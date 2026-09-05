Starlink flexibiliza su plan marítimo y permite que embarcaciones grandes se conecten con una tarifa personal

Starlink cambia de opión y ahora barcos más grandes podrán usar el plan personal marítimo.

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SpaceX ha ampliado el tamaño máximo de las embarcaciones que pueden acceder al nuevo plan Starlink Personal Maritime. La tarifa, creada para propietarios que utilizan sus barcos de manera personal, ahora puede utilizarse en embarcaciones de hasta 60 pies de eslora, frente al límite anterior de 40 pies.

El cambio aparece en la documentación del acuerdo de servicio de Starlink y supone una flexibilización de las condiciones anunciadas inicialmente para este plan. Según el texto actualizado, el uso está prohibido en embarcaciones o yates de mayor tamaño, como aquellos que superen los 60 pies de longitud total.

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La modificación responde a una de las principales críticas surgidas después de la presentación del plan. Cuando SpaceX anunció Personal Maritime, numerosos usuarios de la comunidad náutica señalaron que el límite de 40 pies dejaba fuera a una parte de los propietarios de embarcaciones que podrían necesitar una conexión a internet durante sus viajes.

Starlink cambia el límite de tamaño para las embarcaciones que quieran contratar su servicio personal. (Starlink)

Con la nueva condición, barcos de mayor tamaño podrán acceder a una tarifa diseñada específicamente para uso personal, aunque Starlink mantiene restricciones para evitar que el servicio se utilice en embarcaciones de mayor escala.

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Starlink amplía el límite de 40 a 60 pies

El nuevo plan Personal Maritime fue presentado recientemente por SpaceX para ofrecer una alternativa a los propietarios de pequeñas embarcaciones que navegan entre diferentes países y necesitan conexión a internet por satélite.

Inicialmente, el servicio estaba limitado a barcos de hasta 40 pies de longitud. Esta condición generó confusión entre algunos propietarios, especialmente porque varios usuarios aseguraron haber podido registrarse pese a tener embarcaciones que superaban técnicamente ese límite.

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Otros, en cambio, indicaron que sus solicitudes habían sido rechazadas debido al tamaño de sus barcos. La falta de claridad sobre los criterios de acceso provocó dudas dentro de la comunidad de navegantes.

Starlink cambió sus condiciones de uso para su plan marítimo. REUTERS/Dado Ruvic

Ahora, el límite de 60 pies amplía el número de embarcaciones potencialmente compatibles. En términos simples, el cambio permite que barcos considerablemente más grandes que los contemplados inicialmente puedan utilizar el plan, siempre que cumplan las demás condiciones establecidas por Starlink.

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Un plan pensado para propietarios de embarcaciones

Personal Maritime está destinado exclusivamente al uso personal en embarcaciones. El objetivo es ofrecer conectividad a quienes viven, viajan o trabajan desde su barco y necesitan mantener una conexión durante sus desplazamientos internacionales.

Este tipo de usuarios se ha convertido en un mercado importante para Starlink. La red de satélites de SpaceX permite conectarse en zonas donde las redes móviles o las conexiones tradicionales por cable no están disponibles.

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El plan personal marítimo de Starlink está pensado para propietarios de embarcaciones.

El plan apareció después de las críticas generadas por cambios anteriores en las tarifas y condiciones de Starlink. Algunos navegantes y nómadas digitales que utilizan embarcaciones para vivir y trabajar consideraban que las modificaciones podían aumentar sus costes o limitar sus posibilidades de conectarse durante los viajes.

La nueva opción busca ofrecer una alternativa específica para estos usuarios, aunque no está disponible mediante una contratación abierta para cualquier persona desde la página principal de Starlink.

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Uno de los aspectos particulares de Personal Maritime es su proceso de acceso. El plan no aparece como una de las opciones habituales de contratación en Starlink.com.

Según las condiciones conocidas hasta ahora, los propietarios de embarcaciones que cumplen los requisitos pueden recibir una invitación por correo electrónico para registrarse. Durante el proceso, deben proporcionar documentación sobre el barco, incluido su certificado de registro.

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El tener el nuevo plan de Starlink debes contactarse con la misma empresa. (Starlink)

Los propietarios que no reciban la invitación o que necesiten cambiar desde otro plan deben ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Starlink para solicitar el cambio.

Este sistema permite a SpaceX verificar las características de cada embarcación antes de autorizar el acceso a la tarifa.

Cuánto cuesta el plan y qué ocurre en aguas internacionales

El precio de Starlink Personal Maritime es de 185 dólares mensuales. La tarifa es 10 dólares superior al plan Roam Unlimited, una diferencia que refleja las condiciones específicas del uso en embarcaciones.

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Además, SpaceX ha modificado el precio del denominado Modo Océano. Esta opción permite utilizar Starlink a más de 12 millas náuticas de la costa y en aguas internacionales.

Starlink ofrece una serie de paquetes para los que contratan Starlink marítimo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tarifa del Modo Océano ha aumentado de 2 a 6 dólares por cada GB utilizado. Esto significa que navegar con conexión activa lejos de la costa puede generar un coste adicional importante, especialmente para quienes consumen grandes cantidades de datos mediante videollamadas, transmisión de contenido o trabajo remoto.

Una respuesta a las demandas de la comunidad náutica

La ampliación de 40 a 60 pies representa una concesión importante para los propietarios de embarcaciones. Aunque el plan continúa dirigido a barcos para uso personal y mantiene un límite de tamaño, la modificación demuestra que SpaceX ha ajustado sus condiciones tras las reacciones de los usuarios.

Para los navegantes que necesitan conectividad durante travesías internacionales, Starlink continúa ampliando su presencia en el mercado marítimo. Sin embargo, el aumento del precio para utilizar internet en alta mar también demuestra que la conectividad satelital puede tener un coste considerable cuando el barco se aleja de la costa.

La nueva política permitirá que más propietarios de embarcaciones accedan al plan Personal Maritime, aunque será necesario revisar las condiciones específicas y los costes adicionales antes de utilizar Starlink como conexión principal durante largos viajes por aguas internacionales.