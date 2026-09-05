GTA Online en septiembre de 2026: propiedades gratis y bono de GTA$ 1.000.000

GTA Online ofrecerá cuatro propiedades comerciales sin costo y bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000 durante septiembre por el evento Rivalidad empresarial. (Rockstar)

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GTA Online regalará cuatro propiedades comerciales y ofrecerá bonificaciones de hasta GTA$ 1.000.000 durante septiembre en el evento Rivalidad empresarial.

La iniciativa estará disponible hasta el día 30 de septiembre, con recompensas para ejecutivos, motociclistas, y propietarios de clubes nocturnos dentro del juego.

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Los jugadores podrán completar desafíos semanales, vender mercancía y participar en actividades específicas para obtener GTA$, RP, prendas exclusivas y descuentos en vehículos. Además, cada semana habrá una propiedad gratuita vinculada a uno de los negocios disponibles en Los Santos.

El evento estará vigente hasta el 30 de septiembre e incluirá recompensas para ejecutivos, motociclistas y dueños de clubes nocturnos. (YouTube: Rockstar Games)

Quienes completen un desafío semanal hasta el 23 de septiembre y vuelvan a ingresar a GTA Online entre el 24 y el 30 recibirán un Penaud La Coureuse gratis en Legendary Motorsport.

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La recompensa también incluye una mejora de HSW sin costo en Hao’s Special Works para PS5, Xbox Series X|S y PC Enhanced.

Calendario de recompensas y desafíos semanales

Hasta el día 9 de septiembre, los jugadores deberán vender mercancía especial por un valor de GTA$ 1.000.000. Como recompensa, recibirán otros GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Yeti x LS Customs.

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Los usuarios podrán realizar desafíos semanales, vender productos y participar en actividades para conseguir GTA$, RP, ropa exclusiva y rebajas en vehículos. (Rockstar Games)

Durante esos días, la oficina del Arcadius Business Center estará disponible gratis en Dynasty 8 Executive.

La segunda semana, entre el 10 y el 16 de septiembre, el objetivo será vender mercancía de cualquier tipo por GTA$ 1.000.000. Al cumplirlo, los jugadores obtendrán un bono de GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Junk. También podrán reclamar sin costo la sede de motociclistas de Grapeseed en Maze Bank Foreclosures.

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Del 17 al 23 de septiembre, el desafío consistirá en completar tres misiones de investigación del búnker. La recompensa será de GTA$ 1.000.000 y el conjunto de pants Ammu-Nation camuflaje.

Cada semana permitirá obtener gratis una propiedad relacionada con alguno de los negocios disponibles en Los Santos. (Rockstar Games)

Esa semana, el búnker de Grapeseed podrá conseguirse gratis, mientras que quienes jueguen recibirán la pintura de diseño Dólares para vehículos seleccionados.

La última etapa, del 24 al 30 de septiembre, pedirá alcanzar GTA$ 1.000.000 en ventas de negocios.

Los jugadores que lo logren recibirán GTA$ 1.000.000 adicionales y el conjunto deportivo Fruit retro. En ese período, estará disponible gratis el club nocturno de Elysian Island.

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GTA Online es una experiencia multijugador persistente que permite gestionar negocios, competir con otros jugadores y ampliar las propiedades y vehículos en Los Santos. (Rockstar Games)

Bonificaciones para cada tipo de negocio

La primera semana está enfocada en los ejecutivos. Los trabajos de vehículos especiales entregarán cuatro veces más GTA$ y RP, mientras que las ventas de productos variados y los encargos de Madrazo ofrecerán recompensas dobles.

El Coil Cyclone II tendrá un descuento del 70% en Legendary Motorsport para PS5, Xbox Series X|S y PC Enhanced.

Entre el 10 y el 16 de septiembre, los motociclistas recibirán el doble de GTA$ y RP en contratos de sede, trabajos y desafíos de motociclista. Las ventas a dealers y las misiones del taller de motos también otorgarán bonificaciones. El Karin S95 tendrá un 70% de descuento en Southern San Andreas Super Autos.

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Completar tres misiones de investigación del búnker dará GTA$ 1.000.000 y ropa de Ammu-Nation camuflaje. (Rockstar Games)

Del 17 al 23, el tráfico de armas será la actividad principal. Las misiones de investigación del búnker, los contratos de Ammu-Nation y las entregas de Protección darán el doble de GTA$ y RP. La Pfister Astron personalizada tendrá un descuento del 70% en Legendary Motorsport.

Por último, los clubes nocturnos tendrán bonificaciones dobles en las misiones de gestión y obtención de mercancía de Yohan. Las entregas de QuickiePharm también ofrecerán el doble de GTA$ y RP. El Imponte Arbiter GT tendrá un descuento del 70% durante la última semana del evento.

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En qué se caracteriza GTA Online

GTA Online se caracteriza por su mundo multijugador persistente, en el que los jugadores pueden desarrollar negocios, participar en actividades y obtener GTA$ y RP.

Las ventas de cualquier mercancía permitirán obtener un bono de GTA$ 1.000.000 y el conjunto deportivo Junk. (Rockstar Games)

La experiencia propone distintas rutas: dirigir una oficina de ejecutivo, integrar un club de motociclistas, traficar armas desde un búnker o administrar un club nocturno.

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Permite colaborar con otros usuarios como socio o guardia, competir por suministros y sabotear operaciones rivales. Sus eventos semanales añaden desafíos, bonificaciones y prendas para el personaje.

Además, incorpora vehículos, propiedades comerciales y mejoras específicas para determinadas plataformas, lo que amplía las opciones para progresar dentro de Los Santos.