Política

La Asamblea Legislativa de Malvinas defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro

Tras los anuncios de Milei, el órgano legislativo del archipiélago recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los residentes respaldó continuar bajo el régimen de autogobierno británico

El cartel que da la bienvenida a las “Falkland Islands” en el puerto en el que desembarcan los cruceros
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La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas difundió este viernes un comunicado en respuesta al discurso que Javier Milei pronunció el jueves por la noche y defendió el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro. El texto, emitido en nombre del conjunto del órgano legislativo y sin firma individual, sostuvo que las islas son un territorio británico de ultramar autogobernado.

“Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado, y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, señaló la Asamblea. En el mismo sentido, afirmó que se trata de “un derecho fundado en el derecho internacional” y sostuvo que “no se altera por las declaraciones de ningún otro gobierno”.

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El comunicado no mencionó a la Argentina por su nombre y aludió a Milei una sola vez. Al referirse a su discurso, la Asamblea planteó que las declaraciones de los últimos días forman parte de una situación que los habitantes del archipiélago conocen.

“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”, indicó el texto. “Nuestra comunidad, establecida desde hace mucho tiempo, ha enfrentado presiones de este tipo muchas veces a lo largo de las décadas y, pese a ello, las Islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando.”

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Uno de los principales argumentos expuestos por la Asamblea fue el referéndum celebrado en 2013. Según recordó el comunicado, la consulta contó con una participación del 92% y el 99,8% de los residentes votó a favor de mantenerse como territorio autogobernado de ultramar del Reino Unido.

“Esa elección democrática es clara y permanece sin cambios”, afirmó el órgano legislativo.

Islas Malvinas
El Gobierno nacional volvió a reclamar por la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur

La Asamblea también agradeció “el firme e inquebrantable apoyo del Gobierno del Reino Unido” a la autodeterminación de los isleños. Según señaló, ese respaldo se reafirmó después del discurso de Milei “al más alto nivel, desde Downing Street, ministros del Gobierno, parlamentarios y amigos y socios internacionales”.

El comunicado cerró con una referencia al futuro de la comunidad isleña. “Los isleños siguen confiados, asentados y concentrados en el futuro que nuestra gente ha elegido”, expresó.

La declaración no hizo referencia a las sanciones anunciadas por Milei contra empresas petroleras ni al yacimiento Sea Lion. El texto se concentró exclusivamente en la cuestión de la autodeterminación y en la posición de los habitantes de las islas frente al reclamo argentino.

En su mensaje del jueves por la noche, Milei sostuvo que el archipiélago es argentino “por historia y por derecho” y cuestionó la posibilidad de que los isleños puedan ejercer un derecho a la autodeterminación. “Los isleños, en su territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, afirmó el Presidente.

Durante su discurso, además, anunció sanciones contra las compañías que participen en la extracción de hidrocarburos en la zona disputada y comunicó una ampliación de fondos para construir una base naval en Tierra del Fuego. También advirtió que “Argentina no se quedará de brazos cruzados”.

Todo avance adicional sobre las islas, planteó Milei, “será considerado una violación de nuestra seguridad nacional”.

La primera reacción del Gobierno británico llegó horas después. El secretario de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso del Reino Unido con las Falklands es “absoluto e inquebrantable” y afirmó que el discurso del mandatario argentino “dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland”.

La Asamblea Legislativa es el órgano unicameral del archipiélago y cuenta con ocho miembros electos: cinco por Stanley y tres por Camp. La última elección general se celebró el 11 de diciembre de 2025.

Las islas están situadas a unos 500 kilómetros al este de la costa sur argentina. El Reino Unido las administra desde 1833, mientras que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y no reconoce el referéndum realizado en 2013.

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