracteriza y su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. El detrás de escena incluyó imágenes del set de maquillaje, con productos y herramientas a la vista, mostrando el paso a paso de su renovación estética y el trabajo en equipo con su estilista.

Fiel a su estilo, Oriana se animó a renovar su look y generó expectativa entre sus fans con una serie de imágenes que marcaron tendencia

Entre productos y herramientas, la artista dejó ver la intimidad del estudio y la expectativa por el cambio

Una vez más, Sabatini se animó a transformar su imagen y a marcar tendencia en el universo de la moda y el espectáculo. Los comentarios no tardaron en llegar: “¿¿Perdón??”; “¿¿Qué??”; “¡Wow! ¡Qué cambio! Bella como siempre”; “HOT”; “No puede ser”; “No, bueno, chau. Estoy enamorada”; “Podrán ser tan hermosa”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la publicación. Entre quienes celebraron el nuevo look, se destacaron figuras de su círculo más íntimo, como su pareja Paulo Dybala y su mamá Catherine Fulop, además de colegas como María Becerra, Cami Mayan, Blair y muchas otras.

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No es la primera vez que Oriana sorprende con un giro estético tan audaz. En noviembre de 2022, la artista había impactado con otro gran cambio de look para acompañar el lanzamiento de su tema “Chin chin”. En esa oportunidad, renovó por completo su apariencia: flequillo súper corto y cejas decoloradas en rubio extremo, sumándose a una tendencia global que pisa fuerte entre actrices, modelos y cantantes del mundo. El posteo, en ese entonces, cosechó elogios y también algunas críticas por lo extremo del cambio.

Entre luces y sombras, Oriana dejó ver el resultado de una apuesta que generó furor en Instagram

Con chaqueta de cuero y jeans, la artista completó su radical cambio de look en plena sesión de fotos

Su amiga Cande Tinelli no dudó en alentarla: “Ese flequillo necesito que te lo dejes para siempre”. Por su parte, su mamá, Catherine, celebró la nueva etapa y expresó: “Ya quiero que salga (el tema)”. Delfina Chaves opinó: “Este es el look”. Y Lola Latorre agregó: “No podés ser más linda”.

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Si bien muchos seguidores aplaudieron la audacia estética, otros se mostraron desconcertados por la transformación, pero Oriana hizo oídos sordos a los comentarios negativos y continuó luciendo sus cejas decoloradas, consolidando su lugar como referente de estilo y autenticidad.

A finales de 2022, Sabatini optó por un flequillo y decoloró sus cejas (Instagram)

La inquietud estética de Oriana no se detuvo ahí. Apenas unos meses después, en enero de 2023, la cantante volvió a sorprender: esta vez, pasó por la peluquería y se animó a un flequillo largo y abierto, que le daba un aire aniñado y renovado. En una selfie tomada frente al espejo del baño, mostró el resultado y muchos seguidores destacaron su parecido con su tía, la emblemática tenista Gabriela Sabatini.

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Más allá de las modas y las tendencias, Sabatini demuestra que la transformación puede ser una forma de expresión y una declaración de libertad. Ajena a las críticas y fiel a su intuición, la artista continúa explorando nuevos estilos y compartiendo cada etapa con sus seguidores, que celebran su valentía y su capacidad para reinventarse una y otra vez. En un mundo donde la imagen lo es todo, Oriana elige mostrarse auténtica y en constante movimiento, consolidando su lugar como una de las referentes más influyentes de su generación.