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Descuentos por tiempo limitado en PlayStation: hasta 75% en Call of Duty y más juegos

Las ofertas abarcan juegos de acción, combate, deportes, carreras y aventura, además de promociones en ediciones digitales, paquetes, expansiones y pases de temporada

PlayStation mantiene una temporada de descuentos de hasta el 75% en juegos y contenidos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation mantiene una temporada de descuentos de hasta el 75% en juegos y contenidos para PS4 y PS5. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
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PlayStation ofrece descuentos de hasta 75% en una selección de videojuegos y contenidos adicionales para PS4 y PS5. La promoción estará disponible hasta el 9 de septiembre de 2026.

La temporada de ofertas incluye títulos de acción, lucha, deportes, carreras y aventuras, con rebajas en ediciones digitales, paquetes de juego, expansiones y pases de temporada.

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Entre las opciones disponibles figuran Battlefield 6, Mortal Kombat 1, Resident Evil 4 Gold Edition, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition y STAR WARS Jedi: Survivor, entre otros.

Captura de pantalla del portal PlayStation Store que exhibe portadas de videojuegos digitales y precios reducidos en dólares
La selección incluye títulos como Battlefield 6, Mortal Kombat 1 y Resident Evil 4 Gold Edition. (PlayStation)

Juegos, ediciones y contenidos con descuento

Battlefield 6 tiene una rebaja del 50% y queda en USD 34,99, frente a su precio anterior de USD 69,99. También aparece ARC Raiders, con 25% de descuento, a USD 29,99.

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La oferta de Mortal Kombat 1 incluye el juego base con un descuento del 80%, a USD 9,99. El paquete Mortal Kombat: Lote Dios Antiguo baja 60%, mientras que el Paquete de Kombate y la mejora de edición definitiva tienen rebajas del 80%.

En el catálogo también se encuentran Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, con 67% de descuento y un precio de USD 19,79, y Resident Evil 4 Gold Edition, con una rebaja del 70% y un valor de USD 14,99.

Otros títulos incluidos son Palworld, con 30% de descuento; Borderlands 4, con una rebaja del 50%; God of War, también con 50%; Forza Horizon 5 Deluxe Edition, con 60%; y Warhammer 40,000: Space Marine 2, que reduce su precio en 70%.

Captura de la tienda PlayStation Store con seis portadas del juego ARK que exhiben porcentajes de descuento y precios
El catálogo reúne ediciones digitales, paquetes de juego, expansiones y pases de temporada. (PlayStation)

Cómo acceder a estos descuentos de PlayStation

Para acceder a los descuentos de PlayStation, los usuarios deben revisar el catálogo promocional disponible para PS4 y PS5 antes del 9 de septiembre de 2026.

La selección reúne juegos, ediciones digitales, paquetes de juego, contenidos adicionales y pases de temporada con rebajas que alcanzan el 75%.

Televisión gratuita en PlayStation 5

Sony sumó televisión gratuita en PlayStation 5, con más de 100 canales en vivo y contenidos a demanda accesibles desde la consola, sin suscripción paga.

La función, denominada Live TV, está integrada en la pestaña Media. Desde allí, los usuarios pueden recorrer películas, series, anime, transmisiones deportivas, noticias, información meteorológica y otros formatos.

Gráfico promocional con el texto Live TV on PS5 y varias miniaturas de películas y series de televisión
Live TV es una función de PlayStation 5 que ofrece más de 100 canales en vivo y contenidos a demanda gratuitos. (PlayStation)

Por ahora, el servicio solo está disponible en Estados Unidos. “Estamos trabajando para expandir la experiencia a Canadá y continuaremos explorando otras regiones”, señaló PlayStation.

Cómo acceder a Live TV en PlayStation 5

Para utilizar el servicio, hay que ingresar a la pestaña Media de la consola, seleccionar Live TV e iniciar sesión con una cuenta de PlayStation. Además, se requiere una cuenta de Sony Pictures CORE, aunque quienes ya tengan una pueden vincularla.

PlayStation anticipó que la programación incorporará nuevos canales y contenidos con el tiempo. La propuesta reúne películas gratuitas de acción, terror y ciencia ficción, con señales como MovieSphere de Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits y Cinevault.

Por el momento, Live TV está disponible en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Por el momento, Live TV está disponible en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Incluye programas como Community, The Shield, Hell’s Kitchen, The Walking Dead, Forensic Files, Unsolved Mysteries, Deal or No Deal USA, Fear Factor e Ice Road Truckers de HISTORY de A+E.

La oferta de anime abarca producciones como Sailor Moon, Hunter x Hunter y Death Note, además de los canales exclusivos de Black Clover y las selecciones Box Sets de Crunchyroll.

La programación incluye películas, series, anime, deportes, noticias y contenido meteorológico (PlayStation)
La programación incluye películas, series, anime, deportes, noticias y contenido meteorológico (PlayStation)

La programación deportiva incluye contenidos de FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now y UFC, con transmisiones y programas sobre artes marciales mixtas, fútbol americano, hockey, automovilismo, golf, boxeo y fútbol.

En noticias y clima, Live TV ofrece señales como NBC News Now, Fox Weather y LiveNOW de FOX. El catálogo también incorpora contenidos especializados y de creadores, entre ellos Hot Ones, The Ringer de Spotify, Futcrunch e Idle Mode, además de propuestas de comedia, deportes de acción, videojuegos y deportes electrónicos.

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