Tecno

GTA Online en septiembre de 2026: propiedades gratis y bono de GTA$ 1.000.000

Los usuarios tendrán la posibilidad de superar retos semanales, comercializar mercancía y sumarse a actividades para ganar GTA$, RP, prendas especiales y descuentos en vehículos

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online ofrecerá cuatro propiedades comerciales sin costo y bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000 durante septiembre por el evento Rivalidad empresarial. (Rockstar)
Guardar

GTA Online regalará cuatro propiedades comerciales y ofrecerá bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000 durante septiembre en el evento Rivalidad empresarial.

La iniciativa estará disponible hasta el día 30 de septiembre, con recompensas para ejecutivos, motociclistas, y propietarios de clubes nocturnos dentro del juego.

PUBLICIDAD

Los jugadores podrán completar desafíos semanales, vender mercancía y participar en actividades específicas para obtener GTA$, RP, prendas exclusivas y descuentos en vehículos. Además, cada semana habrá una propiedad gratuita vinculada a uno de los negocios disponibles en Los Santos.

(YouTube: Rockstar Games)
El evento estará vigente hasta el 30 de septiembre e incluirá recompensas para ejecutivos, motociclistas y dueños de clubes nocturnos. (YouTube: Rockstar Games)

Quienes completen un desafío semanal hasta el 23 de septiembre y vuelvan a ingresar a GTA Online entre el 24 y el 30 recibirán un Penaud La Coureuse gratis en Legendary Motorsport.

PUBLICIDAD

La recompensa también incluye una mejora de HSW sin costo en Hao’s Special Works para PS5, Xbox Series X|S y PC Enhanced.

Calendario de recompensas y desafíos semanales

Hasta el día 9 de septiembre, los jugadores deberán vender mercancía especial por un valor de GTA$ 1.000.000. Como recompensa, recibirán otros GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Yeti x LS Customs.

Cinco personas con trajes formales posan frente a edificios de cristal junto a las letras de Executive Bonuses
Los usuarios podrán realizar desafíos semanales, vender productos y participar en actividades para conseguir GTA$, RP, ropa exclusiva y rebajas en vehículos. (Rockstar Games)

Durante esos días, la oficina del Arcadius Business Center estará disponible gratis en Dynasty 8 Executive.

La segunda semana, entre el 10 y el 16 de septiembre, el objetivo será vender mercancía de cualquier tipo por GTA$ 1.000.000. Al cumplirlo, los jugadores obtendrán un bono de GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Junk. También podrán reclamar sin costo la sede de motociclistas de Grapeseed en Maze Bank Foreclosures.

Del 17 al 23 de septiembre, el desafío consistirá en completar tres misiones de investigación del búnker. La recompensa será de GTA$ 1.000.000 y el conjunto de pants Ammu-Nation camuflaje.

Cuatro hombres armados junto a un autobús con las luces encendidas y el título de texto Community Mission Series arriba a la izquierda
Cada semana permitirá obtener gratis una propiedad relacionada con alguno de los negocios disponibles en Los Santos. (Rockstar Games)

Esa semana, el búnker de Grapeseed podrá conseguirse gratis, mientras que quienes jueguen recibirán la pintura de diseño Dólares para vehículos seleccionados.

La última etapa, del 24 al 30 de septiembre, pedirá alcanzar GTA$ 1.000.000 en ventas de negocios.

Los jugadores que lo logren recibirán GTA$ 1.000.000 adicionales y el conjunto deportivo Fruit retro. En ese período, estará disponible gratis el club nocturno de Elysian Island.

Un automóvil deportivo dorado y negro con faros encendidos bajo el texto Penaud La Coureuse
GTA Online es una experiencia multijugador persistente que permite gestionar negocios, competir con otros jugadores y ampliar las propiedades y vehículos en Los Santos. (Rockstar Games)

Bonificaciones para cada tipo de negocio

La primera semana está enfocada en los ejecutivos. Los trabajos de vehículos especiales entregarán cuatro veces más GTA$ y RP, mientras que las ventas de productos variados y los encargos de Madrazo ofrecerán recompensas dobles.

El Coil Cyclone II tendrá un descuento del 70% en Legendary Motorsport para PS5, Xbox Series X|S y PC Enhanced.

Entre el 10 y el 16 de septiembre, los motociclistas recibirán el doble de GTA$ y RP en contratos de sede, trabajos y desafíos de motociclista. Las ventas a dealers y las misiones del taller de motos también otorgarán bonificaciones. El Karin S95 tendrá un 70% de descuento en Southern San Andreas Super Autos.

Un conductor sobre una motocicleta en un túnel iluminado con otros dos motociclistas detrás
Completar tres misiones de investigación del búnker dará GTA$ 1.000.000 y ropa de Ammu-Nation camuflaje. (Rockstar Games)

Del 17 al 23, el tráfico de armas será la actividad principal. Las misiones de investigación del búnker, los contratos de Ammu-Nation y las entregas de Protección darán el doble de GTA$ y RP. La Pfister Astron personalizada tendrá un descuento del 70% en Legendary Motorsport.

Por último, los clubes nocturnos tendrán bonificaciones dobles en las misiones de gestión y obtención de mercancía de Yohan. Las entregas de QuickiePharm también ofrecerán el doble de GTA$ y RP. El Imponte Arbiter GT tendrá un descuento del 70% durante la última semana del evento.

En qué se caracteriza GTA Online

GTA Online se caracteriza por su mundo multijugador persistente, en el que los jugadores pueden desarrollar negocios, participar en actividades y obtener GTA$ y RP.

Dos motociclistas conducen de noche perseguidos por vehículos de policía y un helicóptero, con el texto Biker Bonuses abajo a la derecha
Las ventas de cualquier mercancía permitirán obtener un bono de GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Junk. (Rockstar Games)

La experiencia propone distintas rutas: dirigir una oficina de ejecutivo, integrar un club de motociclistas, traficar armas desde un búnker o administrar un club nocturno.

Permite colaborar con otros usuarios como socio o guardia, competir por suministros y sabotear operaciones rivales. Sus eventos semanales añaden desafíos, bonificaciones y prendas para el personaje.

Además, incorpora vehículos, propiedades comerciales y mejoras específicas para determinadas plataformas, lo que amplía las opciones para progresar dentro de Los Santos.

Temas Relacionados

Grand Theft AutoGTA OnlineSeptiembre 2026RecompensasVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Starlink flexibiliza su plan marítimo y permite que embarcaciones grandes se conecten con una tarifa personal

Los propietarios deberán cumplir requisitos específicos y presentar documentación para acceder a la tarifa personal

Starlink flexibiliza su plan marítimo y permite que embarcaciones grandes se conecten con una tarifa personal

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Por qué el Nokia 1100 sigue vivo en 2026: diseño resistente, batería duradera y más claves de su regreso

Este celular lanzado en 2003 alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años

Por qué el Nokia 1100 sigue vivo en 2026: diseño resistente, batería duradera y más claves de su regreso

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vende acciones de la compañía por un valor de 43 millones de dólares

La venta coincide con una etapa clave para Microsoft, marcada por el crecimiento de Azure y sus inversiones en inteligencia artificial

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vende acciones de la compañía por un valor de 43 millones de dólares

DEPORTES

Impacto de Alpine en el Gran Premio de Italia: Pierre Gasly logró la pole position y Franco Colapinto largará 7°

Impacto de Alpine en el Gran Premio de Italia: Pierre Gasly logró la pole position y Franco Colapinto largará 7°

La selección argentina Sub 20 inauguró el Mundial femenino con una derrota 3-0 ante Polonia

La historia de la maestra argentina que ganó un contrato de UFC tras una sangrienta pelea y ahora tendrá su esperado debut en París

A la espera del debut del Kily González como DT, el Inter Miami de Messi buscará otra victoria ante el Atlanta United del Tata Martino: hora, TV y formaciones

Se estrenó “Conmebol Libertadores 2026: la gloria eterna”, la serie que documenta el camino de la fase de grupos hasta la final

TELESHOW

El sentido homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años: “Tus manos que sanan penas”

El sentido homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años: “Tus manos que sanan penas”

Murió a los 47 años el actor y modelo Cristian Belec

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

INFOBAE AMÉRICA

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Un grupo de hombres enmascarados bloqueó los accesos al puerto de Dover, uno de los más concurridos de Reino Unido

Festival de los Farolitos: la tradición centenaria que viste de colores el occidente de El Salvador

Once partidos y plataformas opositoras denuncian que la reforma constitucional busca “sepultar” la soberanía popular en Nicaragua

El Gobierno de El Salvador pide redistribuir USD 97 millones excedentes de bonos en el presupuesto estatal

Belleza en el exilio: Jasmine Blandford es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami