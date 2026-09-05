Por qué crece el empleo informal: la explicación que dio Milei a profesionales de las finanzas

El presidente Javier Milei abraza al ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú, Misiones

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El presidente Javier Milei explicó en Puerto Iguazú que la falta de certezas sobre la continuidad de su programa económico condiciona las decisiones de contratación de las empresas. Durante la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el mandatario vinculó esa incertidumbre con el crecimiento de modalidades laborales transitorias, en un escenario donde el número total de puestos aumentó, pero el trabajo asalariado registrado cayó.

“Si hay incertidumbre sobre si el proceso es permanente o no, no van a tomar decisiones de corte permanente, no van a salir a contratar trabajadores de manera permanente”, afirmó Milei ante profesionales y empresarios del sector. Para el Presidente, las firmas ajustan sus decisiones a la expectativa que tienen sobre la duración de los cambios económicos y regulatorios impulsados por el Gobierno.

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Milei ubicó esa explicación dentro de una respuesta a los cuestionamientos sobre la evolución del mercado laboral. “La primera es que estamos frente a una crisis de desempleo”, dijo al presentar el argumento que buscó rebatir. Luego señaló que la desocupación “se mantuvo relativamente estable”, incluso después de la baja de la inflación, y sostuvo que esa situación desafía los pronósticos de los economistas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la tasa de desempleo fue de 7,8% en el primer trimestre de 2026. El registro se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del 6,9% del primer trimestre de 2023, el último primer trimestre previo al inicio de la gestión de Milei. El dato de 2026 está, se puede agregar, por debajo del promedio histórico de 8,9 por ciento. No se ve un número particularmente problemático.

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Pero aunque introdujo el tema por el desempleo, el mandatario no centró su explicación en la tasa de desocupación, sino en la composición de los puestos que se generaron durante el período. Según el último informe de la Cuenta General de Ingresos del INDEC para el primer trimestre de 2026, el número total de puestos de trabajo aumentó en 510 mil entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de este año. Esa cifra respalda el número general al que aludió Milei cuando habló de medio millón de puestos de trabajo. Aunque, vale la penas mirar su composición interna.

“Se han creado quinientos mil puestos de trabajo durante nuestro Gobierno. Repito, se han creado medio millón de puestos de trabajo durante nuestro Gobierno. Es una cifra que no van a ver en ningún lado, porque contradice el relato que intentan armar en torno al empleo”, expresó. El Presidente también afirmó que “la demanda de trabajo en Argentina está subiendo”.

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El detalle de las cifras oficiales muestra que el aumento global de puestos no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas categorías de inserción laboral. Entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, se crearon 491 mil puestos no asalariados. Esa categoría incluye a personas que trabajan por cuenta propia, sin depender de un empleador (parte de ellos, monotributistas).

En el mismo lapso, los puestos asalariados no registrados crecieron en 191 mil. Se trata de personas que trabajan bajo dependencia de un patrón, pero cobran fuera de los registros laborales: en negro. A la vez, los empleos asalariados registrados disminuyeron en 172 mil en el mismo período. El balance entre esas variaciones dio como resultado el incremento total de 510 mil puestos de trabajo que surge de la estadística oficial. Hay más personas trabajando, pero no consiguen empleo formal: la gran mayoría crea su propia vía de supervivencia y, los que sí obtienen un empleo, lo obtienen en negro.

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Por eso es que Milei se refirió de forma directa a la discusión sobre el valor de las distintas formas de empleo. “Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo. O suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad”, planteó. Y agregó: “Miren, lo que no es de calidad es robar. Trabajar está bien”.

En su intervención, el Presidente recordó que, al inicio de su gestión, el mercado laboral informal rondaba el 50%. “No es algo nuevo, es algo que ya existía”, sostuvo. Milei describió esa proporción como parte del “paisaje económico” argentino y señaló que el punto central pasa por entender las causas que determinan la contratación informal ante el riesgo de un cambio de reglas.

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“Entonces, si ustedes creen que este cambio no es permanente, creen que es transitorio, la pregunta es: ¿tomarían medidas de carácter permanente si ustedes creen que esto es transitorio?”, preguntó ante el auditorio. A continuación, insistió: “Si hay incertidumbre sobre si el proceso es permanente o no, no van a tomar decisiones de corte permanente”.

El mandatario señaló que, frente a ese cuadro, los empleadores no tomarían decisiones definitivas de incorporación de personal. “No van a salir a contratar trabajadores de manera permanente. Lo que van a hacer es ajustes transitorios a ver qué pasa”, dijo. Luego usó una expresión de la teoría económica para resumir ese comportamiento: “La opción de diferir tiene valor”.

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Una fila de personas que buscan empleo formal espera para entrar a una feria de empleo barrial organizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el mes pasado

Milei aclaró que su Gobierno interpreta esa conducta como una respuesta de los agentes económicos a la incertidumbre y no como una reacción aislada. “Nosotros no nos enojamos con eso, nosotros eso lo entendemos”, afirmó. La idea expuesta en Puerto Iguazú fue que, mientras una empresa considere que el cambio de orientación económica puede revertirse, evitará tomar decisiones que impliquen compromisos laborales de largo plazo.

El Presidente también vinculó la evolución del mercado laboral con una reasignación de recursos entre sectores. “Cuando ustedes toman un modelo de equilibrio general en serio, que tiene varios sectores, van a entender que, por ejemplo, si ustedes meten un shock tecnológico, si ustedes meten un shock de apertura, si ustedes meten un shock desregulatorio, si ustedes meten un shock de tasa de interés por caída de riesgo país, si ustedes meten un shock por baja de impuestos, si ustedes meten un shock de descubrimiento de recursos naturales, ¿ustedes qué creen, que la economía no se va a mover?”, expresó.

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“Se va a mover, va a ser una coctelera. Obvio que va a pasar eso y ustedes van a tener una fuerte reasignación de recursos”, continuó. Bajo esa mirada, las diferencias entre la variación del empleo total, el aumento del trabajo no asalariado y no registrado, y la caída de los puestos registrados forman parte de un proceso de reordenamiento de la actividad económica.

“Entonces, no es un tema menor, porque sí es trabajo y está mostrando la reasignación de recursos que está teniendo tan fuerte la economía. Es decir, es un resultado natural y esperable”, sostuvo Milei. La afirmación quedó asociada a la lectura oficial sobre el aumento de puestos que registró el INDEC: el total creció en 510 mil, con una expansión de 491 mil no asalariados y de 191 mil asalariados no registrados, mientras los empleos asalariados registrados bajaron en 172 mil.

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El Presidente mencionó la Ley de Modernización Laboral como una de las herramientas que, según su planteo, puede alterar esa composición. “Para eso nosotros enviamos la Ley de Modernización Laboral”, indicó. También dijo que la evolución futura del mercado de trabajo depende de que el escenario político despeje las dudas sobre la continuidad de las reformas.

“Obviamente que cuando la política se encauce, eso va a generar una migración desde el sector informal al sector formal”, afirmó. Esa fue la explicación que dio Milei para la distancia entre el crecimiento del número total de empleos y la menor presencia de incorporaciones permanentes dentro del empleo asalariado registrado.

El discurso también incluyó una referencia a los salarios reales. Milei dijo que los salarios reales del sector formal privado se mantienen “prácticamente constantes”, mientras los del sector público bajan. Sobre los trabajadores informales, afirmó que están “60% arriba en términos reales”. “Es decir, que está funcionando, no es que no está funcionando”, sostuvo.