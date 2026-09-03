Real Sociedad vs Celta de Vigo: peligros de buscar partidos de La Liga en Fútbol Libre y Roja Directa

Seguir encuentros del fútbol europeo en portales ilegales aumenta el riesgo de daños en el dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

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Ver Real Sociedad vs Celta de Vigo en páginas que ofrecen transmisiones no autorizadas, como Fútbol Libre o Roja Directa, puede exponer a los usuarios a problemas de seguridad digital y a eventuales consecuencias legales.

La promesa de acceder gratis a un partido de La Liga española suele llevar a sitios que dependen de anuncios invasivos, redirecciones y enlaces cuya procedencia no resulta verificable.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los servicios piratas implican un riesgo concreto para la seguridad de los dispositivos y de la información personal.

El problema no se limita a la calidad de la señal: una búsqueda para ver fútbol puede terminar en la descarga de archivos maliciosos, el ingreso de datos bancarios en formularios falsos o la contratación de servicios sin garantías.

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Los enlaces que prometen acceso gratuito suelen incluir ventanas emergentes, redirecciones y descargas de procedencia desconocida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa al utilizar páginas piratas para ver partidos

Las páginas que prometen ver partidos de La Liga sin suscripción suelen multiplicar ventanas emergentes, botones de reproducción falsos y redirecciones a dominios ajenos a la transmisión.

Algunas solicitan permiso para mostrar notificaciones o piden descargar reproductores, extensiones y aplicaciones que no forman parte de servicios oficiales.

Según INTERPOL, los sitios web y las redes P2P que difunden contenido pirateado pueden contener malware o virus. Ese software puede dañar computadoras, teléfonos y tabletas, sumado a recopilar información almacenada en el dispositivo.

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Archivos o aplicaciones falsas pueden facilitar el robo de contraseñas, información bancaria y credenciales de redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, un enlace presentado como acceso al encuentro entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo puede funcionar, en realidad, como una vía para instalar programas sin el consentimiento del usuario.

Por qué la instalación de malware pone en riesgo los datos personales

El malware puede acceder a contraseñas guardadas en el navegador, archivos personales, cuentas de correo y datos de acceso a redes sociales. A su vez, puede registrar la actividad del teclado o capturar información introducida en formularios, incluidos números de tarjetas y contraseñas bancarias.

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INTERPOL señala que el contenido pirateado puede utilizarse como señuelo para obtener datos personales, financieros o confidenciales. El riesgo aumenta cuando el usuario descarga archivos supuestamente necesarios para ver el partido, como un reproductor de video, una actualización o una aplicación para el celular.

Una infección en un teléfono o computadora puede afectar otros dispositivos conectados a la misma red doméstica o laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo las aplicaciones piratas pueden infectar la red doméstica o laboral

Una infección no siempre queda limitada al aparato desde el que se buscó el encuentro. Si ese dispositivo está conectado a una red doméstica, el software malicioso puede intentar llegar a otros dispositivos, unidades compartidas o modelos inteligentes vinculados al mismo router.

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El impacto puede ser mayor en computadoras utilizadas para trabajar. INTERPOL indica que una infección puede propagarse por una red corporativa y afectar operaciones internas.

Asimismo, el dispositivo comprometido puede convertirse en una puerta de entrada para delitos como la suplantación de identidad. Por ese motivo, abrir una transmisión irregular desde una computadora laboral implica una exposición adicional para archivos, correos y cuentas profesionales.

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Autoridades como INTERPOL sancionan la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Por qué buscar fútbol en sitios piratas puede tener consecuencias legales

La descarga, reproducción o distribución de contenidos protegidos sin autorización puede infringir normas de propiedad intelectual, aunque las consecuencias concretas dependen de la legislación de cada país y del tipo de participación del usuario.

INTERPOL advierte que estas conductas pueden derivar en acciones judiciales, multas o, en determinados casos, penas de prisión.

Otro punto es que la organización vincula las redes de piratería con posibles estructuras de delincuencia organizada que obtienen ingresos para otras actividades ilegales, como fraude financiero, blanqueo de capitales y tráfico de bienes ilícitos.

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Para seguir la actividad de La Liga, la alternativa es consultar los canales oficiales de transmisión disponibles en cada territorio y comprobar las opciones publicadas por los titulares de los derechos audiovisuales.