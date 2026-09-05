Aldosivi-Banfield inician la actividad del sábado en la 8ª fecha del Torneo Clausura: la agenda de partidos

Aldosivi-Banfield, Gimnasia -Tigre y Vélez-Estudiantes, tres atrapantes duelos de este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura

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La octava jornada del Torneo Clausura no se detiene. Tras lo acontecido este viernes, la Primera División del fútbol argentino seguirá su curso con varios partidos atrapantes. En el primer turno, a las 13.30, Aldosivi recibirá a Banfield. Luego, a las 14.30, Gimnasia chocará con Tigre. Para cerrar la actividad, a las 21.15, Vélez se medirá con Estudiantes.

ALDOSIVI-BANFIELD:

Aldosivi recibirá a Banfield en Mar del Plata

Aldosivi recibirá este sábado a Banfield en el estadio José María Minella, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 13:30, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez como árbitro principal. Juan Pafundi estará a cargo del VAR. Los dos equipos afrontarán un cruce de alto impacto en la pelea por escapar de los últimos puestos de la tabla anual.

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El Tiburón llega tras perder por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, resultado que extendió su mal momento en el campeonato. El conjunto marplatense aún no logró triunfos en el Clausura y suma apenas 10 puntos en la tabla anual, donde ocupa el último lugar. Su única victoria del semestre fue frente a River por la Copa Argentina, aunque luego quedó eliminado en los octavos de final ante Independiente Rivadavia, partido que marcó el cierre del ciclo de Israel Damonte.

Banfield también buscará una reacción después de la derrota por 3 a 2 ante River en el Florencio Sola. El Taladro reúne 25 puntos en la tabla anual y permanece entre los equipos que siguen de cerca la lucha por la permanencia.

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FORMACIONES:

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Juan Pafundi.

Hora: 13.30

TV: ESPN Premium.

GIMNASIA-TIGRE:

Gimnasia se medirá ante Tigre en La Plata

Gimnasia recibirá este sábado a Tigre en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 14:30, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Daniel Zamora como árbitro principal. Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

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El Lobo llega tras una victoria por 2 a 1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Ariel Pereyra revirtió el resultado con goles de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón y alcanzó los 12 puntos, que lo ubican en el tercer puesto de la zona. Gimnasia ganó cuatro de sus siete compromisos y quedó a cuatro unidades del líder Argentinos Juniors, con la chance de acercarse aún más ante su público.

Tigre viene de empatar sin goles frente a Barracas Central como local y suma 11 puntos en seis partidos, con tres victorias, dos igualdades y una derrota. El equipo de Diego Dabove ocupa el quinto puesto de la Zona B y buscará recuperar efectividad fuera de casa, donde no gana desde la tercera fecha, cuando superó a Racing en Avellaneda.

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Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

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Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Salomé Di Iorio.

Hora: 14.30.

TV: TNT Sports.

VÉLEZ-ESTUDIANTES:

Vélez tendrá una dura prueba ante Estudiantes de La Plata

Vélez recibirá este sábado a Estudiantes en el estadio José Amalfitani, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21:15, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.

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El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega invicto en el torneo local, aunque viene de igualar 1 a 1 ante Deportivo Riestra. Su última presentación terminó con la eliminación de la Copa Argentina: tras empatar sin goles con Boca en los 90 minutos, cayó por 4 a 3 en la definición por penales. Vélez buscará dejar atrás ese traspié y sostenerse entre los primeros puestos de la Zona A ante su público.

Estudiantes, por su parte, viene de empatar 0 a 0 frente a Newell’s en La Plata y necesita sumar para acercarse a los lugares de clasificación a los playoffs. El conjunto platense tendrá además un calendario exigente, ya que después de su visita a Liniers afrontará los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

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Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

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Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Laura Fortunato.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium.

Tabla de posiciones: