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Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

Estos modelos alternan de forma automática entre red inalámbrica y datos móviles para sostener video y alertas sin cortes, una solución útil en zonas con conectividad inestable

Videovigilancia 4G, IA y control de acceso: el ecosistema conectado que transforma la protección del hogar - crédito ezviz
Videovigilancia 4G, IA y control de acceso: el ecosistema conectado que transforma la protección del hogar - crédito ezviz
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La videovigilancia doméstica está experimentando una revolución gracias a las cámaras de seguridad con conectividad SIM 4G, que permiten mantener el monitoreo incluso si se pierde la conexión WiFi.

Este avance responde al desafío de garantizar la protección del hogar en todo momento, sin depender exclusivamente del acceso a Internet tradicional, y cobra especial relevancia en zonas donde las interrupciones de red son frecuentes o el servicio es poco estable.

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Cómo funcionan las cámaras con SIM 4G

A diferencia de los modelos convencionales que solo trabajan mediante WiFi, las cámaras con SIM 4G pueden operar de manera híbrida. Cuando la red inalámbrica falla o se corta la energía, el sistema cambia automáticamente al uso de datos móviles a través de una tarjeta SIM activa. Así, el flujo de video, las alertas y la supervisión remota continúan funcionando sin interrupciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La videovigilancia se vuelve parte de una gestión centralizada que automatiza respuestas ante incidentes, desde activar alarmas hasta iniciar grabación de eventos sospechosos, con instalación flexible para hogares y pequeños negocios sin red estable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Paola Rojas, gerente de marketing de EZVIZ Colombia, “la clave de estas cámaras es que alternan entre WiFi y 4G de forma automática, garantizando que el monitoreo nunca se pierda, incluso ante cortes de Internet”. Esta tecnología resulta especialmente útil en lugares con acceso irregular a la red.

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La integración de inteligencia artificial, nuevas formas de control de acceso y sistemas conectados en el ecosistema de seguridad ha llevado a que la videovigilancia evolucione más allá de lo esperado. Hoy, la conectividad 4G y las tecnologías de IA permiten supervisar cada esquina del hogar o de un espacio determinado con precisión y sin interrupciones, abriendo nuevas posibilidades para la seguridad y el acompañamiento familiar.

Cuál es el aporte de la IA en los sistemas de seguridad

Otro avance fundamental en la videovigilancia moderna es la incorporación de inteligencia artificial para interpretar el entorno y distinguir eventos relevantes. Las cámaras actuales pueden analizar imágenes y sonidos para identificar movimientos humanos, diferenciar entre personas y animales o detectar sonidos específicos que provienen de distintas direcciones.

La inteligencia artificial en cámaras domésticas aprende a distinguir personas, animales y sonidos relevantes - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
La inteligencia artificial en cámaras domésticas aprende a distinguir personas, animales y sonidos relevantes - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Gracias a la IA, el sistema minimiza las notificaciones innecesarias: ya no se generan alertas por ruidos ajenos al área de vigilancia, como el paso de un vehículo en la calle, sino solo cuando realmente importa. “El verdadero valor está en alertar únicamente ante eventos relevantes, evitando que el usuario se sature de falsas alarmas”, resaltó Rojas.

Seguridad y privacidad en el almacenamiento de datos

Las cámaras modernas con audio bidireccional permiten escuchar y hablar a través de la aplicación móvil, facilitando la comunicación en tiempo real con quienes están en casa o en la entrada. El almacenamiento de imágenes y conversaciones se realiza bajo protocolos de cifrado y privacidad internacionalmente reconocidos.

El usuario define hasta qué punto desea conservar grabaciones y debe informar a quienes puedan estar bajo monitoreo, especialmente en entornos laborales.

El sistema se apoya en una SIM activa cuando el enlace inalámbrico se cae, manteniendo supervisión remota y avisos desde la app, un enfoque que refuerza continuidad operativa en entornos donde los apagones o caídas son frecuentes - crédito ezviz
El sistema se apoya en una SIM activa cuando el enlace inalámbrico se cae, manteniendo supervisión remota y avisos desde la app, un enfoque que refuerza continuidad operativa en entornos donde los apagones o caídas son frecuentes - crédito ezviz

Las cámaras 4G no funcionan de forma aislada. Forman parte de ecosistemas de seguridad conectados que incluyen sensores de movimiento, cerraduras inteligentes y sistemas de control de acceso biométrico.

Esta integración permite una supervisión centralizada, gestión remota y automatización de respuestas ante incidentes, como activar alarmas, enviar alertas al móvil o grabar automáticamente eventos sospechosos.

La flexibilidad de estos sistemas permite usarlos tanto en viviendas particulares como en pequeñas empresas, adaptándose a necesidades diversas y facilitando la instalación en lugares sin acceso a cableado fijo o red WiFi estable.

El uso de cámaras conectadas trasciende la vigilancia tradicional. Para muchas familias, estas herramientas se han convertido en una forma de acompañamiento, permitiendo mantener el contacto visual y auditivo con seres queridos en tiempo real.

La tendencia apunta a sistemas cada vez más autónomos, inteligentes y conectados. Cámaras con conectividad 4G, IA para filtrar alertas y ecosistemas integrados marcan el nuevo estándar en seguridad residencial. Ante cualquier caída de Internet, la vigilancia se mantiene activa, ofreciendo tranquilidad y control permanente sobre el hogar.

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