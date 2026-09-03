Apple afronta una demanda de 2.000 millones de libras en Reino Unido por sus reglas de rastreo de aplicaciones

Apple enfrenta en Reino Unido una demanda de 2.000 millones de libras por las reglas de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones que introdujo en 2021. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

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Apple afronta en Reino Unido una demanda de 2.000 millones de libras por las reglas de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones que introdujo en 2021, en un caso que sostiene que la compañía impuso condiciones más duras a desarrolladores externos que a sus propios servicios.

La acción fue presentada el jueves ante el Tribunal de Apelación de Competencia de Londres. El reclamo, equivalente a unos 2.700 millones de dólares, fue promovido en representación de desarrolladores de aplicaciones que afirman haber sufrido pérdidas por una política que, según la demanda, favoreció las operaciones publicitarias de la empresa.

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Apple había sostenido previamente que esa función fue diseñada para permitir que los usuarios decidieran si las aplicaciones pueden rastrear su actividad a través de apps y sitios web de otras compañías. La demanda británica cuestiona que ese marco se aplicó con un criterio distinto según se tratara de terceros o de servicios de la propia compañía.

Los desarrolladores de aplicaciones reclaman pérdidas y afirman que la política de Apple favoreció las operaciones publicitarias de la empresa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quien encabeza el caso es Ann Pope, exfuncionaria de alto nivel de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido. En un comunicado, Pope afirmó que la política de Apple “provocó un perjuicio muy alto a las empresas que dependen de Apple como guardián de acceso”.

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Añadió: “Esta acción es importante para proteger los derechos de las empresas británicas que dependen de Apple, para garantizar que las reglas que aplica Apple sean justas y para compensar las pérdidas que han sufrido las empresas británicas”.

En qué países se analizan las normas de rastreo de aplicaciones de Apple

Francia, Italia y Polonia investigaron las reglas de Apple, en un contexto de presión regulatoria europea sobre el acceso a datos y la publicidad en su ecosistema. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El marco de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones fue examinado fuera del Reino Unido. En Alemania, Apple acordó el mes pasado introducir cambios vinculados con las reglas que determinan cómo los desarrolladores pueden usar datos personales para publicidad dirigida.

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La autoridad alemana de competencia había acusado a la empresa de abusar de su poder de mercado. Otros que han criticado este sistema son Meta, editoriales, anunciantes y desarrolladores de aplicaciones cuyos modelos de negocio dependen del seguimiento publicitario.

Apple sostuvo que la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones permite a los usuarios decidir si las apps pueden rastrear su actividad en sitios web y aplicaciones de otras compañías. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, las reglas de Apple fueron investigadas por reguladores de Francia, Italia y Polonia. Ese caso refuerza la relevancia de la demanda en Londres, porque sitúa el litigio británico dentro de una presión regulatoria más amplia sobre la forma en que la compañía administra el acceso a datos y publicidad en su ecosistema.

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Apple no ha realizado comentarios sobre la nueva demanda. La empresa sí había dicho con anterioridad que su marco de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones ofrece “importantes protecciones de privacidad”.

Cómo es el contexto de Apple en el momento de la acción judicial

El litigio llega en un momento de transición para Apple. Desde el 1 de septiembre de 2026, John Ternus asumió como director ejecutivo en reemplazo de Tim Cook, quien dejó la conducción de la compañía para convertirse en presidente ejecutivo de su consejo de administración.

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John Ternus es el nuevo CEO de Apple al suceder a Tim Cook. (Foto: REUTERS)

La primera gran aparición pública de Ternus será en el Apple Event del 9 de septiembre de 2026. La presentación tendrá como eje los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, junto con un dispositivo que podría convertirse en el primer teléfono plegable de la compañía.

Asimismo, ese evento podría marcar un cambio en la estrategia de lanzamientos de la empresa. Por primera vez en más de una década, Apple podría postergar la presentación del iPhone estándar para una fecha posterior y reservar el protagonismo inicial para sus modelos más avanzados.

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Ternus es el primer CEO de Apple con una trayectoria centrada en hardware e ingeniería de producto desde la era de Steve Jobs. Su llegada coincide con un período en el que la compañía busca sostener su posición frente al avance de la inteligencia artificial y la aparición de nuevas categorías tecnológicas.