De “La Odisea” a “Toy Story 5”: las películas que ayudaron a Hollywood a recaudar USD 4.610 millones

La taquilla de verano de Hollywood recaudó USD 4.610 millones en Estados Unidos y Canadá entre mayo y agosto de 2026 y creció 26,1% frente a 2025. (Sony Pictures)

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La taquilla de verano de Hollywood recaudó USD 4.610 millones en Estados Unidos y Canadá entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, según datos atribuidos a Rentrak por ABC News y Associated Press. El resultado representó un aumento del 26,1% frente al mismo período de 2025 y ofreció una señal de recuperación para las salas de cine, después de años marcados por la pandemia, las huelgas de Hollywood y la expansión del streaming.

El repunte de los ingresos no implicó una vuelta a los niveles de asistencia previos a la pandemia. El informe citado por ABC News señaló que las entradas vendidas aún quedaron por debajo de las de 2019, una diferencia que expone el efecto de las funciones de gran formato y de las entradas más caras sobre la recaudación final.

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La taquilla de verano de 2026 alcanzó USD 4.610 millones en Estados Unidos y Canadá

De acuerdo con los datos difundidos por ABC News, la temporada comprendida entre mayo y agosto fue la mejor desde 2013, con excepción de ese mismo año. La comparación ubica al período de 2026 por encima de los veranos recientes, que habían mostrado una recuperación irregular tras el cierre de los cines durante la emergencia sanitaria.

La industria atravesó un ciclo de incertidumbre desde 2020. A la reducción de estrenos en salas se sumaron los cambios en las ventanas de distribución, las disputas laborales entre estudios, actores y guionistas, además de la competencia de las plataformas digitales. El aumento de la recaudación coincidió con el estreno de franquicias, películas originales y títulos diseñados para formatos de gran pantalla.

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El crecimiento no dependió solo de secuelas y personajes conocidos. Según Associated Press, la cartelera combinó franquicias como “Spider-Man: Un nuevo día”, “Toy Story 5” y “Star Wars: El mandaloriano y Grogu” con películas originales que encontraron una respuesta mayor a la prevista, entre ellas “Obsesión” y “Los Backrooms”.

Ese contraste fue uno de los rasgos de la temporada. Las producciones ligadas a marcas consolidadas conservaron peso en los cines, aunque algunos títulos de estudios grandes no alcanzaron los resultados esperados. A la vez, películas con presupuestos acotados y directores jóvenes lograron competir por atención y ventas con lanzamientos de mayor escala.

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La cartelera de Hollywood combinó franquicias como Spider-Man, Toy Story y Star Wars con películas originales como Obsesión y Los Backrooms. (Disney Pixar)

La asistencia al cine continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia

La comparación de ingresos no refleja por completo la cantidad de espectadores. Associated Press citó cifras de S&P Global según las cuales, hasta mediados de agosto de 2019, los cines habían vendido 795,9 millones de entradas. En el mismo tramo de 2026, el número fue de 547,1 millones.

La diferencia permite explicar por qué el total de la taquilla mejoró sin que la concurrencia regresara a sus registros previos a la pandemia. Las entradas de IMAX, las proyecciones en pantallas de gran formato y otros servicios premium cuestan más que una función tradicional, por lo que elevan la recaudación incluso con menos público.

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El fenómeno fue especialmente visible en películas diseñadas para ofrecer una experiencia difícil de reproducir en el hogar. Las proyecciones en 70 milímetros y las salas con tecnología específica se convirtieron en parte de la promoción de los estrenos, junto con el elenco, la franquicia o el director.

Cinema United, la entidad que reúne a empresas de exhibición, informó en diciembre de 2025 que la Generación Z fue el grupo que más veces asistió al cine. De acuerdo con la organización, ese segmento registró un promedio de 6,1 visitas durante el período relevado, frente a 4,9 en la medición anterior.

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El estudio, basado en datos de National Research Group, indicó que el 41% de ese grupo etario fue al cine seis veces o más. La participación de ese público resultó relevante para los estrenos de terror y para las películas que se apoyaron en comunidades digitales, creadores de contenido y conversación en redes sociales.

“La Odisea” impulsó el récord mensual de IMAX en julio

“La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, fue uno de los grandes motores de las funciones de gran formato. IMAX informó el 3 de agosto que había alcanzado USD 257 millones de recaudación global durante julio, el mejor mes de la compañía en más de 50 años de historia.

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La empresa atribuyó buena parte del resultado a la película distribuida por Universal Pictures. También señaló que el film había reunido USD 221 millones en sus pantallas IMAX hasta esa fecha y que esas salas concentraban más del 24% de la taquilla mundial de la producción.

Según IMAX, “La Odisea” fue el primer largometraje comercial filmado en su totalidad con cámaras de película IMAX. La compañía indicó que las 41 salas del mundo equipadas para exhibir copias en 70 milímetros registraron una fuerte demanda y mantuvieron funciones agotadas durante varias semanas.

El éxito de la película reforzó una tendencia que los exhibidores buscan aprovechar: la venta de una función como acontecimiento. La elección de una sala, el tipo de proyección y la disponibilidad de entradas anticipadas pasaron a formar parte de la decisión del espectador.

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La Odisea, de Christopher Nolan, impulsó el récord mensual de IMAX en julio y concentró más del 24% de la taquilla mundial de la película en esas salas. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

“Obsesión” se convirtió en la película más taquillera de Focus Features

La temporada también tuvo espacio para una producción de terror alejada de las franquicias tradicionales. Focus Features informó el 8 de junio que “Obsesión”, escrita, dirigida y editada por Curry Barker, había superado los USD 224,7 millones en la taquilla mundial durante sus primeras cuatro semanas.

La compañía sostuvo que el resultado convirtió a la película en su título más taquillero hasta ese momento. El argumento sigue a un joven que utiliza un objeto llamado One Wish Willow para lograr que una compañera de trabajo se enamore de él, aunque las consecuencias de ese deseo derivan hacia el terror.

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La película fue protagonizada por Michael Johnston e Inde Navarrette y llegó a las salas el 15 de mayo. Focus Features destacó que tuvo un comportamiento inusual en cartelera: aumentó sus ventas en sus primeras semanas y mostró caídas reducidas durante su permanencia en los cines.

Según Associated Press, “Obsesión”, realizada con menos de USD 1 millón, superó los USD 500 millones de recaudación global. El caso de Barker adquirió relevancia porque su trayectoria comenzó en YouTube. La agencia también destacó el desempeño de “Los Backrooms”, dirigida por Kane Parsons, otro creador joven vinculado a plataformas digitales. Ambas películas acercaron a las salas a un público que suele descubrir historias y autores fuera de los circuitos tradicionales de promoción.

“Avengers: Doomsday” y “Duna: parte tres” medirán la continuidad del repunte

La temporada de fin de año permitirá determinar si la recuperación se sostiene. Disney confirmó que “Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Antes de ese estreno, el estudio relanzará “Avengers: Endgame” el 25 de septiembre con adelantos de la nueva película en funciones seleccionadas de IMAX e Infinity Vision.

IMAX incluyó a “Duna: parte tres”, de Denis Villeneuve, entre los títulos de su programación para la segunda mitad del año. La empresa confirmó que la película fue filmada con cámaras IMAX y que se proyectará en copias de 70 milímetros.

La coincidencia de ambos estrenos concentrará la atención en diciembre. La coincidencia de ambos estrenos concentrará la atención en diciembre, cuando las salas premium recibirán dos de los principales lanzamientos previstos para el cierre de 2026.