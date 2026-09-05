Sociedad

Dos personas murieron y otra sufrió graves heridas en un triple choque en Río Negro

El hecho se registró este sábado cerca de General Conesa. El herido debió ser derivado de urgencia al centro de salud de la localidad

Un camión dañado en la banquina de una ruta mojada, un automóvil blanco detenido a la derecha y personas sobre el asfalto
Un accidente de tránsito en una ruta de General Conesa, Río Negro, dejó dos personas fallecidas en una jornada de lluvia (Conesa Informa Hoy)
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Dos personas murieron este sábado en un choque que involucró a tres vehículos en la Ruta Nacional 251, cerca de General Conesa, 157 kilómetros al noroeste de Viedma, en Río Negro. Una tercera persona sufrió heridas graves.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 158 de la Ruta 251 y las causas aún son investigadas. El impacto dejó dos víctimas mortales en el lugar y a un herido de gravedad que fue trasladado al Hospital de General Conesa, mientras equipos sanitarios, policías de tránsito y bomberos desplegaron tareas de asistencia y seguridad en el sector.

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Tres vehículos involucrados y versiones sobre la camioneta

El medio local Conesa Informa Hoy también reportó la participación de un camión y un Nissan, pero identificó a la camioneta como una Ford Ranger. Según el sitio, el personal de emergencia continuaba trabajando en la zona en las primeras horas de esta tarde y pedía a los conductores circular con extrema precaución.

Un camión dañado en la banquina de una ruta mojada, un automóvil blanco detenido a la derecha y personas sobre el asfalto
Dos personas murieron en un choque con tres vehículos sobre la Ruta Nacional 251, cerca de General Conesa, en Río Negro. (Conesa Informa Hoy)

Si bien la mecánica del hecho todavía no había sido establecida de manera definitiva, fuentes policiales señalaron de forma preliminar que el conductor de la camioneta habría impactado contra el camión en el tramo donde ocurrió el siniestro.

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En esa primera reconstrucción también fue incluido el tercer vehículo, un automóvil Nissan que habría sufrido daños menores en comparación con los otros rodados involucrados. De todos modos, los peritajes deberán determinar con precisión cómo se produjo la secuencia del choque, cuál fue la trayectoria de cada vehículo y en qué circunstancias se desencadenó el impacto fatal.

La camioneta quedó destruida tras el choque y, tal como se ve en las imágenes difundidas por Conesa Informa Hoy, quedó partida a la mitad. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad ni la procedencia de las víctimas.

Un camión dañado en la banquina de una ruta mojada, un automóvil blanco detenido a la derecha y personas sobre el asfalto
El siniestro vial en la Ruta 251 ocurrió en el kilómetro 158 y dejó además un herido grave trasladado al Hospital de General Conesa.

Un choque frontal en Río Colorado había dejado dos muertos el jueves

Como antecedente reciente en las rutas de Río Negro, el jueves 3 de septiembre murieron dos personas en otro siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 883, en cercanías de Río Colorado.

Las víctimas fueron Mónica Beatriz García Reus, de 72 años, y Carlos Antonio Martín, de 81, quienes viajaban en un Mercedes Benz y chocaron de manera semifrontal contra una Toyota Hilux cerca de las 20 de ese día.

Trágico accidente en Río Negro: una pareja chocó de frente contra una camioneta y murió
Este jueves otro trágico accidente en Río Negro dejó como saldo una pareja fallecida

La mujer murió en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado a un hospital local, donde se constató su fallecimiento pocos minutos después. El conductor de la camioneta también sufrió lesiones graves y quedó internado.

Las causas de ese hecho también quedaron bajo investigación. En el operativo intervinieron el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds, la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público Fiscal, el gabinete de criminalística y personal de Seguridad Vial.

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