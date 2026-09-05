La vuelta histórica de Gasly para lograr la pole en Monza: su explosión en la radio y el festejo con Colapinto

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Pierre Gasly brilló en la clasificación de Gran Premio de Italia al lograr la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. En un fin de semana que comenzó con un golpe por el podio del GP de Mónaco que le quitaron, el francés de Alpine rompió con los pronósticos y logró quedarse con el primer tiempo al vencer a los Mercedes. Franco Colapinto consiguió un gran resultado y largará 7°, la mejor ubicación de toda su trayectoria.

Monza guarda grandes recuerdos para Gasly, ya que en 2020 consiguió su primera y única victoria en la Fórmula 1 con Alpha Tauri (ahora Racing Bulls). Este sábado, otra vez sonrió en ese circuito: el experimentado corredor de 30 años marcó un registro de 1:21.786 para asegurarse la pole del Gran Premio de Italia 2026, con una diferencia de 0.060 segundos de George Russell. “Wow”, exclamó el británico de Mercedes, quien era el candidato a lograr la pole. Oscar Piastri de McLaren quedó tercero con una distancia de 0.180 segundos.

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“¡Vamos! ¡Ni ellos lo pueden creer! Increíble, muchas gracias a todos. Esto está bien”, explotó Gasly por la radio cuando le informaron que quedó primero, mientras en los pits todos los integrantes de Alpine celebraban. Una vez que se bajó del monoplaza A526 en la línea de boxes, luego de ser saludado por Charles Leclerc y los mecánicos del team con sede en Enstone, Franco Colapinto le dio un gran abrazo. El argentino felicitó a su compañero y dialogó brevemente tras la histórica pole.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1. Me sentí muy bien en el auto desde el comienzo. Intenté mejorar en cada sesión. Se sintió como una muy buena vuelta, estoy muy contento. Fueron muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position. Gané mi primera carrera en Monza, ahora conseguí mi primera pole en este circuito. Es algo especial”, comentó en la entrevista sobre el cierre de la Qualy con la F1.

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Tras esto, agregó: “Tengo que darle las gracias a mi equipo, que hizo un auto fantástico. Estoy muy contento. Es mi primera pole en nueve años. Es una sensación increíble. Estoy muy contento, mañana vamos a ver la carrera. Me siento bien con el auto”. Hasta el momento, su mejor resultado en una clasificación de la Fórmula 1 había sido en el Gran Premio de Qatar 2021: quedó cuarto con su Alpha Tauri, aunque largó segundo por penalizaciones sobre Max Verstappen (Red Bull) y Valtteri Bottas (Mercedes).

“Es bastante increíble. Hay sorpresa del equipo también, obvio. No esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena. Pierre dio saltos más grandes que yo. Fue un buen día para el equipo. Hacer la pole es una gran sorpresa para todos, pero es un gran laburo de Pierre y del equipo”, expresó Colapinto en rueda de prensa con ESPN para felicitar a su compañero.

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Luego de quedar 9° y 10° en la FP3, Alpine dio indicios de su fuerza desde el arranque de la clasificación. En la Q1, Gasly quedó en lo más alto con un registro de 1:22.612, mientras que Colapinto quedó cuarto a 0.050 segundos (1:22.662) de su compañero. En la segunda tanda, el francés de 30 años clasificó en el cuarto con una marca de (1:22.077) y el argentino, octavo (1:22.400).

Gasly avisó con su rendimiento al posicionarse tercero con una marca de 1:22.001 en su primer intento en la Q3, donde George Russell se ubicó con el primer puesto provisorio con un tiempo de 1:21.929. Colapinto se posicionó 9° con 1:22.735. Finalmente, el experimentado corredor de Alpine brilló con su última vuelta de la clasificación y se quedó con la pole position: registró un giro de 1:21.786 y le ganó por 0.060 segundos al británico de Mercedes.

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Más allá de que Colapinto quedó 8°, el argentino completó una vuelta sobresaliente de 1:22.220: quedó a solo 0.434 segundos de su compañero en la pole. De esta manera, repitió su mejor resultado en qualy al igualar sus marcas de Azerbaiyán 2024 (con Williams) y Miami 2026. No obstante, el pilarense largará 7° por la penalización de Andrea Kimi Antonelli.

Pierre Gasly logró la primera pole position de su carrera (REUTERS/Jakub Porzycki)

El fin de semana de Gasly comenzó de forma adversa después de que el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA resolviera quitarle el podio que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco, en un fallo que se conoció 89 días después de la carrera. “Nos están robando y creo que esto no va a terminar ahí”, exclamó el francés en una entrevista con Canal+ en el cierre de la actividad del viernes.

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La peculiar situación se relacionó con una falla en el sistema de medición en los boxes del Principado. Gasly había cruzado la meta en el tercer lugar en Mónaco, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane. La organización le restituyó el podio que había perdido luego de un reclamo de Alpine, pero, tras las apelaciones que presentaron McLaren y Red Bull, el Tribunal de la FIA volvió atrás con la decisión y le otorgó el podio a Isack Hadjar.

Pierre revirtió el panorama y respondió con su primera pole position en los 190 Grandes Premios que disputó en la Fórmula 1, repartidos entre sus pasos por Red Bull, Toro Rosso/Alpha Tauri y Alpine. La carrera en Monza dará inicio a las 10:00 (hora argentina) y, al igual que en 2020, el francés de Alpine buscará quedarse con la victoria.

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