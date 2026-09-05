Estabilización del lago Gatún da un respiro a las operaciones del Canal de Panamá

El Canal de Panamá mantendrá en 48 pies el calado máximo autorizado para los buques que utilizan las esclusas neopanamax. EFE/ Bienvenido Velasco

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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pospuso hasta nuevo aviso la reducción del calado máximo autorizada para los buques neopanamax, luego de evaluar el nivel del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas más recientes. La medida permite mantener el límite vigente de 48 pies, equivalente a 14.63 metros en agua dulce tropical.

La disminución a 47.5 pies, o 14.48 metros, debía comenzar el 1 de octubre de 2026, según el calendario comunicado previamente a las navieras. Sin embargo, la ACP determinó que las condiciones actuales permiten conservar medio pie adicional de calado mientras continúa vigilando el comportamiento de las lluvias y los aportes a los embalses.

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El aviso no establece una fecha nueva para ejecutar la reducción. La institución indicó que notificará oportunamente cualquier ajuste futuro que pueda modificar las condiciones de navegación, dependiendo de la evolución del lago Gatún y de las previsiones climáticas para la cuenca hidrográfica.

Los registros de la División de Hidrometeorología muestran que Gatún se encontraba en aproximadamente 84 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Frente al techo de 89 pies utilizado en la escala del monitoreo, el embalse presentaba una diferencia cercana a cinco pies, lo que confirma que todavía permanece lejos de sus niveles superiores de almacenamiento.

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La evolución mensual tampoco refleja una recuperación continua. Gatún comenzó agosto en 84.59 pies y descendió hasta 83.80 pies el día 26, su punto más bajo del periodo. Posteriormente experimentó una recuperación parcial de 0.28 pies, al alcanzar 84.08 pies el 30 de agosto, antes de estabilizarse alrededor de 84 pies.

El calado autorizado determina la cantidad de carga que puede transportar un buque durante su tránsito por la vía interoceánica. REUTERS/Daniel Becerril

Al comparar el inicio del mes con el registro del 4 de septiembre, cuando marcó 84 pies, el balance todavía representaba una disminución de 0.59 pies. Por tanto, la decisión de conservar el calado no responde a que Gatún haya recuperado todo lo perdido, sino a una estabilización reciente combinada con las proyecciones meteorológicas consideradas por la ACP.

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El lago Alhajuela, identificado también como Madden en el sistema de monitoreo, registraba 237.55 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Esa lectura se encontraba 12.45 pies por debajo de 250 pies, límite superior del rango favorable señalado por el tablero, y 17.45 pies debajo del techo de 255 pies mostrado en su escala.

Alhajuela cumple una función distinta, aunque complementaria, porque almacena agua que puede transferirse hacia Gatún mediante el río Chagres. Ambos embalses abastecen las operaciones del Canal y las plantas potabilizadoras que sirven a sectores de Panamá, Colón y Panamá Oeste, por lo que su manejo también debe proteger el consumo humano.

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El calado determina la profundidad hasta la cual puede hundirse un buque con seguridad. Una reducción obliga a las embarcaciones, principalmente portacontenedores y graneleros, a disminuir la cantidad de carga transportada.

Mantener los 48 pies permite conservar mayor capacidad comercial y ofrece más previsibilidad a las navieras para organizar sus itinerarios.

Aunque se mantendrá el calado de los neopanamax, los cupos diarios de tránsito serán reducidos como parte de las medidas de conservación de agua. REUTERS/Enea Lebrun

La decisión representa un alivio operativo, pero no supone el retiro de las demás restricciones adoptadas frente a la reducción de las precipitaciones. La ACP había anunciado que los tránsitos diarios bajarían progresivamente, primero a 34 y después a 32, mientras las esclusas neopanamax quedarían limitadas a nueve cruces diarios.

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Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes de agua a los embalses se redujeron 44%, según cifras divulgadas por la administración canalera. Ese déficit explica por qué la entidad mantiene una estrategia preventiva pese al repunte registrado al finalizar agosto.

La ACP ya había modificado dos veces el calendario. Primero trasladó la entrada en vigor de los 48 pies del 26 de agosto al 2 de septiembre y luego movió el recorte a 47.5 pies hasta octubre. Ahora deja esa reducción suspendida, una señal favorable para el transporte marítimo, aunque sujeta a un escenario hídrico todavía frágil.

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En consecuencia, el Canal conserva una mayor capacidad de carga para los neopanamax, pero la amenaza de nuevas restricciones no ha desaparecido. El comportamiento de Gatún durante las próximas semanas será determinante, especialmente porque el embalse necesita acumular suficiente agua antes de la estación seca para sostener la navegación y el abastecimiento de la población.

Desde el 4 de septiembre, el Canal de Panamá redujo su capacidad diaria de 36 a 34 tránsitos, como parte de las medidas adoptadas ante el déficit de lluvias. El programa establece una segunda disminución a 32 cruces diarios desde el 15 de septiembre, mientras los cupos para buques neopanamax quedaron limitados a nueve por día.

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Gatún y Alhajuela suministran agua para la navegación, el consumo humano y otras actividades desarrolladas dentro de la cuenca canalera. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Es la segunda vez en la historia reciente que el Canal de Panamá reduce los tránsitos diarios por una crisis hídrica asociada con El Niño. El antecedente ocurrió durante la sequía de 2023 y 2024, cuando la capacidad llegó a disminuir de 38 a 22 cruces diarios, acompañada de restricciones de calado y prolongados tiempos de espera.