Franco Colapinto elogió la pole de Gasly en Monza y explicó cuál fue la diferencia de rendimiento con su compañero de Alpine

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Franco Colapinto firmó la mejor clasificación de su carrera en Fórmula 1 y largará séptimo en el Gran Premio de Italia, después de una sesión en la que Alpine consiguió una inesperada pole position con Pierre Gasly y ubicó sus dos autos en la Q3 de Monza.

Colapinto destacó el resultado colectivo, aunque admitió que no quedó plenamente conforme con su propio rendimiento frente a Gasly, quien obtuvo la pole con 1:21.786. El francés superó a George Russell, de Mercedes, por 0.060, y a Oscar Piastri, de McLaren, por 0.180.

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“Es bastante increíble, creo que sorpresa para el equipo también. No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena”, expresó el argentino. “Para mí es entender el por qué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras. No encontraba esas mejoras que él tenía. En Q1 estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco. Así que hay que entender un poco las razones y el por qué”, analizó.

El argentino marcó 1:22.220 y registró el octavo tiempo de la clasificación, aunque avanzó un puesto en la grilla por la sanción que ya arrastraba Andrea Kimi Antonelli. De ese modo, el piloto de Alpine partirá desde la séptima posición, la mejor ubicación de salida de su trayectoria en la categoría. Hasta este fin de semana, sus mejores clasificaciones habían sido dos octavos puestos: el del Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, cuando corría para Williams, y el de Miami en 2026. También había iniciado décimo en Canadá durante esta temporada. En Monza, superó esos antecedentes y quedó dentro de los siete primeros para afrontar una carrera en la que tendrá una oportunidad de sumar puntos.

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“Igualmente fue un gran día para el equipo. Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Un gran laburo de Pierre y de todo el equipo para hacerla. Obviamente que con ganas mañana de hacer una buena carrera e ir para adelante”, afirmó Franco.

Más allá de la diferencia final con su compañero, Franco Colapinto dejó un registro que expuso su velocidad a una vuelta en el circuito italiano. Durante la clasificación, completó el primer sector en 26.779, el mejor tiempo de ese tramo entre todos los pilotos que participaron de la clasificación.

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A la hora de explicar la diferencia de rendimiento entre su Alpine y el de Gasly, analizó: “Había un poco más. Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. En la Q1 me sentí mejor, después me empezó a costar un poco más. No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista. Eso fue un poco lo que me faltó”. En ese contexto, elogió a su compañero: “Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre, que al final da esos saltos muy grandes de sesión a sesión. Es la clave para llegar al final de la qualy bien, aprendiendo de la pista y de cómo mejorar”.

Colapinto terminó a 0.434 de su compañero. El margen no le impidió valorar la situación general de la escudería, que ubicó a ambos monoplazas entre los 10 mejores en una pista donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica suelen marcar diferencias.

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“Obviamente contento con la qualy. Pero al estar lejos de Pierre, un poco amargo, aunque contento por el equipo. Estamos muy felices. Esperamos que lo puedan festejar antes de la carrera. Gran resultado, los dos autos en Q3, en Monza”, señaló.

El rendimiento de Pierre Gasly y Colapinto se produjo después de que el equipo introdujera actualizaciones en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort (fueron utilizadas solamente en el vehículo del piloto francés). Según el argentino, esos cambios representaron una mejora visible para la estructura de Enstone y abrieron una oportunidad que Alpine aprovechó en la clasificación italiana.

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“Las mejoras fueron muy buenas. Nos dieron un salto muy grande, eso fue positivo”, afirmó Colapinto. “En mi caso, aprender de la qualy de Pierre, que fue muy buena para dar un salto para el futuro”, añadió.

Prosiguiendo con su análisis, el oriundo de Pilar manifestó: “Hoy me costó. No pude dar los saltos que dio Pierre. Eso es lo que debo mejorar. Él es bueno en dar esos saltos. Hay que ver por dónde ir, para ver ese ritmo. Lo hizo mejor con su experiencia”.

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La autocrítica no alteró el dato central de la jornada para el argentino. Colapinto alcanzó su mejor resultado clasificatorio desde su llegada a la Fórmula 1 y lo hizo en un contexto favorable para Alpine, que tendrá a Gasly en la punta y al piloto argentino en el séptimo cajón de la grilla.

El corredor, que fue ratificado hace pocos días como titular de la escudería para 2027, afrontará una competencia exigente por las características de Monza y por el tránsito que suele concentrarse en la zona media. Su ubicación inicial, de todos modos, le permite pensar en una carrera con opciones.

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“Va a ser duro, va a ser una carrera dura, larga, pero con posibilidades al largar entre los 10 para poder sumar”, sostuvo Colapinto.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Italia: Pierre Gasly se quedó con la pole position y Franco Colapinto firmó la mejor posición de su carrera con el 7° lugar (Foto: @F1)