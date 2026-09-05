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Actualiza Spec IV de Gran Turismo 7 gratis: 12 carros y nuevos circuitos

Las Carreras aleatorias presentarán condiciones diferentes en cada prueba, mientras que el modo Familiar estará pensado para jugadores con distintos niveles de habilidad al volante

Gran Turismo 7 estrenará la actualización Spec IV en octubre y diciembre, en el marco de la cercanía del 30 aniversario de la franquicia. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Gran Turismo 7 estrenará la actualización Spec IV en octubre y diciembre, en el marco de la cercanía del 30 aniversario de la franquicia. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
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Gran Turismo 7 recibirá la actualización Spec IV en dos partes, con lanzamientos previstos para octubre y diciembre. El contenido llegará mientras la saga se acerca a su 30 aniversario.

La actualización incorporará dos circuitos, 12 coches y modos nuevos, repartidos entre ambas entregas. Entre las novedades estarán las Pruebas de derrape online, las Carreras aleatorias y el modo Familiar.

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Las Pruebas de derrape online pondrán a prueba el manejo, la precisión y el estilo de los jugadores. Las Carreras aleatorias modificarán las condiciones en cada competencia, mientras que el modo Familiar buscará incluir a usuarios de todos los niveles de experiencia al volante.

(Gran Turismo 7)
El contenido sumará dos pistas, 12 vehículos y nuevas modalidades de juego distribuidas en dos lanzamientos. (Gran Turismo 7)

Cómo actualizar Gran Turismo 7

Actualizar Gran Turismo 7 es un proceso sencillo en PlayStation 4 y PlayStation 5. Con la consola conectada a internet, busca el juego en la pantalla de inicio o en tu biblioteca.

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Luego, presiona el botón de opciones del mando sobre el ícono de Gran Turismo 7 y selecciona “Buscar actualización”. Si hay una versión disponible, la descarga comenzará de forma automática. Espera a que finalice la instalación antes de abrir el juego.

Puedes activar las actualizaciones automáticas desde los ajustes de la consola. Mantener el título actualizado permite acceder a nuevos autos, circuitos, eventos y mejoras de funcionamiento.

Para instalar una actualización de Gran Turismo 7, hay que localizar el juego en la consola y elegir la opción “Buscar actualización”. (PlayStation)
Para instalar una actualización de Gran Turismo 7, hay que localizar el juego en la consola y elegir la opción “Buscar actualización”. (PlayStation)

Los anuncios del State of Play Japan

El State of Play Japan también presentó un nuevo tráiler de Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara, una expansión que profundiza en el pasado de Atsu y en sus experiencias durante la batalla de Sekigahara. El contenido llegará el 1 de octubre como parte de la edición completa.

Además, Gundam Rogue Orbit confirmó su lanzamiento para el 5 de marzo de 2027. El juego incluirá combates con un alto nivel de personalización, con nuevas armas, habilidades tácticas y piezas móviles que modificarán el movimiento y las opciones de combate de cada Gundam.

El programa también ofreció novedades sobre Monster Hunter Wilds: Ascendance, una expansión prevista para 2027.

Logotipo de PlayStation, el texto State of Play en inglés y japonés, y un escenario con sillones blancos y figuras geométricas
El State of Play Japan mostró un avance de Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara, que explora la historia previa de Atsu y llegará el 1 de octubre. (PlayStation)

PlayStation agrega televisión en vivo y gratuita

Sony incorporó televisión gratuita en PlayStation 5 mediante Live TV, una función disponible en la pestaña Media que ofrece más de 100 canales en vivo y contenidos a demanda sin suscripción paga.

El servicio reúne películas, series, anime, deportes en vivo, noticias, clima y otros formatos. Por ahora, está disponible en Estados Unidos; PlayStation informó que trabaja para ampliarlo a Canadá y que evaluará su llegada a otras regiones.

Para acceder, los usuarios deben abrir la sección Media, elegir Live TV y conectar su cuenta de PlayStation. También se requiere una cuenta de Sony Pictures CORE, aunque quienes ya tengan una pueden vincularla.

Gráfico promocional con el texto Live TV on PS5 y varias miniaturas de películas y series de televisión
Sony habilitó Live TV en PlayStation 5, un servicio gratuito con más de 100 canales en vivo y contenidos bajo demanda. (PlayStation)

Entre los contenidos promocionados figuran producciones como The Walking Dead y Death Note, dentro de una oferta que, según la compañía, incorporará nuevos canales y programas con el tiempo.

El anuncio coincide con otros cambios en la estrategia digital de Sony. La empresa comunicó que dejará de fabricar discos para nuevos juegos de PlayStation desde enero de 2028, aunque la medida no afectará títulos publicados ni aquellos editados en formato físico antes de esa fecha.

Además, GTA VI tendrá una caja física sin disco con un código de descarga. Las copias estarán disponibles el 12 de noviembre de 2026, anticipadamente.

Asimismo, Sony pondrá fin al funcionamiento de la PlayStation Store en PS3 y PS Vita de manera escalonada desde agosto de 2026. La medida impedirá adquirir nuevos juegos y contenidos en ambas consolas.

La función está disponible inicialmente en Estados Unidos y requiere vincular una cuenta de PlayStation con Sony Pictures CORE. REUTERS/Issei Kato/File Photo
La función está disponible inicialmente en Estados Unidos y requiere vincular una cuenta de PlayStation con Sony Pictures CORE. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Quienes ya hayan comprado títulos podrán descargarlos tras el cierre, al menos durante un período que la empresa no precisó.

Según explicó Sony, estos dispositivos no pueden adaptarse a las actualizaciones que exigen las actuales plataformas de comercio digital, entre ellas los estándares de procesamiento de pagos.

Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, señaló: “La PlayStation Store continúa evolucionando para adaptarse a los sistemas de comercio modernos, y la PS3 y la PS Vita ya no pueden incorporar estas actualizaciones al nivel requerido”.

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