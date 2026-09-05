República Dominicana

La dominicana Marileidy Paulino busca coronarse tetracampeona en la Liga Diamante ¿logrará hacer historia?

La final de los 400 metros de la Liga Diamante en Bruselas puede convertir a Marileidy Paulino en la primera atleta con cuatro trofeos en la historia de la especialidad. La campeona dominicana aspira a cerrar invicta la temporada 2026

Con cinco triunfos en cinco presentaciones y marcas por debajo de los 49 segundos, Marileidy Paulino llega como favorita a la final de la Liga Diamante. (Photo by Marise Nassour / World Athletics)
Con cinco triunfos en cinco presentaciones y marcas por debajo de los 49 segundos, Marileidy Paulino llega como favorita a la final de la Liga Diamante. (Photo by Marise Nassour / World Athletics)
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La velocista dominicana Marileidy Paulino enfrenta este sábado 5 de septiembre una cita crucial con el destino en Bruselas, Bélgica, durante la esperada final del circuito de la Liga Diamante 2026. Tras completar una fase regular sencillamente perfecta e invicta, la apodada “Gacela de Nizao” busca recuperar el trofeo absoluto en la prueba de los 400 metros planos y consagrarse como tetracampeona histórica, una hazaña jamás alcanzada por ninguna atleta en esta disciplina dentro del prestigioso certamen mundial.

Si Paulino logra cruzar en primer lugar la meta este fin de semana en el Allianz Memorial Van Damme de Bruselas, su victoria representará un hito gigantesco con repercusiones históricas para el atletismo internacional y el deporte caribeño:

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  1. La Máxima Ganadora en la Historia de los 400m Femeninos: En los 16 años de historia de la Liga Diamante, ninguna mujer ha logrado ganar el trofeo de los 400 metros planos en cuatro ocasiones. Paulino, quien se coronó campeona absoluta de manera consecutiva en 2022, 2023 y 2024, comparte actualmente el récord histórico de tres títulos con la mítica corredora de Botsuana, Amantle Montsho. Al ganar su cuarto “Trofeo de Diamante”, la dominicana rompería el empate para establecerse en solitario como la reina absoluta e indiscutible de la distancia.
  2. Consumación de una Temporada Perfecta: Coronarse en la final significaría completar un año 2026 invicto, ganando las cinco paradas regulares más la gran final, una hazaña de consistencia reservada únicamente a las más grandes leyendas de la pista.
  3. Consolidación de un Legado Monumental: Sumado a su medalla de oro olímpica en París 2024 (donde fijó el récord olímpico en 48.17s) y sus dos títulos mundiales, este hito afianza su figura junto a leyendas históricas de la República Dominicana como Félix Sánchez.
La dominicana Marileidy Paulino tras ganar los 400 metros femeninos durante la última justa de la Liga Diamante, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Bruselas. (AP Foto/Frederic Sierakowski)
La dominicana Marileidy Paulino tras ganar los 400 metros femeninos durante la última justa de la Liga Diamante, el viernes 13 de septiembre de 2024, en Bruselas. (AP Foto/Frederic Sierakowski)

¿Qué es la Liga Diamante y cómo Funciona?

La Liga Diamante (oficialmente conocida por motivos de patrocinio como la Wanda Diamond League) es la serie anual de competencias de atletismo de pista y campo más importante del planeta, organizada por la federación internacional World Athletics desde el año 2010.

Este exclusivo circuito reúne a los mejores atletas de élite en paradas globales que se celebran en distintas ciudades del mundo a lo largo de la temporada de primavera y verano.

A diferencia de un campeonato mundial o de unos Juegos Olímpicos donde las medallas se entregan en una sola justa, en la Liga Diamante los competidores acumulan puntos en cada una de las reuniones clasificatorias regulares para ganarse el derecho de avanzar a la gran final.

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Sin embargo, los puntos previos sirven únicamente para clasificar: el cotizado Trofeo de Diamante y el título de campeón global de la temporada se deciden de manera estricta y definitiva en la última carrera, donde quien cruce la meta en primer lugar se lleva la gloria absoluta.

Bajo un torrencial aguacero, Marileidy Paulino demuestra por qué es una de las mejores del mundo. Observa cómo domina la pista en la final de los 400m, dejando atrás a sus competidoras y celebrando una victoria histórica frente a su público.

Frente a este panorama, la dominicana llega a la cita en el estadio Rey Balduino de Bruselas tras firmar una de las actuaciones más consistentes y dominantes que se recuerden en el atletismo de velocidad. La velocista quisqueyana participó y triunfó en las cinco paradas regulares en las que compitió dentro de los 400 metros planos:

  • Doha (Catar): Primer lugar con un tiempo de 48.91 segundos, abriendo la temporada con una victoria categórica.
  • París (Francia): Primer lugar con 48.48 segundos, estableciendo su mejor marca del año y récord de la reunión.
  • Mónaco: Primer lugar registrando 48.67 segundos para afianzarse en el liderato del ranking.
  • Londres (Reino Unido): Primer lugar con 48.97 segundos, superando con holgura al pelotón de competidoras.
  • Silesia (Polonia): Primer lugar con 48.87 segundos, sellando su quinta victoria consecutiva para cerrar la fase regular totalmente invicta.

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